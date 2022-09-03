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MotoGP / Гран При Сан-Марино Отчет о квалификации

Миллер выиграл квалификацию MotoGP в Мизано, Куартараро остался восьмым

Субботняя сессия Гран При Сан-Марино прошла при доминировании Ducati: гонщики марки заняли четыре первых места

Льюис Дункан
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Миллер выиграл квалификацию MotoGP в Мизано, Куартараро остался восьмым
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Джек Миллер, который с будущего года сменит заводскую Ducati на KTM, напомнил о своей скорости, выиграв второй поул в карьере – до того он стартовал первым на аргентинском этапе 2018 года (та гонка запомнилась удивительными событиями перед стартом). 

На этот раз австралиец стал сильнейшим с минимальным перевесом – у своего напарника Франческо Баньяи он выиграл всего 0,015 секунды. 

Перед стартом квалификации над Мизано заморосил дождь, однако к старту сессии асфальт высох достаточно, чтобы использовать слики. Но уже по ходу заездов заморосило вновь, что очень осложнило задачу гонщиков. 

В финальной 15-минутке лишь двое гонщиков выехали на сликах. Один из них, Мигель Оливейра, захватил лидерство с трехсекундным преимуществом. Но затем и остальные перешли на резину без протектора. 

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В итоге Миллеру удался круг за 1:31.899. Его напарник Баньяя, показав второе время, будет стартовать пятым из-за штрафа – в самой первой тренировке итальянец помешал на трассе Алексу Маркесу.

Это наказание позволило занять первый ряд представителям сателлитов Ducati – Энеа Бастьянини из Gresini и Марко Бедзекки из VR46. 

Впрочем, главный соперник Баньяи в споре за титул, лидер сезона Фабио Куартараро, все равно остался позади. Лидер Yamaha провел худшую квалификацию с мартовского Гран При в Катаре и остался восьмым. Известно, что его мотоцикл M1 традиционно не слишком быстр на сыром асфальте, и в Мизано вышло именно так. 

Маверик Виньялес принес Aprilia пятый результат (и четвертую стартовую позицию), успехи других производителей оказались еще более скромными: для KTM это десятое время Оливейры, для Suzuki – 12-я позиция Алекса Ринса. Все гонщики Honda и вовсе не продвинулись дальше первого сегмента. 

Андреа Довициозо, объявивший о досрочном прекращении карьеры, начнет прощальную гонку в MotoGP с 18-го места. Дебютант Казуки Ватанабе, который заменил в Suzuki травмированного Хоана Мира, остался 23-м. 

Результаты квалификации Гран При Сан-Марино (финал)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Australia Джек Миллер Ducati 1'31.899  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'31.914 0.015
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'32.014 0.115
4 Italy Марко Беццекки Ducati 1'32.048 0.149
5 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'32.118 0.219
6 France Жоан Зарко Ducati 1'32.169 0.270
7 Italy Лука Марини Ducati 1'32.226 0.327
8 France Фабио Куартараро Yamaha 1'32.246 0.347
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'32.577 0.678
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'32.775 0.876
11 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'33.351 1.452
12 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'33.438 1.539
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