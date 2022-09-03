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Джек Миллер, который с будущего года сменит заводскую Ducati на KTM, напомнил о своей скорости, выиграв второй поул в карьере – до того он стартовал первым на аргентинском этапе 2018 года (та гонка запомнилась удивительными событиями перед стартом).

На этот раз австралиец стал сильнейшим с минимальным перевесом – у своего напарника Франческо Баньяи он выиграл всего 0,015 секунды.

Перед стартом квалификации над Мизано заморосил дождь, однако к старту сессии асфальт высох достаточно, чтобы использовать слики. Но уже по ходу заездов заморосило вновь, что очень осложнило задачу гонщиков.

В финальной 15-минутке лишь двое гонщиков выехали на сликах. Один из них, Мигель Оливейра, захватил лидерство с трехсекундным преимуществом. Но затем и остальные перешли на резину без протектора.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В итоге Миллеру удался круг за 1:31.899. Его напарник Баньяя, показав второе время, будет стартовать пятым из-за штрафа – в самой первой тренировке итальянец помешал на трассе Алексу Маркесу.

Это наказание позволило занять первый ряд представителям сателлитов Ducati – Энеа Бастьянини из Gresini и Марко Бедзекки из VR46.

Впрочем, главный соперник Баньяи в споре за титул, лидер сезона Фабио Куартараро, все равно остался позади. Лидер Yamaha провел худшую квалификацию с мартовского Гран При в Катаре и остался восьмым. Известно, что его мотоцикл M1 традиционно не слишком быстр на сыром асфальте, и в Мизано вышло именно так.

Маверик Виньялес принес Aprilia пятый результат (и четвертую стартовую позицию), успехи других производителей оказались еще более скромными: для KTM это десятое время Оливейры, для Suzuki – 12-я позиция Алекса Ринса. Все гонщики Honda и вовсе не продвинулись дальше первого сегмента.

Андреа Довициозо, объявивший о досрочном прекращении карьеры, начнет прощальную гонку в MotoGP с 18-го места. Дебютант Казуки Ватанабе, который заменил в Suzuki травмированного Хоана Мира, остался 23-м.

Результаты квалификации Гран При Сан-Марино (финал)