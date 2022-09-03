Миллер выиграл квалификацию MotoGP в Мизано, Куартараро остался восьмым
Субботняя сессия Гран При Сан-Марино прошла при доминировании Ducati: гонщики марки заняли четыре первых места
Джек Миллер, который с будущего года сменит заводскую Ducati на KTM, напомнил о своей скорости, выиграв второй поул в карьере – до того он стартовал первым на аргентинском этапе 2018 года (та гонка запомнилась удивительными событиями перед стартом).
На этот раз австралиец стал сильнейшим с минимальным перевесом – у своего напарника Франческо Баньяи он выиграл всего 0,015 секунды.
Перед стартом квалификации над Мизано заморосил дождь, однако к старту сессии асфальт высох достаточно, чтобы использовать слики. Но уже по ходу заездов заморосило вновь, что очень осложнило задачу гонщиков.
В финальной 15-минутке лишь двое гонщиков выехали на сликах. Один из них, Мигель Оливейра, захватил лидерство с трехсекундным преимуществом. Но затем и остальные перешли на резину без протектора.
Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
В итоге Миллеру удался круг за 1:31.899. Его напарник Баньяя, показав второе время, будет стартовать пятым из-за штрафа – в самой первой тренировке итальянец помешал на трассе Алексу Маркесу.
Это наказание позволило занять первый ряд представителям сателлитов Ducati – Энеа Бастьянини из Gresini и Марко Бедзекки из VR46.
Впрочем, главный соперник Баньяи в споре за титул, лидер сезона Фабио Куартараро, все равно остался позади. Лидер Yamaha провел худшую квалификацию с мартовского Гран При в Катаре и остался восьмым. Известно, что его мотоцикл M1 традиционно не слишком быстр на сыром асфальте, и в Мизано вышло именно так.
Маверик Виньялес принес Aprilia пятый результат (и четвертую стартовую позицию), успехи других производителей оказались еще более скромными: для KTM это десятое время Оливейры, для Suzuki – 12-я позиция Алекса Ринса. Все гонщики Honda и вовсе не продвинулись дальше первого сегмента.
Андреа Довициозо, объявивший о досрочном прекращении карьеры, начнет прощальную гонку в MotoGP с 18-го места. Дебютант Казуки Ватанабе, который заменил в Suzuki травмированного Хоана Мира, остался 23-м.
Результаты квалификации Гран При Сан-Марино (финал)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Джек Миллер
|Ducati
|1'31.899
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'31.914
|0.015
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'32.014
|0.115
|4
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'32.048
|0.149
|5
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'32.118
|0.219
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'32.169
|0.270
|7
|Лука Марини
|Ducati
|1'32.226
|0.327
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'32.246
|0.347
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'32.577
|0.678
|10
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'32.775
|0.876
|11
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'33.351
|1.452
|12
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'33.438
|1.539
|Полные результаты
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