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MotoGP / Гран При Японии Отчет о гонке

Миллер выиграл Гран При Японии MotoGP, Баньяя упал

Фабио Куартатаро стал только восьмым, но увеличил отрыв в общем зачете чемпионата

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Миллер выиграл Гран При Японии MotoGP, Баньяя упал
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Гонщик заводской команды Ducati Джек Миллер одержал первую победу в 2022 году, выиграв Гран При Японии MotoGP. Вторым стал Бред Биндер, а третьим Хорхе Мартин.

На старте обладатель поула Марк Маркес уже в первом повороте пропустил вперед Бреда Биндера, а к третьему кругу был только пятым. Напомним, что квалификация проходила по мокрой трассе, а гонка началась в сухую солнечную погоду. Тем не менее за три круга до финиша Маркес вернул себе девятое место, став лучшим в Гран При Японии из гонщиков на японском байке.  

На первых кругах лидерство захватили гонщики на KTM Биндер и Мигель Оливейра. Однако вскоре их обогнали спортсмены на Ducati: Хорхе Мартин и Джек Миллер. Именно Миллер возглавил гонку на третьем круге.

Лидер чемпионата Фабио Куартараро стал только восьмым, но все же укрепил свое положение в турнирной таблице, так как его главный соперник Франческо Баньяя упал на последнем круге!

Пако в начале гонки явно чувствовал себя в седле значительно менее комфортно, чем его нынешний напарник Миллер и будущий партнер Энеа Бастьянини, который в какой-то момент даже обогнал Баняю. Но Бист вернул позицию и на последнем круге преследовал Куартараро. К сожалению для итальянца из заводской Ducati, он вылетел с трассы и потерял возможные очки.

Гонка также отметилась происшествиями с японскими участниками. Во-первых, падением Тецуты Накасимы, который не справился с управлением и на десятом круге вылетел во втором повороте домашнего Гран При. Во-вторых на 13-м круге загорелся байк Suzuki Такуи Цуды, и он быстр свернул в дальний угол трассы, где мотоцикл потушили маршалы.

Другой теоретический претендент на титул Алеш Эспаргаро был вынужден перед самым стартом сменить мотоцикл и начать гонку с пит-лейна, так как его байк на прогревочном круге перешел в аварийный режим работы. Он финишировал 16-м, в шаге от очковой зоны. 

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Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Очки
1 Australia Джек Миллер Ducati     25
2 South Africa Брэд Биндер KTM 3.409   20
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 4.136   16
4 Spain Марк Маркес Honda 7.784   13
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 8.185   11
6 Italy Лука Марини Ducati 8.348   10
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 9.879   9
8 France Фабио Куартараро Yamaha 10.193   8
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 10.318   7
10 Italy Марко Беццекки Ducati 16.419   6
11 France Жоан Зарко Ducati 16.586   5
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 17.456   4
13 Spain Алекс Маркес Honda 18.219   3
14 Italy Франко Морбиделли Yamaha 19.012   2
15 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 19.201   1
16 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 25.473    
17 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 27.006    
18 Spain Рауль Фернандес KTM 29.374    
19 Australia Реми Гарднер KTM 29.469    
20 Japan Такааки Накагами Honda 43.294    
  Italy Франческо Баньяя Ducati      
  Spain Алекс Ринс Suzuki      
  South Africa Дэррин Биндер Yamaha      
  Japan Такуя Цуда Suzuki      
  Japan Тецута Нагасима Honda      
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