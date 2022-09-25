Миллер выиграл Гран При Японии MotoGP, Баньяя упал
Фабио Куартатаро стал только восьмым, но увеличил отрыв в общем зачете чемпионата
Гонщик заводской команды Ducati Джек Миллер одержал первую победу в 2022 году, выиграв Гран При Японии MotoGP. Вторым стал Бред Биндер, а третьим Хорхе Мартин.
На старте обладатель поула Марк Маркес уже в первом повороте пропустил вперед Бреда Биндера, а к третьему кругу был только пятым. Напомним, что квалификация проходила по мокрой трассе, а гонка началась в сухую солнечную погоду. Тем не менее за три круга до финиша Маркес вернул себе девятое место, став лучшим в Гран При Японии из гонщиков на японском байке.
На первых кругах лидерство захватили гонщики на KTM Биндер и Мигель Оливейра. Однако вскоре их обогнали спортсмены на Ducati: Хорхе Мартин и Джек Миллер. Именно Миллер возглавил гонку на третьем круге.
Лидер чемпионата Фабио Куартараро стал только восьмым, но все же укрепил свое положение в турнирной таблице, так как его главный соперник Франческо Баньяя упал на последнем круге!
Пако в начале гонки явно чувствовал себя в седле значительно менее комфортно, чем его нынешний напарник Миллер и будущий партнер Энеа Бастьянини, который в какой-то момент даже обогнал Баняю. Но Бист вернул позицию и на последнем круге преследовал Куартараро. К сожалению для итальянца из заводской Ducati, он вылетел с трассы и потерял возможные очки.
Гонка также отметилась происшествиями с японскими участниками. Во-первых, падением Тецуты Накасимы, который не справился с управлением и на десятом круге вылетел во втором повороте домашнего Гран При. Во-вторых на 13-м круге загорелся байк Suzuki Такуи Цуды, и он быстр свернул в дальний угол трассы, где мотоцикл потушили маршалы.
Другой теоретический претендент на титул Алеш Эспаргаро был вынужден перед самым стартом сменить мотоцикл и начать гонку с пит-лейна, так как его байк на прогревочном круге перешел в аварийный режим работы. Он финишировал 16-м, в шаге от очковой зоны.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Джек Миллер
|Ducati
|25
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|3.409
|20
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|4.136
|16
|4
|Марк Маркес
|Honda
|7.784
|13
|5
|Мигель Оливейра
|KTM
|8.185
|11
|6
|Лука Марини
|Ducati
|8.348
|10
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|9.879
|9
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|10.193
|8
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|10.318
|7
|10
|Марко Беццекки
|Ducati
|16.419
|6
|11
|Жоан Зарко
|Ducati
|16.586
|5
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|17.456
|4
|13
|Алекс Маркес
|Honda
|18.219
|3
|14
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|19.012
|2
|15
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|19.201
|1
|16
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|25.473
|17
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|27.006
|18
|Рауль Фернандес
|KTM
|29.374
|19
|Реми Гарднер
|KTM
|29.469
|20
|Такааки Накагами
|Honda
|43.294
|Франческо Баньяя
|Ducati
|Алекс Ринс
|Suzuki
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|Такуя Цуда
|Suzuki
|Тецута Нагасима
|Honda
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