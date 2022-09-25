Миллер выиграл Гран При Японии MotoGP, Баньяя упал

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Гонщик заводской команды Ducati Джек Миллер одержал первую победу в 2022 году, выиграв Гран При Японии MotoGP. Вторым стал Бред Биндер, а третьим Хорхе Мартин.

На старте обладатель поула Марк Маркес уже в первом повороте пропустил вперед Бреда Биндера, а к третьему кругу был только пятым. Напомним, что квалификация проходила по мокрой трассе, а гонка началась в сухую солнечную погоду. Тем не менее за три круга до финиша Маркес вернул себе девятое место, став лучшим в Гран При Японии из гонщиков на японском байке.

На первых кругах лидерство захватили гонщики на KTM Биндер и Мигель Оливейра. Однако вскоре их обогнали спортсмены на Ducati: Хорхе Мартин и Джек Миллер. Именно Миллер возглавил гонку на третьем круге.

Лидер чемпионата Фабио Куартараро стал только восьмым, но все же укрепил свое положение в турнирной таблице, так как его главный соперник Франческо Баньяя упал на последнем круге!

Пако в начале гонки явно чувствовал себя в седле значительно менее комфортно, чем его нынешний напарник Миллер и будущий партнер Энеа Бастьянини, который в какой-то момент даже обогнал Баняю. Но Бист вернул позицию и на последнем круге преследовал Куартараро. К сожалению для итальянца из заводской Ducati, он вылетел с трассы и потерял возможные очки.

Гонка также отметилась происшествиями с японскими участниками. Во-первых, падением Тецуты Накасимы, который не справился с управлением и на десятом круге вылетел во втором повороте домашнего Гран При. Во-вторых на 13-м круге загорелся байк Suzuki Такуи Цуды, и он быстр свернул в дальний угол трассы, где мотоцикл потушили маршалы.

Другой теоретический претендент на титул Алеш Эспаргаро был вынужден перед самым стартом сменить мотоцикл и начать гонку с пит-лейна, так как его байк на прогревочном круге перешел в аварийный режим работы. Он финишировал 16-м, в шаге от очковой зоны.