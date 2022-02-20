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MotoGP Новости

Миллер признался, что боится вновь заразиться ковидом

По словам Джека Миллера, некоторые гонщики MotoGP до сих пор не смирились с эпидемиологической обстановкой в мире

Миллер признался, что боится вновь заразиться ковидом
Льюис Дункан
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По ходу второй части предсезонных тестов MotoGP в Индонезии несколько членов команды Suzuki и ряд других работников получили положительные результаты тестов на коронавирус и остались на самоизоляции в стране. 

Ранее в подобную ситуацию попал и Джек Миллер, заразившийся ковидом еще в январе. Поскольку пилот остался на самоизоляции дома в Австралии, Ducati пришлось отложить презентацию байка на более поздний срок. К счастью, Миллер легко перенес заболевание, однако это не уменьшило его боязнь подхватить вирус снова.

«На данном этапе у всех в мире непростая жизнь, – рассказал Миллер после тестов. – На тестах также заразился мой ассистент. Это просто кошмар: мы были в одних и тех же местах, в гостинице и на трассе, мы не нарушали протокол и не делали ничего такого, чего не должны были, особенно мой помощник.

Так просто сейчас везде в мире. Как вы знаете, я заразился ковидом на своей ферме: я никуда не ходил, но все равно смог подхватить эту болезнь. Так что, я думаю, масштаб пандемии в этом году вновь будет довольно серьезным. И это немного пугает нас, поскольку в случае заражения придется пропускать гонки, а это не самое хорошее событие».

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