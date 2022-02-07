Миллер уверен в новом байке Ducati

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Минувший сезон MotoGP стал для Ducati одним из лучших в истории: ее гонщики одержали семь побед, Франческо Баньяя финишировал вторым в личном зачете, а сама марка выиграла в зачете производителей. Ожидается, что в 2022-м пилоты не только повторят прошлогодний успех, но и будут одними из фаворитов в споре за титул с действующим чемпионом Фабио Куартараро.

По итогам первой части предсезонных тестов, состоявшихся с 5 по 6 февраля, Джек Миллер – еще один гонщик коллектива – посчитал, что байк Ducati и вправду будет одним из сильнейших в пелотоне. «В субботу мы столкнулись с некоторыми проблемами, но в воскресенье большинство из них удалось исправить, – рассказал Миллер на второй день тестов. – Думаю, мы собрали действительно хорошие данные.

Все, что мы пробовали, только помогало байку становиться лучше. Так что я довольно уверен в мотоцикле – у нас получается его совершенствовать. У меня был хороший темп, и будь сегодня гонка, то мы были бы очень конкурентоспособны».

Ранее представители Yamaha рассказали, что в команде не очень довольны новым мотоциклом: по словам Куартараро, остальные производители сделали два шага вперед относительно байков прошлого года – в то время как Yamaha только «может, наполовину» улучшила свою технику. Если Ducati и правда так сильна, как считает Миллер, то у Yamaha могут возникнуть проблемы уже на первом этапе в Катаре.

Второй этап предсезонных тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.