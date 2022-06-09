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Миллер с 2023 года будет выступать в MotoGP за KTM

Австрийский производитель официально подтвердил переход гонщика, о котором уже давно говорили в паддоке

Льюис Дункан
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Миллер с 2023 года будет выступать в MotoGP за KTM
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Джек Миллер выступал за заводскую Ducati с 2021 года – но и в прошлом, и в нынешнем сезоне не мог угнаться за своим партнером Франческо Баньяей. О том, что австралиец не сможет продлить контракт с производителем и намерен уйти в KTM, поговаривали уже давно. Инсайдеры даже ожидали официального анонса по ходу недавнего Гран При Каталонии, но по просьбе Ducati объявление отложили на несколько дней. 

Но в итоге неизбежное состоялось: рано утром в четверг KTM объявила о двухлетнем контракте с Миллером, который займет место Мигеля Оливейры и станет напарником Брэда Биндера. 

«В лице Джека наша команда получит сильный актив, – отметил тим-менеджер KTM Франческо Гвидотти. – Я хорошо знаю его самого и его предпочтения в работе, а также умения и способности. 

Мне кажется, его характер и стиль подойдут нашему KTM RC16, что очень поможет всему проекту. Джек – настоящий гонщик. Он в любых ситуациях и условиях едет на пределе и на любой технике добивается результата – сейчас это очень редкое качество. Нас ждут два захватывающих сезона». 

Джек Миллер, Ducati Team,

Джек Миллер, Ducati Team,

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Джек Миллер дебютировал в премьер-классе MotoGP в 2015 году, провел три сезона в Honda, после чего начал сотрудничество с Ducati. 27-летний австралиец одержал три победы, его лучшим результатом в общем зачете стало четвертое место в 2021 году. 

Мигель Оливейра, потерявший после перехода Миллера место в главной команде KTM, тоже сменит марку мотоцикла перед сезоном-2023. Гонщику, который принес марке единственную пока победу в сезоне-2022, уже давно предлагали вернуться в сателлит Tech 3, если он хочет продолжать выступления в составе KTM Однако португалец ответил отказом – и теперь с высокой вероятностью перейдет в Gresini Dicati. 

Известно, что также переговоры с KTM о выступлениях в 2023 году ведет Алекс Ринс, который остался без места после решения Suzuki покинуть чемпионат мира. 

Ожидается, что еще одним гонщиком австрийской марки в 2023 году будет Пол Эспаргаро, тогда как Хоан Мир может занять его место в заводской Honda.

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