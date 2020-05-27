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Миллер с 2021 года перейдет в заводскую команду Ducati

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Миллер с 2021 года перейдет в заводскую команду Ducati
Автор:
, журналист (Moto GP)
Соавтор: Льюис Дункан
27 мая 2020 г., 09:05

Итальянская команда MotoGP подтвердила, что с будущего сезона за нее начнет выступать Джек Миллер. Контракт рассчитан на один год, но имеет опцию пролонгации

Австралиец перешел в топовую категорию чемпионата мира напрямую из Moto3 в 2015 году, а уже в следующем сезоне удивил всех победой в Ассене. После трех лет выступлений на Honda команды VDS он перешел в Pramac, где получил байк Ducati.

По итогам минувшего сезона Миллер пять раз поднимался на подиум и занял восьмое место в зачете пилотов. Наградой за эти успехи для Джека стал контракт на выступления в фирменной команде.

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В Ducati нацелились усилить свой состав с 2021 года, но попытки производителя договориться с Мавериком Виньялесом, Фабио Куартараро и Хоаном Миром поочередно потерпели неудачу. После этого 25-летний Миллер стал фаворитом на место в команде.

Самым интересным теперь становится вопрос, кому итальянцы доверят другой байк. Лидер команды последних лет Андреа Довициозо по слухам рассчитывает на увеличение зарплаты, имея в качестве запасного варианта переход в KTM.

Ducati со своей стороны – как и Ferrari в случае с Себастьяном Феттелем – хочет избежать лишних трат в условиях экономического спада. 

У производителя есть Жоан Зарко, который проведет сезон-2020 в сателлите Avintia, также известно про интерес Ducati к лидерам Moto2 Энеа Бастьянини и Хорхе Мартину. 

Тем временем Данило Петруччи, который проведет в заводском коллективе предстоящий чемпионат, слухи прочат продолжение выступлений за Ducati в мировом Супербайке. Если же гонщик Aprilia Андреа Янноне не сможет в обозримом будущем вернуть себе лицензию после допингового скандала, Петруччи может в 2021 занять его место.

По планам устроителей MotoGP, регулярный сезон должен начаться с двух гонок в Хересе в конце июля. Пока же его участники проводят время за виртуальными сражениями. Их, а также лучшие Гран При прошлых лет, показывает видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Джек Миллер
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Ориоль Пучдемон

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