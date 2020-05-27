Австралиец перешел в топовую категорию чемпионата мира напрямую из Moto3 в 2015 году, а уже в следующем сезоне удивил всех победой в Ассене. После трех лет выступлений на Honda команды VDS он перешел в Pramac, где получил байк Ducati.

По итогам минувшего сезона Миллер пять раз поднимался на подиум и занял восьмое место в зачете пилотов. Наградой за эти успехи для Джека стал контракт на выступления в фирменной команде.

В Ducati нацелились усилить свой состав с 2021 года, но попытки производителя договориться с Мавериком Виньялесом, Фабио Куартараро и Хоаном Миром поочередно потерпели неудачу. После этого 25-летний Миллер стал фаворитом на место в команде.

Самым интересным теперь становится вопрос, кому итальянцы доверят другой байк. Лидер команды последних лет Андреа Довициозо по слухам рассчитывает на увеличение зарплаты, имея в качестве запасного варианта переход в KTM.

Ducati со своей стороны – как и Ferrari в случае с Себастьяном Феттелем – хочет избежать лишних трат в условиях экономического спада.

У производителя есть Жоан Зарко, который проведет сезон-2020 в сателлите Avintia, также известно про интерес Ducati к лидерам Moto2 Энеа Бастьянини и Хорхе Мартину.

Тем временем Данило Петруччи, который проведет в заводском коллективе предстоящий чемпионат, слухи прочат продолжение выступлений за Ducati в мировом Супербайке. Если же гонщик Aprilia Андреа Янноне не сможет в обозримом будущем вернуть себе лицензию после допингового скандала, Петруччи может в 2021 занять его место.

По планам устроителей MotoGP, регулярный сезон должен начаться с двух гонок в Хересе в конце июля. Пока же его участники проводят время за виртуальными сражениями. Их, а также лучшие Гран При прошлых лет, показывает видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».