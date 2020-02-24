Миллер признался: байки Ducati умеют «приседать» на прямых

Не так давно в MotoGP команды стали применять устройства, которые зажимают подвеску на старте. Это улучшает сцепление ведущего колеса с трассой и улучшает разгон. При торможении перед первым поворотом срабатывает защелка и подвеска разжимается в свое обычное положение, обеспечивая сцепление на дуге.

В оригинальном виде эта система используется в гонке один раз и только на старте. Чтобы повторно ее активировать, гонщик должен остановиться, чего до финиша обычно не происходит. Однако с конца прошлого сезона многие стали подозревать, что Ducati так модифицировала свое устройство, что гонщики получили возможность занижать заднюю часть байка по ходу заездов в начале длинных прямых.

В ходе тестов MotoGP в Катаре гонщик клиентской команды Parmac Ducati Джек Миллер признался, что описанная система действительно существует.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что я использую данную систему с прошлогодней гонки в Таиланде, – рассказал Миллер. – Легко ли этим пользоваться? А вы не помните, что со мной случилось в Таиланде? [Миллер должен был стартовать шестым, но заглох перед самым стартом и испортил себе гонку]. Вот совсем не весело было. И все мне пеняли: мол, что это ты заглох на старте.

А я даже ответить не мог. На деле мне нужно было тогда перед стартом совершить примерно 19 тысяч операций, так что я чувствовал себя как «****, это я сейчас какую кнопку нажал?!»

Но потом мы настроили систему как следует. И все стали ее замечать. Ринс вот заметил в Сепанге. Управлять ею стало легче.

Единственная гонка, где мы не задействовали эту новинку, состоялась в Австралии, так как там в ней не было никакого смысла [система выключается при сильном торможении, однако первый поворот австралийской трассы проходится на высокой скорости, так что нужного торможения не происходит]».

Не вдаваясь в технические детали, Миллер уточнил предназначение системы: «Она помогает при ускорении. Это как лаунч-контроль, который выключается перед поворотами».

Первая гонка нового сезона MotoGP состоится в Катаре 8 марта. Посмотреть ее в России в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Мотоспорт.ТВ».