Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

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По ходу последних минут второго сегмента квалификации MotoGP в Аргентине пилот Ducati Джек Миллер был на медленном круге – и во время торможения перед седьмым поворотом австралиец оказался на гоночной траектории, из-за чего ехавшему следом Фабио Куартараро пришлось бросить прохождение своего быстрого круга.

По итогу квалификации действующий чемпион оказался только шестым – и, по его мнению, этот момент стоил ему более высокого результата. «Это одно из самых быстрых мест на трассе. Я не хочу жаловаться, потому что такие вещи случаются – может, он не видел меня.

По сути, он не был прямо на гоночной траектории, но из-за скорости, на которой ты приезжаешь к этому повороту, человек, находящийся в таком месте, мешает. Так что мне кажется это не очень честным с его стороны. Я сделал все, что мог; мы знаем, где мы проигрываем соперникам, но я никогда в жизни не тормозил так поздно и так сильно, как в пятый поворот».

Миллер же, в свою очередь, финишировал 11-м, но из-за штрафа теперь Джек займет 14-ю позицию на стартовой решетке. К тому же, по ходу квалификации – еще до инцидента – австралиец попал в аварию. «Я не знаю, что они еще хотят от меня – [после падения] я поменял байк, комбинезон, пытаясь сделать для себя все максимально удобным… Я не хотел специально вставать у кого-то на пути».

Дополнительная информация: Льюис Дункан