Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP
MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Пилот Ducati считает это наказание несправедливым

Автор:
, редактор
Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу последних минут второго сегмента квалификации MotoGP в Аргентине пилот Ducati Джек Миллер был на медленном круге – и во время торможения перед седьмым поворотом австралиец оказался на гоночной траектории, из-за чего ехавшему следом Фабио Куартараро пришлось бросить прохождение своего быстрого круга.

 

По итогу квалификации действующий чемпион оказался только шестым – и, по его мнению, этот момент стоил ему более высокого результата. «Это одно из самых быстрых мест на трассе. Я не хочу жаловаться, потому что такие вещи случаются – может, он не видел меня.

По сути, он не был прямо на гоночной траектории, но из-за скорости, на которой ты приезжаешь к этому повороту, человек, находящийся в таком месте, мешает. Так что мне кажется это не очень честным с его стороны. Я сделал все, что мог; мы знаем, где мы проигрываем соперникам, но я никогда в жизни не тормозил так поздно и так сильно, как в пятый поворот».

Миллер же, в свою очередь, финишировал 11-м, но из-за штрафа теперь Джек займет 14-ю позицию на стартовой решетке. К тому же, по ходу квалификации – еще до инцидента – австралиец попал в аварию. «Я не знаю, что они еще хотят от меня – [после падения] я поменял байк, комбинезон, пытаясь сделать для себя все максимально удобным… Я не хотел специально вставать у кого-то на пути».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Читайте также:
 
Поделились
Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP
Предыдущая новость

Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP
Больше от
Александра Шубина
Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим
Формула 1

Сьюзи Вольф: У Хэмилтона хватает смелости быть другим

Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера
Формула 1

Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams
Формула 1

СМИ: Де Врис проведет тренировку Ф1 за Williams

Джек Миллер Больше от
Джек Миллер
«Они прибавили за зиму 30 л.с.». Мощь Suzuki впечатлила Миллера Гран При Катара
MotoGP

«Они прибавили за зиму 30 л.с.». Мощь Suzuki впечатлила Миллера

Миллер признался, что боится вновь заразиться ковидом
MotoGP

Миллер признался, что боится вновь заразиться ковидом

«Я приехал не трассу чистить». Эспаргаро не понравились тесты MotoGP
MotoGP

«Я приехал не трассу чистить». Эспаргаро не понравились тесты MotoGP

Yamaha Factory Racing Больше от
Yamaha Factory Racing
Куартараро: Не знаю, как подготовиться к этапу в Аргентине Гран При Аргентины
MotoGP

Куартараро: Не знаю, как подготовиться к этапу в Аргентине

Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт
MotoGP

Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт

Источники: Yamaha повторяет ошибки Honda и Suzuki
MotoGP

Источники: Yamaha повторяет ошибки Honda и Suzuki

Самое важное:

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро
MotoGP MotoGP

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP
MotoGP MotoGP

Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP

Момбаса, Киргизия и Россия. Что угрожало этапу MotoGP?
MotoGP MotoGP

Момбаса, Киргизия и Россия. Что угрожало этапу MotoGP?

В MotoGP отменили еще одну тренировку. Зато повезло Накагами
MotoGP MotoGP

В MotoGP отменили еще одну тренировку. Зато повезло Накагами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.