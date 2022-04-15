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MotoGP Новости

Миллер: Не против понижения в Pramac

Гонщик Ducati готов вернуться в свою старую команду ради того, чтобы в принципе остаться в чемпионате

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Миллер: Не против понижения в Pramac
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Джек Миллер является одним из основных гонщиков Ducati еще с 2018 года, когда австралиец присоединился к команде-сателлиту Pramac. Миллер провел там довольно успешные три сезона, девять раз финишировав на подиуме, и благодаря хорошим результатам Джека повысили до роли гонщика основного гонщика коллектива Ducati.

Тем не менее место Миллера не выглядит «защищенным» на следующий сезон: как минимум, австралийца может заменить восходящая звезда Хорхе Мартин, который сейчас выступает за Pramac. Соответственно, вероятен сценарий, при котором двух пилотов могут поменять местами.

На вопрос о том, каково мнение Миллера о вероятном возвращении в коллектив-сателлит, он ответил: 

«Мне все равно. Как вы можете понять, все байки хороши – тем более, у них та же техника, что и у меня сейчас. Это никак не беспокоит меня, пока я выступаю в MotoGP и могу жить исполнением своей мечты. Главное иметь возможность бороться за подиумы и быть здесь со всеми нашими фанатами. Я тут для того, чтобы управлять байком и делать все, на что я способен. Вот и все».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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