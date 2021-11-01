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MotoGP Новости

Миллер не оправдал доверие Ducati

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Команда ожидала, что именно он станет ее лидером уже в 2021 году

Миллер не оправдал доверие Ducati

С 2021 года заводская команда Ducati полностью сменила состав своих гонщиков в чемпионате MotoGP, взяв австралийца Джека Миллера и итальянца Франческо Баньяя.

Миллер начал сезон неожиданно слабо, финишировав только в двух гонках из первых четырех, да и там не заработав много очков. Потом, правда, он одержал две победы подряд, выиграв в Хересе и в Ле-Мане. И все же полноценно вклиниться в борьбу за чемпионский титул Миллер в этом году так и не смог.

Зато к концу сезона неожиданно сильно стал выступать Баньяя, который оставался последним во всем чемпионате, кто теоретически мог помешать Фабио Куартараро досрочно стать чемпионом мира. В решающей гонке в Мизано лидировавший Баньяя упал. Но Миллер там же с самого начала ехал позади напарника, и упал еще раньше.

«Бесполезно скрывать, что мы рассчитывали именно на Миллера в борьбе за титул, – цитирует итальянская Gazetto della Sport – руководителя команды Ducati Паоло Чиабатти. – Что касается Пекко, то после такого сезона мы надеемся, что он теперь всегда будет финишировать в пятерке лучших. Впрочем, в нашем спорте все может очень быстро поменяться».

У Миллера, контракт которого с Ducati подписан до 2023 года, еще есть шанс реабилитироваться и сократить отставание от напарника в двух оставшихся гонках этого сезона. Посмотреть их в прямом эфире вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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