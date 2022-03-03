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MotoGP / Гран При Катара Новости

Миллер: Каждый год журналисты поливают меня дерьмом

Гонщик Ducati недоволен, что ему вновь приходится сталкиваться с неприязнью со стороны СМИ

Миллер: Каждый год журналисты поливают меня дерьмом
Льюис Дункан
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На прошлой неделе команда MotoGP Ducati объявила о продлении соглашения с пилотом коллектива Франческо Баньяей: Пеко останется в коллективе вплоть до конца 2024 года. Того же нельзя сказать о его напарнике Джеке Миллере, контракт с которым у заводчан истекает по окончании сезона-2022 – к тому же, у австралийца был только однолетний контракт.

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Прошлый год Миллер завершил на четвертой позиции, отстав от финишировавшего по итогу вторым Баньяи на 71 очко. Пилот отмечает, что вот сейчас, за несколько дней до начала первого Гран При, который состоится в грядущие выходные, каждый журналист начнет вновь поливать его грязью.

«Сейчас моя ситуация не отличается от той, в которой я оказываюсь из года в год, – отметил Миллер во время пресс-конференции перед началом этапа в Катаре. – Каждый год в это время все журналисты мира начинают обливать меня дерьмом; писать о том, что я потеряю работу, что моя карьера уже окончена, списывая меня со счетов.

Это такая чушь собачья, с которой я должен сталкиваться каждый год. Я не понимаю, почему только я попадаю в такую ситуацию, – но все равно я просто принимаю это и продолжаю работать».

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