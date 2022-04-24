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Миллер собрался вернуться в LCR Honda с 2023 года

Как стало известно Motorsport.com, австралийский гонщик MotoGP собрался покинуть Ducati и вернуться в команду, где когда-то начинал карьеру в премьер-классе

Ориоль Пучдемон
Автор:
Миллер собрался вернуться в LCR Honda с 2023 года
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Джек Миллер благодаря прямому контракту с Honda в 2015 году перешел в премьер-класс прямиком из Moto3. Дебютный сезон он провел в команде-сателлите LCR и не смог добиться больших успехов. 

С 2018-го австралиец перешел в лагерь Ducati и сейчас стартует в заводской команде этого производителя, одержав три победы в Гран При. Однако нынешний контракт Джека заканчивается в этом году – и велика вероятность, что продлевать его итальянцы не захотят. 

Сейчас фаворитами Ducati на место напарника Франческо Баньяи (тот недавно подписал новое двухлетнее соглашение) в сезоне-2023 считаются Хорхе Мартин и лидер нынешнего сезона Энеа Бастьянини. Еще после этапа в Остине, где он финишировал третьим, Миллер намекнул на возможное возвращение в Honda.

По ходу уик-энда MotoGP в португальском Портимане Motorsport.com стало известно, что Миллер ведет предметные переговоры с Honda о возвращении в LCR уже в будущем году. 

Сейчас за эту команду выступают Алекс Маркес и Такааки Накагами, но ни один из них в последнее время не хватает звезд с неба. Последний подиум LCR датируется еще 2019 годом, его добыл Кэл Кратчлоу. Он же выиграл Гран При Аргентины в сезоне-2018, после чего коллектив Лучио Чеккинелло больше не добивался подобных успехов. 

В этом году лучшим результатом коллектива пока остается десятое место Накагами в Катаре. Потенциально Миллер может занять место Маркеса, тогда как другой мотоцикл благодаря спонсорской поддержке Idemitsu сохранит японский гонщик – скорее всего, неплохо выступающий сейчас в Moto2 Аи Огура. 

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