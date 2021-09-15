Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
MotoGP Новость

Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин

Автор:
, редактор Autosport.com

Французская компания сохранит статус монополиста в главном мотогоночном чемпионате до конца 2026 года

Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин

Новое трехлетнее соглашение позволит Michelin продолжать программу, которая стартовала в сезоне-2016. Действующий контракт был рассчитан на два следующих сезона, но стороны смогли заранее договориться о продлении сотрудничества.

В MotoGP отметили, что нынешние гоночные шины вносят важный вклад в зрелищность гонок: именно на период сотрудничества с Michelin приходятся десять из 15 самых плотных в истории финишей в премьер-классе.

«Мы горды возможностью продолжать сотрудничество с Michelin как минимум до конца 2026 года, – цитирует пресс-служба главу промоутерской компании Dorna Кармело Эспелету. – Это важный партнер для премьер-класса, который помог нам выстроить один из самых успешных периодов в истории мотогонок». 

Новый контракт дает Michelin возможность выбрать один из Гран При по ходу сезона, где шинники получат статус титульного спонсора. 

Чемпионат MotoGP продолжится в ближайший уик-энд в итальянском Мизано. Следить за квалификациями и гонками всех классов в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона

Предыдущая новость

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

1 дн
2
Формула 1

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

2 ч
3
Формула 1

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии

5 ч
4
Формула 1

Леклер и Феттель отказали в советах Расселлу и Хэмилтону

2 ч
5
Формула 1

Марко ответил Вольфу: Полная чушь

4 ч
Самое важное:
Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин
MotoGP

Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин

1 ч
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона

12 сент. 2021 г.
Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP
MotoGP

Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP

12 сент. 2021 г.
Маркес признал: он уже не способен на чудо-сейвы
MotoGP

Маркес признал: он уже не способен на чудо-сейвы

12 сент. 2021 г.
Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне
MotoGP

Баньяя завоевал поул на этапе MotoGP в Арагоне

11 сент. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Больше от
Гайдн Кобб
Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде Гран При Таиланда
MotoGP

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP
MotoGP

KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP

FIA оставила в силе штраф Райкконену за Имолу Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

FIA оставила в силе штраф Райкконену за Имолу

Самое читаемое Сегодня

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце
Формула 1 Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор
Формула 1 Формула 1

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии

Леклер и Феттель отказали в советах Расселлу и Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

Леклер и Феттель отказали в советах Расселлу и Хэмилтону

Марко ответил Вольфу: Полная чушь
Формула 1 Формула 1

Марко ответил Вольфу: Полная чушь

Вильнев: Ферстаппена наказали за колесо на голове у Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Ферстаппена наказали за колесо на голове у Хэмилтона

Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

Самое важное:

Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин
MotoGP MotoGP

Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона

Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP
MotoGP MotoGP

Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP

Маркес признал: он уже не способен на чудо-сейвы
MotoGP MotoGP

Маркес признал: он уже не способен на чудо-сейвы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.