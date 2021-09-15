Michelin продлила контракт с MotoGP на поставку шин

Новое трехлетнее соглашение позволит Michelin продолжать программу, которая стартовала в сезоне-2016. Действующий контракт был рассчитан на два следующих сезона, но стороны смогли заранее договориться о продлении сотрудничества.

В MotoGP отметили, что нынешние гоночные шины вносят важный вклад в зрелищность гонок: именно на период сотрудничества с Michelin приходятся десять из 15 самых плотных в истории финишей в премьер-классе.

«Мы горды возможностью продолжать сотрудничество с Michelin как минимум до конца 2026 года, – цитирует пресс-служба главу промоутерской компании Dorna Кармело Эспелету. – Это важный партнер для премьер-класса, который помог нам выстроить один из самых успешных периодов в истории мотогонок».

Новый контракт дает Michelin возможность выбрать один из Гран При по ходу сезона, где шинники получат статус титульного спонсора.

Чемпионат MotoGP продолжится в ближайший уик-энд в итальянском Мизано. Следить за квалификациями и гонками всех классов в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».