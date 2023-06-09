Между адом и раем. Команда Pramac проведет этап MotoGP в особой ливрее
В этот уик-энд Хорхе Мартин и Жоан Зарко выступят в Муджелло на мотоциклах, раскраска которых напомнит о классических произведениях Данте
В Pramac решили напомнить поклонникам гонок про поэта и мыслителя XIII-XIV веков Данте Алигьери, чьим самым известным произведением является «Божественная комедия».
На Гран При Италии Хорхе Мартину досталась «адская» раскраска мотоцикла Ducati, тогда как Жоан Зарко получил «райскую».
Отдельного упоминания заслуживает готический шрифт, выбранный для стартовых номеров.
Уик-энд в Муджелло пройдет с 9 по 11 июня.
Фотограф: Pramac Racing
Фотограф: Pramac Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
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