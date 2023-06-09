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Между адом и раем. Команда Pramac проведет этап MotoGP в особой ливрее

В этот уик-энд Хорхе Мартин и Жоан Зарко выступят в Муджелло на мотоциклах, раскраска которых напомнит о классических произведениях Данте

Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing, ливрея для Гран При Италии

В Pramac решили напомнить поклонникам гонок про поэта и мыслителя XIII-XIV веков Данте Алигьери, чьим самым известным произведением является «Божественная комедия». 

На Гран При Италии Хорхе Мартину досталась «адская» раскраска мотоцикла Ducati, тогда как Жоан Зарко получил «райскую».

Отдельного упоминания заслуживает готический шрифт, выбранный для стартовых номеров. 

Уик-энд в Муджелло пройдет с 9 по 11 июня. 

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Мотоцикл Хорхе Мартина, Pramac Racing, ливрея для Гран При Италии
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Фотограф: Pramac Racing

Мотоцикл Жоана Зарко, Pramac Racing, ливрея для Гран При Италии
Мотоцикл Жоана Зарко, Pramac Racing, ливрея для Гран При Италии
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Фотограф: Pramac Racing

Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing, ливрея для Гран При Италии
Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing, ливрея для Гран При Италии
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

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Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP

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