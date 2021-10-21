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MotoGP Новости

Место Росси в MotoGP займет гонщик из Мото3

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Напарником Андреа Довициозо станет Дэррин Биндер

Место Росси в MotoGP займет гонщик из Мото3

Команда RNF, которая в следующем сезоне фактически заменит SRT Petronas в чемпионате MotoGP, объявила о заключении соглашения с Yamaha на продолжение сотрудничества и использование японских байков. Одновременно было названо имя их второго гонщика.

В этом сезоне за SRT изначально выступали семикратный чемпион мира Валентино Росси, а также Франко Морбиделли. Однако 42-летний Росси объявил о завершении карьеры, а Морбиделли срочно призвали в заводскую команду Yamaha на замену Маверику Виньялесу.

Замену Морбиделли нашли относительно быстро, уже в этом году взяв опытного Андреа Довициозо. А теперь стало известно и имя его напарника, который в следующем сезоне фактически заменит Росси.

Им стал 23-летний южноафриканец Дэррин Биндер, младший брат Бреда Биндера, который сейчас выступает в MotoGP за KTM. Дэррин пока гоняется в Moto3, и его назначение стало первым случаем со времен 2015 года, когда гонщик перешел напрямую из Moto3 в MotoGP. Последний раз такое удавалось Джеку Миллеру.

Дэррин Биндер сейчас занимает шестую строчку в зачете Moto3. Следующий этап чемпионата мира по мотогонкам, включая MotoGP состоится уже в эти выходные и пройдет в Мизано. Посмотреть заезды в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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