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MotoGP / Новость

Менеджер Довициозо: Он нужен Ducati сильнее, чем она ему

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Менеджер Довициозо: Он нужен Ducati сильнее, чем она ему
Автор:
, Главный редактор
28 апр. 2020 г., 04:35

Симоне Баттистелла не видит проблем ни в отсутствии у пилота контракта, ни в переговорах Ducati с другими гонщиками, ни в трениях с боссами коллектива

В то время как ведущие японские команды MotoGP уже подписали контракты с одним, а то и двумя гонщиками на 2021 год, в Ducati в настоящий момент свободны сразу два места. И хотя на переговоры остается еще немало времени, отсутствие контрактов является благодатной почвой для дискуссий и спекуляций. К примеру, уже ходят слухи, что лидер команды Андреа Довициозо может зимой поменяться местами с Полом Эспаргаро из КТМ.

Тем временем Симоне Баттистелла – менеджер Довициозо – не считает отсутствие контракта причиной для беспокойства. «Довициозо нужен Ducati больше, чем Ducati нужна ему, – рассказал Баттистелла испанскому изданию AS. – Андреа хотел бы продолжить сотрудничество, но сейчас хочет оценить ситуацию в этом сезоне. Для него важно, какова будет скорость мотоцикла и кто из инженеров будет работать в команде в следующем году».

Прошлой зимой итальянская команда вела переговоры с целым рядом быстрых пилотов – но и это не заставляет Довициозо волноваться. «Переговоры команды с Виньялесом или Куаратаро – не проблема для Андреа, – продолжил Баттистелла. – Есть ведь пример Лоренсо [трехкратный чемпион мира пришел в Ducati в начале 2017 года, провел в команде два сезона и заметно уступал Довициозо]. Опять же, сейчас очевидно, что Ducati нужны прежде всего талантливые молодые пилоты».

При этом менеджер не стал отрицать, что отношения между пилотом и руководством команды в прошлом году были далеки от идеальных. Довициозо не раз публично критиковал отсутствие прогресса по ходу сезона, что привело к определенному напряжению в коллективе. Впрочем, и эту ситуацию Баттистелла счел рабочим моментом.

«Между Андреа и Джиджи [Далл'Иньей, главой команды Ducati] были трения – но это трения двух профессионалов, каждый из которых стремится изменить все к лучшему. В целом это только укрепило команду. В конце концов, для каждого из них в приоритете не собственное мнение, а результат». 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин
Команды Ducati Team В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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