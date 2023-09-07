Медики допустили Баньяю до гонок MotoGP после падения в Барселоне
Серьезная авария на старте Гран При Каталонии чудесным образом не привела к серьезным травмам у лидера сезона – уже в этот уик-энд он сможет выступить в Мизано
Стартовав в минувшее воскресенье с поула, Франческо Баньяя раньше соперников вошел в первый поворот «Каталуньи», однако на перекладке во второй Ducati выбросила своего гонщика из седла.
Итальянец оказался на асфальте прямо перед мчащимися следом соперниками. Брэд Биндер из KTM не успел отвернуть в сторону и вынужден был проехать Баньяе по ногам. Увидеть эти шокирующие кадры можно здесь.
Действующего чемпиона мира отправили в медицинский центр трассы, а оттуда – вместе с партнером по Ducati Энеа Бастьянини, который пострадал в другой аварии – отвезли в местную больницу для проверок.
Сложно поверить, но после обследования оказалось, что Франческо отделался лишь ушибами. А в преддверии Гран При Сан-Марино врачи подтвердили, что гонщик имеет право выйти на старт.
Франческо Баньяя, Ducati Team, авария
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Это оставляет Баньяе хорошие шансы в борьбе за титул: после Барселоны его отрыв от Хорхе Мартина в общем зачете немного сократился, но все еще составляет весомые 50 очков.
В этот уик-энд в Мизано итальянец будет единственным представителем Ducati. Энеа Бастьянини выбыл из строя на месяц из-за переломов руки и ноги.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Самое важное:
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1 «Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При
Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При Имола и Монца решили сотрудничать, чтобы спасти свои Гран При
AlphaTauri выбрала юниора для пятничной тренировки
AlphaTauri выбрала юниора для пятничной тренировки AlphaTauri выбрала юниора для пятничной тренировки
Медики допустили Баньяю до гонок MotoGP после падения в Барселоне
Медики допустили Баньяю до гонок MotoGP после падения в Барселоне Медики допустили Баньяю до гонок MotoGP после падения в Барселоне
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.