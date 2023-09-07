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Медики допустили Баньяю до гонок MotoGP после падения в Барселоне

Серьезная авария на старте Гран При Каталонии чудесным образом не привела к серьезным травмам у лидера сезона – уже в этот уик-энд он сможет выступить в Мизано

Льюис Дункан
Автор:
Франческо Баньяя, Ducati Team

Стартовав в минувшее воскресенье с поула, Франческо Баньяя раньше соперников вошел в первый поворот «Каталуньи», однако на перекладке во второй Ducati выбросила своего гонщика из седла. 

Итальянец оказался на асфальте прямо перед мчащимися следом соперниками. Брэд Биндер из KTM не успел отвернуть в сторону и вынужден был проехать Баньяе по ногам. Увидеть эти шокирующие кадры можно здесь.   

Действующего чемпиона мира отправили в медицинский центр трассы, а оттуда – вместе с партнером по Ducati Энеа Бастьянини, который пострадал в другой аварии – отвезли в местную больницу для проверок.

Сложно поверить, но после обследования оказалось, что Франческо отделался лишь ушибами. А в преддверии Гран При Сан-Марино врачи подтвердили, что гонщик имеет право выйти на старт. 

Франческо Баньяя, Ducati Team, авария

Франческо Баньяя, Ducati Team, авария

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Это оставляет Баньяе хорошие шансы в борьбе за титул: после Барселоны его отрыв от Хорхе Мартина в общем зачете немного сократился, но все еще составляет весомые 50 очков.

В этот уик-энд в Мизано итальянец будет единственным представителем Ducati. Энеа Бастьянини выбыл из строя на месяц из-за переломов руки и ноги. 

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