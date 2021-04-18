Мартина ждет операция: у гонщика все же нашли переломы

Участник чемпионата MotoGP Хорхе Мартин, который попал в аварию на тренировке перед Гран При Португалии, будет доставлен самолетом в Барселону, где его ждет дальнейшее обследование и операция.

Несмотря на то, что первоначально никаких серьезных травм у Мартина врачи при трассе не обнаружили, более подробное обследование в больнице города Фару выявило переломы пястных костей в ладонях обеих рук и повреждение лодыжки.

Мартин потерял управление в седьмом повороте, после чего вылетел на гравий и совершил несколько кувырков. Он не смог самостоятельно подняться, оставаясь лежать на гравии до прибытия медиков.

Хорхе Мартин – дебютант этого сезона MotoGP. Несмотря на то, что он выступает за команду-сателит, гонщик сумел выиграть поул на прошлом Гран При Дохи и финишировать в гонке третьим.

Гонка в Португалии стартует сегодня в 15:00 по Московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию в России вы сможете по телеканалу или на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова