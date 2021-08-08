Представитель Pramac Ducati Хорхе Мартин в нынешнем сезоне уже стартовал с поула, потом пропустил несколько Гран При из-за травмы, вернулся – и yg Гран При Штирии вновь завоевал первую позицию на решетке.

После старта соперники оттеснили 23-летнего на третье место – но в этот момент борьбу остановили красными флагами из-за серьезной аварии Дани Педросы и Лоренцо Савадори вспыхнувшего в третьем повороте огня.

Новый старт по решению судей гонщики принимали с тех же позиций – и на этот раз Мартин не упустил своего шанса. Ненадолго пустив вперед Джека Миллера, он вскоре вернулся в лидеры и больше не отдавал первую позицию. Для сателлита Pramac этот успех стал первым в чемпионате.

Преследовать лидера пытался действующий чемпион Хоан Мир из Suzuki, но вскоре он отстал и на финише проиграл внушительные по меркам MotoGP две секунды. Для гонщика второе место стало лучшим результатом в сезоне.

Лидер сезона Фабио Куартараро хоть и проиграл без малого десять секунд, но замкнул тройку призеров, благодаря чему еще более укрепил свои позиции в общем зачете – его главный соперник Жоан Зарко до последнего круга шел следом, но потерял две позиции и остался только шестым, потеряв важные очки.

Брэд Биндер, напротив, на финальном круге отыграл два места, принеся KTM четвертый результат в домашней гонке.

Пятерку лидеров замкнул сильнейший представитель Honda Такааки Накагами.

Первый лидер гонки Миллер пропустил в дебюте нескольких соперников, после чего долго следовал вплотную за Куартараро, оставаясь четвертым. Однако эта погоня закончилась падением и сходом австралийца.

Не слишком удачным получился день и для Марка Маркеса: занимая восьмое место на решетке, лидер заводской Honda на каждом из стартов сталкивался с Алешем Эспаргаро. Пилоты явно остались недовольны друг другом, обменявшись выразительными жестами после красных флагов.

Однако на рестарте они не избежали нового контакта, после чего оба откатились в середину второго десятка. Алеш вскоре и вовсе выбыл из гонки, а Марк после долгого и непростого прорыва финишировал восьмым, опередив своего брата и вернувшегося в MotoGP Дани Педросу.

После аварии тот пересел на запасной байк и стал вторым из тех, кто выступал на KTM.

Алекс Ринс, не сумевший выйти в финал квалификации, отыграл немало позиций в гонке и стал седьмым.

А вот начинавший борьбу вторым Франческо Баньяя решил во время остановки заезда заменить заднюю шину на более мягкую – если после первого старта он вышел в лидеры, то после второго сразу откатился назад и закончил дистанцию только 11-м.

Для Маверика Виньялеса очередная гонка стала кошмаром: он не смог вместе с соперниками отправиться на прогревочный круг, начал борьбу из боксом, получил штраф по ходу дистанции и остался самым последним.

Прошлогодний победитель Гран При Штирии Мигель Оливейра на этот раз не был заметен и сошел из-за технических проблем.

Читайте также: Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Штирии

Сезон MotoGP продолжится на той же трассе уже в следующий уик-энд. Следить в прямом эфире за квалификациями и гонками Гран При Австрии во всех классах вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты Гран При Штирии