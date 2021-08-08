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MotoGP / Гран При Штирии Отчет о гонке

Мартин впервые победил в MotoGP после пожара и красных флагов

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, Ответственный редактор

Испанский дебютант премьер-класса покорил вершину подиума уже в седьмой гонке

Мартин впервые победил в MotoGP после пожара и красных флагов

Представитель Pramac Ducati Хорхе Мартин в нынешнем сезоне уже стартовал с поула, потом пропустил несколько Гран При из-за травмы, вернулся – и yg Гран При Штирии вновь завоевал первую позицию на решетке.

После старта соперники оттеснили 23-летнего на третье место – но в этот момент борьбу остановили красными флагами из-за серьезной аварии Дани Педросы и Лоренцо Савадори вспыхнувшего в третьем повороте огня.

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Новый старт по решению судей гонщики принимали с тех же позиций – и на этот раз Мартин не упустил своего шанса. Ненадолго пустив вперед Джека Миллера, он вскоре вернулся в лидеры и больше не отдавал первую позицию. Для сателлита Pramac этот успех стал первым в чемпионате.

Преследовать лидера пытался действующий чемпион Хоан Мир из Suzuki, но вскоре он отстал и на финише проиграл внушительные по меркам MotoGP две секунды. Для гонщика второе место стало лучшим результатом в сезоне.

Лидер сезона Фабио Куартараро хоть и проиграл без малого десять секунд, но замкнул тройку призеров, благодаря чему еще более укрепил свои позиции в общем зачете – его главный соперник Жоан Зарко до последнего круга шел следом, но потерял две позиции и остался только шестым, потеряв важные очки.

Брэд Биндер, напротив, на финальном круге отыграл два места, принеся KTM четвертый результат в домашней гонке. 

Пятерку лидеров замкнул сильнейший представитель Honda Такааки Накагами.

Первый лидер гонки Миллер пропустил в дебюте нескольких соперников, после чего долго следовал вплотную за Куартараро, оставаясь четвертым. Однако эта погоня закончилась падением и сходом австралийца.

 

 

Не слишком удачным получился день и для Марка Маркеса: занимая восьмое место на решетке, лидер заводской Honda на каждом из стартов сталкивался с Алешем Эспаргаро. Пилоты явно остались недовольны друг другом, обменявшись выразительными жестами после красных флагов.

 

Однако на рестарте они не избежали нового контакта, после чего оба откатились в середину второго десятка. Алеш вскоре и вовсе выбыл из гонки, а Марк после долгого и непростого прорыва финишировал восьмым, опередив своего брата и вернувшегося в MotoGP Дани Педросу. 

После аварии тот пересел на запасной байк и стал вторым из тех, кто выступал на KTM.

Алекс Ринс, не сумевший выйти в финал квалификации, отыграл немало позиций в гонке и стал седьмым.

А вот начинавший борьбу вторым Франческо Баньяя решил во время остановки заезда заменить заднюю шину на более мягкую – если после первого старта он вышел в лидеры, то после второго сразу откатился назад и закончил дистанцию только 11-м.

Для Маверика Виньялеса очередная гонка стала кошмаром: он не смог вместе с соперниками отправиться на прогревочный круг, начал борьбу из боксом, получил штраф по ходу дистанции и остался самым последним.

Прошлогодний победитель Гран При Штирии Мигель Оливейра на этот раз не был заметен и сошел из-за технических проблем.

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Сезон MotoGP продолжится на той же трассе уже в следующий уик-энд. Следить в прямом эфире за квалификациями и гонками Гран При Австрии во всех классах вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты Гран При Штирии

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati -  
2 Spain Хоан Мир Suzuki 1.548 1.548
3 France Фабио Куартараро Yamaha 9.632 9.632
4 South Africa Брэд Биндер KTM 12.771 12.771
5 Japan Такааки Накагами Honda 12.923 12.923
6 France Жоан Зарко Ducati 13.031 13.031
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 14.839 14.839
8 Spain Марк Маркес Honda 17.953 17.953
9 Spain Алекс Маркес Honda 19.059 19.059
10 Spain Дани Педроса KTM 19.389 19.389
11 Italy Франческо Баньяя Ducati 21.667 21.667
12 Italy Энеа Бастьянини Ducati 25.267 25.267
13 Italy Валентино Росси Yamaha 26.282 26.282
14 Italy Лука Марини Ducati 27.492 27.492
15 Spain Икер Лекуона KTM 31.076 31.076
16 Spain Пол Эспаргаро Honda 31.150 31.150
17 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 40.408 40.408
18 Italy Данило Петруччи KTM 48.114 48.114
19 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'03.149 1'03.149
  Australia Джек Миллер Ducati    
  Portugal Мигель Оливейра KTM    
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
  Italy Лоренцо Савадори Aprilia    
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