Мартин впервые победил в MotoGP после пожара и красных флагов
Испанский дебютант премьер-класса покорил вершину подиума уже в седьмой гонке
Представитель Pramac Ducati Хорхе Мартин в нынешнем сезоне уже стартовал с поула, потом пропустил несколько Гран При из-за травмы, вернулся – и yg Гран При Штирии вновь завоевал первую позицию на решетке.
После старта соперники оттеснили 23-летнего на третье место – но в этот момент борьбу остановили красными флагами из-за серьезной аварии Дани Педросы и Лоренцо Савадори вспыхнувшего в третьем повороте огня.
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Новый старт по решению судей гонщики принимали с тех же позиций – и на этот раз Мартин не упустил своего шанса. Ненадолго пустив вперед Джека Миллера, он вскоре вернулся в лидеры и больше не отдавал первую позицию. Для сателлита Pramac этот успех стал первым в чемпионате.
Преследовать лидера пытался действующий чемпион Хоан Мир из Suzuki, но вскоре он отстал и на финише проиграл внушительные по меркам MotoGP две секунды. Для гонщика второе место стало лучшим результатом в сезоне.
Лидер сезона Фабио Куартараро хоть и проиграл без малого десять секунд, но замкнул тройку призеров, благодаря чему еще более укрепил свои позиции в общем зачете – его главный соперник Жоан Зарко до последнего круга шел следом, но потерял две позиции и остался только шестым, потеряв важные очки.
Брэд Биндер, напротив, на финальном круге отыграл два места, принеся KTM четвертый результат в домашней гонке.
Пятерку лидеров замкнул сильнейший представитель Honda Такааки Накагами.
Первый лидер гонки Миллер пропустил в дебюте нескольких соперников, после чего долго следовал вплотную за Куартараро, оставаясь четвертым. Однако эта погоня закончилась падением и сходом австралийца.
Не слишком удачным получился день и для Марка Маркеса: занимая восьмое место на решетке, лидер заводской Honda на каждом из стартов сталкивался с Алешем Эспаргаро. Пилоты явно остались недовольны друг другом, обменявшись выразительными жестами после красных флагов.
Однако на рестарте они не избежали нового контакта, после чего оба откатились в середину второго десятка. Алеш вскоре и вовсе выбыл из гонки, а Марк после долгого и непростого прорыва финишировал восьмым, опередив своего брата и вернувшегося в MotoGP Дани Педросу.
После аварии тот пересел на запасной байк и стал вторым из тех, кто выступал на KTM.
Алекс Ринс, не сумевший выйти в финал квалификации, отыграл немало позиций в гонке и стал седьмым.
А вот начинавший борьбу вторым Франческо Баньяя решил во время остановки заезда заменить заднюю шину на более мягкую – если после первого старта он вышел в лидеры, то после второго сразу откатился назад и закончил дистанцию только 11-м.
Для Маверика Виньялеса очередная гонка стала кошмаром: он не смог вместе с соперниками отправиться на прогревочный круг, начал борьбу из боксом, получил штраф по ходу дистанции и остался самым последним.
Прошлогодний победитель Гран При Штирии Мигель Оливейра на этот раз не был заметен и сошел из-за технических проблем.
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Сезон MotoGP продолжится на той же трассе уже в следующий уик-энд. Следить в прямом эфире за квалификациями и гонками Гран При Австрии во всех классах вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Результаты Гран При Штирии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|-
|2
|Хоан Мир
|Suzuki
|1.548
|1.548
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|9.632
|9.632
|4
|Брэд Биндер
|KTM
|12.771
|12.771
|5
|Такааки Накагами
|Honda
|12.923
|12.923
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|13.031
|13.031
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|14.839
|14.839
|8
|Марк Маркес
|Honda
|17.953
|17.953
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|19.059
|19.059
|10
|Дани Педроса
|KTM
|19.389
|19.389
|11
|Франческо Баньяя
|Ducati
|21.667
|21.667
|12
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|25.267
|25.267
|13
|Валентино Росси
|Yamaha
|26.282
|26.282
|14
|Лука Марини
|Ducati
|27.492
|27.492
|15
|Икер Лекуона
|KTM
|31.076
|31.076
|16
|Пол Эспаргаро
|Honda
|31.150
|31.150
|17
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|40.408
|40.408
|18
|Данило Петруччи
|KTM
|48.114
|48.114
|19
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'03.149
|1'03.149
|Джек Миллер
|Ducati
|Мигель Оливейра
|KTM
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|Полные результаты
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