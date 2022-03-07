Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Куартараро: У Yamaha определенно проблемы
MotoGP / Гран При Катара Новости

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

Гонщик Pramac Ducati испугался, когда вылетел на гравий будучи между двумя мотоциклами

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Хорхе Мартин выиграл поул Гран При Катара, но не смог финишировать в гонке. После проблем на старте он откатился на седьмое место, хатем стал восьмым и тут подвергся атаке со стороны Франческо Баньяи.

Баньяя обгонял по внутренней траектории, не удержал байк и вылетел с трассы на гравий, выбив и Мартина. При этом на гравий вылетел сначала мотоцикл испанца, затем сам Мартин, затем мотоцикл Баньяи и следом уже Франческо. То есть в момент вылета Мартин оказался между двумя байками.

«У меня сильно болит правая рука, так что завтра в Барселоне я пойду на обследование к врачу, – сказал Баньяя в Катаре. – Надеюсь, там ничего не сломано и я не пропущу гонку в Индонезии.

Я впервые испугался за свою жизнь, так как я на большой скорости влетел на гравий, будучи между двумя мотоциклами. Мне кажется, я ударился рукой о байк Пеко, вот почему она сейчас болит. Проблема может быть с большим пальцем, его и нужно проверить.

Аварии случаются. Я не злюсь ни на кого потому, что сам был сегодня недостаточно хорош. Я рассчитывал на борьбу за место на подиуме, а то и за победу, но скорости у меня не было. У нас возникла какая-то проблема, которую еще предстоит уточнить. Но я не мог обогнать даже гонщиков на Aprilia и Suzuki и в лучшем случае финишировал бы седьмым или восьмым».

Сам Баньяя признал свою вину и извинился перед Мартином.

«Я старался отыграться, но мне не хватало скорости, – сказал прошлогодний вице-чемпион. – Я терял время на разгоне, и не понимаю пока почему. Я довольно поздно вошел в тот поворот, но не перетормаживал. И тут внезапно переднее колесо заблокировалось. Теперь мне остается только попросить прощения у Ducati, у команды Pramac и у Хорхе».

Читайте также:
Поделились
Куартараро: У Yamaha определенно проблемы
Предыдущая новость

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы
Больше от
Сергей Иванов
Куартараро: У Yamaha определенно проблемы Гран При Катара
MotoGP

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее
Формула 1

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил Гран При Катара
MotoGP

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил

Хорхе Мартин Больше от
Хорхе Мартин
Мартин: Решение Ducati делает незаводских гонщиков фаворитами Гран При Катара
MotoGP

Мартин: Решение Ducati делает незаводских гонщиков фаворитами

Pramac Racing показала байк 2022 года
MotoGP

Pramac Racing показала байк 2022 года

С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года
Формула 1

С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года

Самое важное:

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь
MotoGP MotoGP

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы
MotoGP MotoGP

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил
MotoGP MotoGP

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.