Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

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Хорхе Мартин выиграл поул Гран При Катара, но не смог финишировать в гонке. После проблем на старте он откатился на седьмое место, хатем стал восьмым и тут подвергся атаке со стороны Франческо Баньяи.

Баньяя обгонял по внутренней траектории, не удержал байк и вылетел с трассы на гравий, выбив и Мартина. При этом на гравий вылетел сначала мотоцикл испанца, затем сам Мартин, затем мотоцикл Баньяи и следом уже Франческо. То есть в момент вылета Мартин оказался между двумя байками.

«У меня сильно болит правая рука, так что завтра в Барселоне я пойду на обследование к врачу, – сказал Баньяя в Катаре. – Надеюсь, там ничего не сломано и я не пропущу гонку в Индонезии.

Я впервые испугался за свою жизнь, так как я на большой скорости влетел на гравий, будучи между двумя мотоциклами. Мне кажется, я ударился рукой о байк Пеко, вот почему она сейчас болит. Проблема может быть с большим пальцем, его и нужно проверить.

Аварии случаются. Я не злюсь ни на кого потому, что сам был сегодня недостаточно хорош. Я рассчитывал на борьбу за место на подиуме, а то и за победу, но скорости у меня не было. У нас возникла какая-то проблема, которую еще предстоит уточнить. Но я не мог обогнать даже гонщиков на Aprilia и Suzuki и в лучшем случае финишировал бы седьмым или восьмым».

Сам Баньяя признал свою вину и извинился перед Мартином.

«Я старался отыграться, но мне не хватало скорости, – сказал прошлогодний вице-чемпион. – Я терял время на разгоне, и не понимаю пока почему. Я довольно поздно вошел в тот поворот, но не перетормаживал. И тут внезапно переднее колесо заблокировалось. Теперь мне остается только попросить прощения у Ducati, у команды Pramac и у Хорхе».