Мартин взял поул MotoGP в Валенсии, Баньяя и Миллер упали
Валентино Росси начнет свою последнюю (в роли постоянного участника MotoGP) гонку с 10-го места
Хорхе Мартин, выступающий на мотоцикле Ducati за команду Pramac, стал победителем квалификации Гран При Валенсии, финального этапа чемпионата MotoGP. Это уже четвертый поул дебютанта серии – впрочем, предыдущий субботний успех испанца датирован серединой августа, когда Мартин завоевал поул Гран При Австрии.
Как и на предыдущих Гран При, главными претендентами на поул выглядели пилоты заводской команды Ducati. По итогам первой попытки Мартин и Джек Миллер поделили между собой лучший результат – два гонщика друг за другом показали одинаковое время. По ходу второй попытки в какое-то время вышел Франческо Баньяя (при этом показавший «круглое» время – 1:30.000). Однако на последних минутах оба гонщика итальянской команды упали – и не смогли ответить Мартину, который именно в этот момент и переместился на первую строчку. Впрочем, падения не помешали Баньяе (который до этого выигрывал квалификации на 5-ти этапах подряд) и Миллеру сохранить места в первом ряду.
Завершающий карьеру Валентино Росси прошел во второй сегмент квалификации по итогам тренировок и начнет завтрашнюю гонку с 10-й позиции.
В первом сегменте квалификации внимание на себя обратил недавно вернувшийся в число участников чемпионата Андреа Довициозо. На пятом этапе после своего возвращения итальянец был ближе всего к попаданию в число дюжины лучших. Незадолго до завершения первого сегмента пилот, выступающий на Yamaha, поднялся на вторую строчку протокола – однако в итоге Бред Биндер все-таки опередил трехкратного вице-чемпиона мира на 0,071 с. До этого лучшим квалификационным результатом гонщика с момента возвращения стало 14-е место в Остине – и там для попадания во второй сегмент Довициозо не хватило пяти десятых секунды.
Заводская команда Honda пропустила квалификацию в полном составе: Марк Маркес после полученной на тренировках травмы не был даже заявлен на этап – а Пол Эспаргаро попал в больницу после падения в утренней тренировке. У испанца по-прежнему есть шансы выйти завтра на старт гонки – однако в то время, когда его соперники боролись на стартовые позиции, пилот проходил углубленные медицинские обследования.
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.064
|0.064
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|0.389
|0.325
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.459
|0.070
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.482
|0.023
|6
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.539
|0.057
|7
|Брэд Биндер
|KTM
|0.573
|0.034
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.684
|0.111
|9
|Такааки Накагами
|Honda
|0.708
|0.024
|10
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.810
|0.102
|11
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.845
|0.035
|12
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1.088
|0.243
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Алекс Ринс
|Suzuki
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|0.115
|0.115
|3
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|0.186
|0.071
|4
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|0.318
|0.132
|5
|Икер Лекуона
|KTM
|0.321
|0.003
|6
|Данило Петруччи
|KTM
|0.372
|0.051
|7
|Лука Марини
|Ducati
|0.400
|0.028
|8
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.512
|0.112
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|0.578
|0.066
|10
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.646
|0.068
|11
|Пол Эспаргаро
|Honda
|Полные результаты
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