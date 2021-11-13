Мартин взял поул MotoGP в Валенсии, Баньяя и Миллер упали

Хорхе Мартин, выступающий на мотоцикле Ducati за команду Pramac, стал победителем квалификации Гран При Валенсии, финального этапа чемпионата MotoGP. Это уже четвертый поул дебютанта серии – впрочем, предыдущий субботний успех испанца датирован серединой августа, когда Мартин завоевал поул Гран При Австрии.

Как и на предыдущих Гран При, главными претендентами на поул выглядели пилоты заводской команды Ducati. По итогам первой попытки Мартин и Джек Миллер поделили между собой лучший результат – два гонщика друг за другом показали одинаковое время. По ходу второй попытки в какое-то время вышел Франческо Баньяя (при этом показавший «круглое» время – 1:30.000). Однако на последних минутах оба гонщика итальянской команды упали – и не смогли ответить Мартину, который именно в этот момент и переместился на первую строчку. Впрочем, падения не помешали Баньяе (который до этого выигрывал квалификации на 5-ти этапах подряд) и Миллеру сохранить места в первом ряду.

Завершающий карьеру Валентино Росси прошел во второй сегмент квалификации по итогам тренировок и начнет завтрашнюю гонку с 10-й позиции.

В первом сегменте квалификации внимание на себя обратил недавно вернувшийся в число участников чемпионата Андреа Довициозо. На пятом этапе после своего возвращения итальянец был ближе всего к попаданию в число дюжины лучших. Незадолго до завершения первого сегмента пилот, выступающий на Yamaha, поднялся на вторую строчку протокола – однако в итоге Бред Биндер все-таки опередил трехкратного вице-чемпиона мира на 0,071 с. До этого лучшим квалификационным результатом гонщика с момента возвращения стало 14-е место в Остине – и там для попадания во второй сегмент Довициозо не хватило пяти десятых секунды.

Заводская команда Honda пропустила квалификацию в полном составе: Марк Маркес после полученной на тренировках травмы не был даже заявлен на этап – а Пол Эспаргаро попал в больницу после падения в утренней тренировке. У испанца по-прежнему есть шансы выйти завтра на старт гонки – однако в то время, когда его соперники боролись на стартовые позиции, пилот проходил углубленные медицинские обследования.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента