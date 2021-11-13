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MotoGP / Гран При Валенсии Отчет о квалификации

Мартин взял поул MotoGP в Валенсии, Баньяя и Миллер упали

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, главный редактор

Валентино Росси начнет свою последнюю (в роли постоянного участника MotoGP) гонку с 10-го места

Мартин взял поул MotoGP в Валенсии, Баньяя и Миллер упали

Хорхе Мартин, выступающий на мотоцикле Ducati за команду Pramac, стал победителем квалификации Гран При Валенсии, финального этапа чемпионата MotoGP. Это уже четвертый поул дебютанта серии – впрочем, предыдущий субботний успех испанца датирован серединой августа, когда Мартин завоевал поул Гран При Австрии.

Как и на предыдущих Гран При, главными претендентами на поул выглядели пилоты заводской команды Ducati. По итогам первой попытки Мартин и Джек Миллер поделили между собой лучший результат – два гонщика друг за другом показали одинаковое время. По ходу второй попытки в какое-то время вышел Франческо Баньяя (при этом показавший «круглое» время – 1:30.000). Однако на последних минутах оба гонщика итальянской команды упали – и не смогли ответить Мартину, который именно в этот момент и переместился на первую строчку. Впрочем, падения не помешали Баньяе (который до этого выигрывал квалификации на 5-ти этапах подряд) и Миллеру сохранить места в первом ряду. 

Завершающий карьеру Валентино Росси прошел во второй сегмент квалификации по итогам тренировок и начнет завтрашнюю гонку с 10-й позиции.

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В первом сегменте квалификации внимание на себя обратил недавно вернувшийся в число участников чемпионата Андреа Довициозо. На пятом этапе после своего возвращения итальянец был ближе всего к попаданию в число дюжины лучших. Незадолго до завершения первого сегмента пилот, выступающий на Yamaha, поднялся на вторую строчку протокола – однако в итоге Бред Биндер все-таки опередил трехкратного вице-чемпиона мира на 0,071 с. До этого лучшим квалификационным результатом гонщика с момента возвращения стало 14-е место в Остине – и там для попадания во второй сегмент Довициозо не хватило пяти десятых секунды.

Заводская команда Honda пропустила квалификацию в полном составе: Марк Маркес после полученной на тренировках травмы не был даже заявлен на этап – а Пол Эспаргаро попал в больницу после падения в утренней тренировке. У испанца по-прежнему есть шансы выйти завтра на старт гонки – однако в то время, когда его соперники боролись на стартовые позиции, пилот проходил углубленные медицинские обследования.

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Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Хорхе Мартин Ducati    
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.064 0.064
3 Australia Джек Миллер Ducati 0.389 0.325
4 Spain Хоан Мир Suzuki 0.459 0.070
5 France Жоан Зарко Ducati 0.482 0.023
6 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.539 0.057
7 South Africa Брэд Биндер KTM 0.573 0.034
8 France Фабио Куартараро Yamaha 0.684 0.111
9 Japan Такааки Накагами Honda 0.708 0.024
10 Italy Валентино Росси Yamaha 0.810 0.102
11 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.845 0.035
12 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1.088 0.243
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Алекс Ринс Suzuki    
2 South Africa Брэд Биндер KTM 0.115 0.115
3 Italy Андреа Довициозо Yamaha 0.186 0.071
4 Spain Маверик Виньялес Aprilia 0.318 0.132
5 Spain Икер Лекуона KTM 0.321 0.003
6 Italy Данило Петруччи KTM 0.372 0.051
7 Italy Лука Марини Ducati 0.400 0.028
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.512 0.112
9 Spain Алекс Маркес Honda 0.578 0.066
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.646 0.068
11 Spain Пол Эспаргаро Honda    
Полные результаты

 

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