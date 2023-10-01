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Мартин выиграл укороченную дождевую гонку MotoGP в Японии, Маркес – третий

На трассе «Мотеги», которая в этот уик-энд принимает национальный этап мотоциклетного чемпионата мира, разница между двумя претендентами на титул сократилась до трех очков

Джейми Кляйн
Автор:
Хорхе Мартин, Pramac Racing

После победы в субботнем спринте на сухой трассе, Хорхе Мартин убедительно доказал, что намерен всерьез бороться за звание сильнейшего гонщика 2023 года. Несмотря на все усилия действующего чемпиона Франческо Баньяи, испанец из Pramac Ducati вновь стал сильнейшим. Ему не помкшал даже дождь, из-за которого борьбу пришлось остановить после 12 из 24 запланированных кругов. 

Еще одним героем дня стал Марк Маркес, который активно вел борьбу и смог пробиться на подиум Гран При в 101-й раз за карьеру после почти годичного перерыва.  

Первые капли дождя упали на асфальт «Мотеги» прямо перед стартом, но во всех командах решили стартовать на сликах. Такой выбор не оправдал себя: едва гонщики преодолели первые повороты, как разразился настоящий ливень.

Захвативший лидерство со старта Джек Миллер из KTM сразу же направился на пит-лейн для смены мотоцикла, так же поступили и еще 15 участников гонки – лишь пятерка из глубины пелотона решила рискнуть и остаться на трассе. 

Впереди Хорхе Мартин, Pramac Racing

Впереди Хорхе Мартин, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После пит-стопов Мартин перехватил инициативу, первым выехав на трассу (на фото выше), однако испанец ошибся на третьем круге и пропустил Алеша Эспаргаро на Aprilia. Так как условия ухудшались, ставка на слики не сработала – и вскоре все остальные гонщики также пересели на дождевые байки. 

Тем временем Мартин всего за несколько кругов пробился с пятого места обратно в лидеры, обогнав, в том числе, и своего главного соперника Франческо Баньяю из заводской Ducati. 

Вскоре борьбу на трассе остановили красными флагами из-за опасных условий. После короткой паузы дирекция попробовала дать рестарт, однако по результатам прогревочного круга объявила об окончательной остановке Гран При и начислении полных очков. 

Это значит, что отрыв Мартина от Баньяи, который завершил дистанцию вторым, сократился всего до трех очков – за шесть этапов до финиша борьба начнется заново. 

Впереди Марк Маркес, Repsol Honda Team

Впереди Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Эспаргаро на последних кругах перед красными флагами откатился назад и финишировал пятым, а вот Марк Маркес в самый последний момент успел отобрать третье место у Марко Бедзекки из VR46.

Таким образом, шестикратный чемпион премьер-класса поднялся на пьедестал впервые с 16 октября прошлого года.  

Не повезло в воскресенье Жоану Зарко – ветеран из Pramac занимал шестое место, но упал прямо перед остановкой гонки и был исключен из классификации. Еще до этого француз, который считается одним из главных специалистов по езде в дождь, пострадал из-за агрессивного старта Бедзекки – тот выбил в первом повороте Маверика Виньялеса и заставил Зарко проехать по гравию. 

Технические проблемы на Aprilia Мигеля Оливейры в итоге принесли шестую строчку Джеку Миллеру из KTM.

Из тех, кто остался на сликах в самом начале, лучшим в итоге стал Фабио Куартараро, завершивший гонку десятым. 

Положение в общем зачете готовится

Сезон MotoGP продолжится через две недели в Индонезии.

Результаты Гран При Японии MotoGP (12 кругов) 

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing 24'06.314
2 Italy Франческо БаньяяDucati Team +1.413
3 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +2.013
4 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 +2.943
5 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +3.181
6 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +6.837
7 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +7.587
8 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +8.602
9 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +11.229
10 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +12.244
11 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +14.714
12 Spain Хоан МирRepsol Honda Team +14.924
13 United Kingdom Кэл КратчлоуYamaha Factory Racing +16.057
14 Germany Штефан БрадльTeam LCR +17.253
15 Spain Пол ЭспаргароTech 3 +24.921
16 Italy Микеле ПирроDucati Team +33.962
17 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +1'14.934
18 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +1 круг
19 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +1 круг
  France Жоан ЗаркоPramac Racing +1 круг / НФ
  South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +7 кругов
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