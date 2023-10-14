Предыдущая / Стартовая решетка спринта Гран При Индонезии MotoGP
MotoGP / Гран При Индонезии Отчет о гонке

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

Гонщик Pramac Ducati пробился к победе с шестого места и возглавил общий зачет, два представителя VR46 дополнили подиум

Льюис Дункан
Автор:
Хорхе Мартин, Pramac Racing

После квалификации, в которой не удалось блеснуть ни одному из двух претендентов на титул, казалось, что субботний 13-круговой заезд на острове Ломбок может принести какого-то неожиданного победителя. 

И действительно, большую часть дистанции первую позицию занимал Маверик Виньялес на Aprilia – но в итоге ему даже не достался призовой кубок. 

Стартовавший с шестой позиции после падения в квалификации Хорхе Мартин планомерно пробивался вперед, за четыре круга до финиша вышел в лидеры и больше не уступал первой позиции, выиграв свой четвертый спринт в этом сезоне. 

Обладатель поула Лука Марини пытался преследовать испанца, но ошибся на последнем круге и с большим трудом избежал падения. Его напарник по VR46 Марко Бедзекки спустя пять дней после операции на сломанной ключице финишировал третьим? несмотря на девятую стартовую позицию. 

Гонщик заводской Ducati Франческо Баньяя, который приехал на трассу «Мандалика» лидером сезона, с 13-го места на решетке смог финишировать только восьмым – м теперь уступает Мартину семь очков.

Виньялес в итоге финишировал четвертым, опередив Фабио Куартараро из Yamaha. 

Фабио Ди Джаннантонио добился лучшего в сезоне шестого результата, опередив вторично вернувшегося в премьер-класс Энеа Бастьянини. 

Для Марка Маркеса гонка закончилась падением уже на первом круге, а на втором столкнулись Алеш Эстпаргаро (Aprilia) и Брэд Биндер (KTM) – обоим удалось продолжить гонку, но далеко позади.

Победа Хорхе Мартина гарантировала Ducati победу в зачете производителей MotoGP.  

Результаты спринта Гран При Индонезии MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing 19'49.711
2 Italy Лука МариниTeam VR46 +1.131
3 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 +2.081
4 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +2.720
5 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +3.121
6 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +4.203
7 Italy Энеа БастьяниниDucati Team +4.981
8 Italy Франческо БаньяяDucati Team +5.465
9 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +7.852
10 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +8.942
11 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +12.034
12 France Жоан ЗаркоPramac Racing +14.015
13 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +14.823
14 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +15.699
15 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +23.331
16 Spain Хоан МирRepsol Honda Team +24.894
17 Spain Пол ЭспаргароTech 3 +27.169
18 Spain Алекс РинсTeam LCR +28.980
19 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +43.090
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +6 кругов
  Spain Марк МаркесRepsol Honda Team  
Поделились
Комментарии

Стартовая решетка спринта Гран При Индонезии MotoGP
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

MotoGP
Гран При Индонезии

«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал «Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

Команда MotoGP Gresini официально объявила о контракте с Маркесом на 2024 год

Команда MotoGP Gresini официально объявила о контракте с Маркесом на 2024 год

MotoGP

Команда MotoGP Gresini официально объявила о контракте с Маркесом на 2024 год Команда MotoGP Gresini официально объявила о контракте с Маркесом на 2024 год

Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

MotoGP

Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

Самое важное:

Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Индонезии

Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP

Мнение: как Формуле 1 решить вопрос с границами трасс

Мнение: как Формуле 1 решить вопрос с границами трасс

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Мнение: как Формуле 1 решить вопрос с границами трасс Мнение: как Формуле 1 решить вопрос с границами трасс

Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место

Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место

F1 Формула 1

Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место

Инсайд: Ferrari установила причину проблем на машине Сайнса

Инсайд: Ferrari установила причину проблем на машине Сайнса

F1 Формула 1
Гран При США

Инсайд: Ferrari установила причину проблем на машине Сайнса Инсайд: Ferrari установила причину проблем на машине Сайнса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.