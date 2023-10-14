Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

После квалификации, в которой не удалось блеснуть ни одному из двух претендентов на титул, казалось, что субботний 13-круговой заезд на острове Ломбок может принести какого-то неожиданного победителя.

И действительно, большую часть дистанции первую позицию занимал Маверик Виньялес на Aprilia – но в итоге ему даже не достался призовой кубок.

Стартовавший с шестой позиции после падения в квалификации Хорхе Мартин планомерно пробивался вперед, за четыре круга до финиша вышел в лидеры и больше не уступал первой позиции, выиграв свой четвертый спринт в этом сезоне.

Обладатель поула Лука Марини пытался преследовать испанца, но ошибся на последнем круге и с большим трудом избежал падения. Его напарник по VR46 Марко Бедзекки спустя пять дней после операции на сломанной ключице финишировал третьим? несмотря на девятую стартовую позицию.

Гонщик заводской Ducati Франческо Баньяя, который приехал на трассу «Мандалика» лидером сезона, с 13-го места на решетке смог финишировать только восьмым – м теперь уступает Мартину семь очков.

Виньялес в итоге финишировал четвертым, опередив Фабио Куартараро из Yamaha.

Фабио Ди Джаннантонио добился лучшего в сезоне шестого результата, опередив вторично вернувшегося в премьер-класс Энеа Бастьянини.

Для Марка Маркеса гонка закончилась падением уже на первом круге, а на втором столкнулись Алеш Эстпаргаро (Aprilia) и Брэд Биндер (KTM) – обоим удалось продолжить гонку, но далеко позади.

Победа Хорхе Мартина гарантировала Ducati победу в зачете производителей MotoGP.

Результаты спринта Гран При Индонезии MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст. 1 Хорхе Мартин Pramac Racing 19'49.711 2 Лука Марини Team VR46 +1.131 3 Марко Бедзекки Team VR46 +2.081 4 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +2.720 5 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +3.121 6 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +4.203 7 Энеа Бастьянини Ducati Team +4.981 8 Франческо Баньяя Ducati Team +5.465 9 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +7.852 10 Мигель Оливейра RNF Racing +8.942 11 Такааки Накагами Team LCR +12.034 12 Жоан Зарко Pramac Racing +14.015 13 Аугусто Фернандес Tech 3 +14.823 14 Рауль Фернандес RNF Racing +15.699 15 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +23.331 16 Хоан Мир Repsol Honda Team +24.894 17 Пол Эспаргаро Tech 3 +27.169 18 Алекс Ринс Team LCR +28.980 19 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +43.090 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +6 кругов Марк Маркес Repsol Honda Team