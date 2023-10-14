Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP
Гонщик Pramac Ducati пробился к победе с шестого места и возглавил общий зачет, два представителя VR46 дополнили подиум
После квалификации, в которой не удалось блеснуть ни одному из двух претендентов на титул, казалось, что субботний 13-круговой заезд на острове Ломбок может принести какого-то неожиданного победителя.
И действительно, большую часть дистанции первую позицию занимал Маверик Виньялес на Aprilia – но в итоге ему даже не достался призовой кубок.
Стартовавший с шестой позиции после падения в квалификации Хорхе Мартин планомерно пробивался вперед, за четыре круга до финиша вышел в лидеры и больше не уступал первой позиции, выиграв свой четвертый спринт в этом сезоне.
Обладатель поула Лука Марини пытался преследовать испанца, но ошибся на последнем круге и с большим трудом избежал падения. Его напарник по VR46 Марко Бедзекки спустя пять дней после операции на сломанной ключице финишировал третьим? несмотря на девятую стартовую позицию.
Гонщик заводской Ducati Франческо Баньяя, который приехал на трассу «Мандалика» лидером сезона, с 13-го места на решетке смог финишировать только восьмым – м теперь уступает Мартину семь очков.
Виньялес в итоге финишировал четвертым, опередив Фабио Куартараро из Yamaha.
Фабио Ди Джаннантонио добился лучшего в сезоне шестого результата, опередив вторично вернувшегося в премьер-класс Энеа Бастьянини.
Для Марка Маркеса гонка закончилась падением уже на первом круге, а на втором столкнулись Алеш Эстпаргаро (Aprilia) и Брэд Биндер (KTM) – обоим удалось продолжить гонку, но далеко позади.
Победа Хорхе Мартина гарантировала Ducati победу в зачете производителей MotoGP.
Результаты спринта Гран При Индонезии MotoGP (13 кругов)
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Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP Стартовая решетка Гран При Индонезии MotoGP
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