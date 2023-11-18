MotoGP Гран При Катара
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Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии

Успех испанца из Pramac Ducati в сочетании с пятым местом Франческо Баньяи привели к тому, что последний никак не сможет гарантировать себе титул в этот уик-энд

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель спринта

Хорхе Мартин доказал, что является настоящим королем спринтов – и вновь стал сильнейшим к короткой субботней гонке, хотя на трассе «Лосаил» начинал борьбу только пятым. Восьмая победа в сезоне стала для гонщика очень важной по той причине, что позволила сократить отставание в таблице общего зачета от Франческо Баньяи с 14 до семи очков. 

Это означает, что при любом исходе воскресной гонки в Катаре имя чемпиона станет известно только на финальном этапе в Валенсии через неделю. 

Раскатившийся в концовке чемпионата Фабио Ди Джаннантонио из Gresini стартовал и финишировал вторым, тогда как обладатель поула Лука Марини из VR46 дополнил призовую тройку. 

Именно Марини захватил лидерство в дебюте 11-кругового заезда, опережая Алекса Маркеса. Мартин и Баньяя допустили контакт в первом повороте – но смогли продолжить борьбу. Еще до конца круга Хорхе ошибся и откатился с третьего места на пятое, но после этого уже только отыгрывал позиции. 

Он оставил позади Марка Маркеса, а затем в десятом повороте весьма агрессивно атаковал и прошел Баньяю.

Тем временем впереди Алекс Маркес атаковал Марини, даже вышел было вперед в связке 12-го и 13-го поворотов, но затем вновь стал вторым. 

Лука Марини, VR46 Racing Team, Алекс Маркес, Gresini

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Лука Марини, VR46 Racing Team, Алекс Маркес, Gresini

Aлекс продолжил попытки прессинга, и борьба за первое место привела к тому, что их с Марини догнал Хорхе Мартин. Он сразу пошел в атаку и до конца пятого круга вышел в лидеры. 

На второе место вскоре прорвался Ди Джаннантонио, который даже пробовал добиться большего, но в итоге уступил победителю под клетчатым флагом 0,391 секунды. 

Алекс Маркес завершил дистанцию четвертым, следом за ним Баньяя с большим трудом сдержал Маверика Виньялеса на Aprilia. 

Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Лучшим гонщиком KTM стал Брэд Биндер, который финишировал седьмым. Строчкой ниже в итоговом протоколе расположился Фабио Куартараро на Yamaha.

Дистанцию не закончили лишь Алеш Эспаргаро (Aprilia) с Мигелем Оливейрой (RNF), которые еще на первом круге стали участниками столкновения, в котором также пострадали триумфатор прошлого этапа на «Сепанге» Энеа Бастьянини и Франко Морбиделли.

Результаты спринта Гран При Катара MotoGP (11 кругов)

       
Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing

20'52.634
2 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+0.391

20'53.025
3 Italy Лука МариниTeam VR46

+2.875

20'55.509
4 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+3.370

20'56.004
5 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+3.957

20'56.591
6 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+4.239

20'56.873
7 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+5.761

20'58.395
8 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+6.454

20'59.088
9 Spain Аугусто ФернандесTech 3

+8.285

21'00.919
10 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+8.314

21'00.948
11 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+9.596

21'02.230
12 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+10.173

21'02.807
13 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+10.646

21'03.280
14 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+11.117

21'03.751
15 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+12.163

21'04.797
16 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+12.745

21'05.379
17 Spain Икер ЛекуонаTeam LCR

+19.285

21'11.919
18 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+26.238

21'18.872
19 Spain Хоан МирRepsol Honda Team

+28.446

21'21.080
20 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+35.553

21'28.187
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+10 кругов

 
  Portugal Мигель ОливейраRNF Racing

 
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Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP

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