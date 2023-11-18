Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии

Хорхе Мартин доказал, что является настоящим королем спринтов – и вновь стал сильнейшим к короткой субботней гонке, хотя на трассе «Лосаил» начинал борьбу только пятым. Восьмая победа в сезоне стала для гонщика очень важной по той причине, что позволила сократить отставание в таблице общего зачета от Франческо Баньяи с 14 до семи очков.

Это означает, что при любом исходе воскресной гонки в Катаре имя чемпиона станет известно только на финальном этапе в Валенсии через неделю.

Раскатившийся в концовке чемпионата Фабио Ди Джаннантонио из Gresini стартовал и финишировал вторым, тогда как обладатель поула Лука Марини из VR46 дополнил призовую тройку.

Именно Марини захватил лидерство в дебюте 11-кругового заезда, опережая Алекса Маркеса. Мартин и Баньяя допустили контакт в первом повороте – но смогли продолжить борьбу. Еще до конца круга Хорхе ошибся и откатился с третьего места на пятое, но после этого уже только отыгрывал позиции.

Он оставил позади Марка Маркеса, а затем в десятом повороте весьма агрессивно атаковал и прошел Баньяю.

Тем временем впереди Алекс Маркес атаковал Марини, даже вышел было вперед в связке 12-го и 13-го поворотов, но затем вновь стал вторым.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Лука Марини, VR46 Racing Team, Алекс Маркес, Gresini

Aлекс продолжил попытки прессинга, и борьба за первое место привела к тому, что их с Марини догнал Хорхе Мартин. Он сразу пошел в атаку и до конца пятого круга вышел в лидеры.

На второе место вскоре прорвался Ди Джаннантонио, который даже пробовал добиться большего, но в итоге уступил победителю под клетчатым флагом 0,391 секунды.

Алекс Маркес завершил дистанцию четвертым, следом за ним Баньяя с большим трудом сдержал Маверика Виньялеса на Aprilia.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Лучшим гонщиком KTM стал Брэд Биндер, который финишировал седьмым. Строчкой ниже в итоговом протоколе расположился Фабио Куартараро на Yamaha.

Дистанцию не закончили лишь Алеш Эспаргаро (Aprilia) с Мигелем Оливейрой (RNF), которые еще на первом круге стали участниками столкновения, в котором также пострадали триумфатор прошлого этапа на «Сепанге» Энеа Бастьянини и Франко Морбиделли.

Результаты спринта Гран При Катара MotoGP (11 кругов)