Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии
Успех испанца из Pramac Ducati в сочетании с пятым местом Франческо Баньяи привели к тому, что последний никак не сможет гарантировать себе титул в этот уик-энд
Хорхе Мартин доказал, что является настоящим королем спринтов – и вновь стал сильнейшим к короткой субботней гонке, хотя на трассе «Лосаил» начинал борьбу только пятым. Восьмая победа в сезоне стала для гонщика очень важной по той причине, что позволила сократить отставание в таблице общего зачета от Франческо Баньяи с 14 до семи очков.
Это означает, что при любом исходе воскресной гонки в Катаре имя чемпиона станет известно только на финальном этапе в Валенсии через неделю.
Раскатившийся в концовке чемпионата Фабио Ди Джаннантонио из Gresini стартовал и финишировал вторым, тогда как обладатель поула Лука Марини из VR46 дополнил призовую тройку.
Именно Марини захватил лидерство в дебюте 11-кругового заезда, опережая Алекса Маркеса. Мартин и Баньяя допустили контакт в первом повороте – но смогли продолжить борьбу. Еще до конца круга Хорхе ошибся и откатился с третьего места на пятое, но после этого уже только отыгрывал позиции.
Он оставил позади Марка Маркеса, а затем в десятом повороте весьма агрессивно атаковал и прошел Баньяю.
Тем временем впереди Алекс Маркес атаковал Марини, даже вышел было вперед в связке 12-го и 13-го поворотов, но затем вновь стал вторым.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Лука Марини, VR46 Racing Team, Алекс Маркес, Gresini
Aлекс продолжил попытки прессинга, и борьба за первое место привела к тому, что их с Марини догнал Хорхе Мартин. Он сразу пошел в атаку и до конца пятого круга вышел в лидеры.
На второе место вскоре прорвался Ди Джаннантонио, который даже пробовал добиться большего, но в итоге уступил победителю под клетчатым флагом 0,391 секунды.
Алекс Маркес завершил дистанцию четвертым, следом за ним Баньяя с большим трудом сдержал Маверика Виньялеса на Aprilia.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing
Лучшим гонщиком KTM стал Брэд Биндер, который финишировал седьмым. Строчкой ниже в итоговом протоколе расположился Фабио Куартараро на Yamaha.
Дистанцию не закончили лишь Алеш Эспаргаро (Aprilia) с Мигелем Оливейрой (RNF), которые еще на первом круге стали участниками столкновения, в котором также пострадали триумфатор прошлого этапа на «Сепанге» Энеа Бастьянини и Франко Морбиделли.
Результаты спринта Гран При Катара MotoGP (11 кругов)
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Таиланда
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
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