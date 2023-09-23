Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

Дебютный визит MotoGP на трассу Будды, который начался с визовых проблем, продолжился новыми накладками: сначала из-за невероятной жары пришлось сократить дистанцию обоих гоночных заездов, а затем субботние ливни вынудили несколько раз поменять расписание и организовывать для участников премьер-класса дополнительную тренировку на сыром асфальте.

В итоге спринт начался с опозданием в полтора часа – и прошел с полным преимуществом Хорхе Мартина. Испанец из Pramac Ducati был на решетке вторым, но возглавил гонку после того, как в обладателя поула Марко Бедзекки врезался его собственный напарник Лука Марини.

Тот слишком оптимистично оценил свои возможности на торможении в первом повороте – и два гонщика VR46 столкнулись. Марини оказался на асфальте, а Бедзекки откатился в самый хвост пелотона.

Обновление: Лука Марини в результате падения сломал ключицу и выбыл из Гран При.

Авария после старта: Лука Марини, VR46 Racing Team Фото: M Saad

Лидер сезона Франческо Баньяя пробовал было угнаться за Мартином, но остался вторым, а следом за ним, избежав неприятностей на старте, неожиданно оказались сразу два гонщика заводской Honda – слабейшей марки нынешнего сезона.

Правда, Хоан Мир вскоре упал и выбыл из борьбы, а вот Марк Маркес довел гонку до финиша на третьем месте – для испанца это второй призовой кубок в сезоне и первый с дебютного этапа в Портимане.

Брэд Биндер из KTM после традиционно сильного старта оказался в группе лидеров и пробовал наседать на шестикратного чемпиона, но так и остался четвертым.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Бедзекки, который на протяжении всех 11 кругов отчаянно прорывался через пелотон после стартового инцидента, в самом конце отобрал в Фабио Куартараро из Yamaha пятое место.

Занимавший седьмую позицию Жоан Зарко уронил байк вскоре после середины дистанции, и вакантное место досталось Джеку Миллеру из KTM.

Сильнейшим представителем Aprilia в этот раз стал Маверик Виньялес, который завершил дистанцию восьмым.

Штефан Брадль и Пол Эспаргаро стали участниками еще одной аварии на старте, а брат последнего Алеш упал по ходу дистанции.

Авария после старта: Пол Эспартаго, Tech3 GASGAS Factory Racing, Штефан Брадль, Team LCR Honda Фото: M Saad

Алекс Маркес вовсе не участвовал в гонке – его не допустили медики, обнаружив после аварии в квалификации переломы двух ребер.

Результаты спринта Гран При Индии MotoGP (11 кругов)

Поз. Гонщик /Команда Мотоцикл Воемя / Отст. 1 Хорхе Мартин Pramac Racing 19'18.836 2 Франческо Баньяя Ducati Team +1.389 3 Марк Маркес Repsol Honda Team +2.405 4 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +2.904 5 Марко Бедзекки Team VR46 +3.266 6 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +4.327 7 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +7.172 8 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +8.798 9 Рауль Фернандес RNF Racing +10.530 10 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +10.826 11 Аугусто Фернандес Tech 3 +11.456 12 Мигель Оливейра RNF Racing +15.415 13 Такааки Накагами Team LCR +17.437 14 Микеле Пирро M. PIRRO Ducati Team +23.714 15 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +36.468 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +4 круга Жоан Зарко Pramac Racing +5 кругов Хоан Мир Repsol Honda Team +8 кругов Лука Марини Team VR46 Пол Эспаргаро Tech 3 Штефан Брадль Team LCR