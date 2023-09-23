Предыдущая / Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP
MotoGP / Гран При Индии Отчет о гонке

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

Гонщик Pramac Ducati лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим, опередив лидера сезона Франческо Баньяю. Партнеры по VR46 Лука Марини и Марко Бедзекки столкнулись в первом повороте

Александр Кабановский
Автор:
Хорхе Мартин, Pramac Racing

Дебютный визит MotoGP на трассу Будды, который начался с визовых проблем, продолжился новыми накладками: сначала из-за невероятной жары пришлось сократить дистанцию обоих гоночных заездов, а затем субботние ливни вынудили несколько раз поменять расписание и организовывать для участников премьер-класса дополнительную тренировку на сыром асфальте. 

В итоге спринт начался с опозданием в полтора часа – и прошел с полным преимуществом Хорхе Мартина. Испанец из Pramac Ducati был на решетке вторым, но возглавил гонку после того, как в обладателя поула Марко Бедзекки врезался его собственный напарник Лука Марини. 

Тот слишком оптимистично оценил свои возможности на торможении в первом повороте – и два гонщика VR46 столкнулись. Марини оказался на асфальте, а Бедзекки откатился в самый хвост пелотона. 

Обновление: Лука Марини в результате падения сломал ключицу и выбыл из Гран При.

Авария после старта: Лука Марини, VR46 Racing Team

Авария после старта: Лука Марини, VR46 Racing Team

Фото: M Saad

Лидер сезона Франческо Баньяя пробовал было угнаться за Мартином, но остался вторым, а следом за ним, избежав неприятностей на старте, неожиданно оказались сразу два гонщика заводской Honda – слабейшей марки нынешнего сезона.

Правда, Хоан Мир вскоре упал и выбыл из борьбы, а вот Марк Маркес довел гонку до финиша на третьем месте – для испанца это второй призовой кубок в сезоне и первый с дебютного этапа в Портимане.

Брэд Биндер из KTM после традиционно сильного старта оказался в группе лидеров и пробовал наседать на шестикратного чемпиона, но так и остался четвертым. 

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Бедзекки, который на протяжении всех 11 кругов отчаянно прорывался через пелотон после стартового инцидента, в самом конце отобрал в Фабио Куартараро из Yamaha пятое место. 

Занимавший седьмую позицию Жоан Зарко уронил байк вскоре после середины дистанции, и вакантное место досталось Джеку Миллеру из KTM.

Сильнейшим представителем Aprilia в этот раз стал Маверик Виньялес, который завершил дистанцию восьмым.

Штефан Брадль и Пол Эспаргаро стали участниками еще одной аварии на старте, а брат последнего Алеш упал по ходу дистанции. 

Авария после старта: Пол Эспартаго, Tech3 GASGAS Factory Racing, Штефан Брадль, Team LCR Honda

Авария после старта: Пол Эспартаго, Tech3 GASGAS Factory Racing, Штефан Брадль, Team LCR Honda

Фото: M Saad

Алекс Маркес вовсе не участвовал в гонке – его не допустили медики, обнаружив после аварии в квалификации переломы двух ребер. 

Результаты спринта Гран При Индии MotoGP (11 кругов)

 
Поз. Гонщик /Команда Воемя / Отст.
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing 19'18.836
2 Italy Франческо БаньяяDucati Team +1.389
3 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +2.405
4 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +2.904
5 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 +3.266
6 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +4.327
7 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +7.172
8 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +8.798
9 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +10.530
10 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +10.826
11 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +11.456
12 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +15.415
13 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +17.437
14 Italy Микеле ПирроM. PIRRODucati Team +23.714
15 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +36.468
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +4 круга
  France Жоан ЗаркоPramac Racing +5 кругов
  Spain Хоан МирRepsol Honda Team +8 кругов
  Italy Лука МариниTeam VR46  
  Spain Пол ЭспаргароTech 3  
  Germany Штефан БрадльTeam LCR  
Поделились
Комментарии

Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Формула 1
Гран При Японии

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Формула 1
Гран При Японии

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Самое важное:

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS «Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

MGP MotoGP
Гран При Индии

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

F1 Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк «Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.