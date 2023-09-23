Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Гонщик Pramac Ducati лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим, опередив лидера сезона Франческо Баньяю. Партнеры по VR46 Лука Марини и Марко Бедзекки столкнулись в первом повороте
Дебютный визит MotoGP на трассу Будды, который начался с визовых проблем, продолжился новыми накладками: сначала из-за невероятной жары пришлось сократить дистанцию обоих гоночных заездов, а затем субботние ливни вынудили несколько раз поменять расписание и организовывать для участников премьер-класса дополнительную тренировку на сыром асфальте.
В итоге спринт начался с опозданием в полтора часа – и прошел с полным преимуществом Хорхе Мартина. Испанец из Pramac Ducati был на решетке вторым, но возглавил гонку после того, как в обладателя поула Марко Бедзекки врезался его собственный напарник Лука Марини.
Тот слишком оптимистично оценил свои возможности на торможении в первом повороте – и два гонщика VR46 столкнулись. Марини оказался на асфальте, а Бедзекки откатился в самый хвост пелотона.
Обновление: Лука Марини в результате падения сломал ключицу и выбыл из Гран При.
Авария после старта: Лука Марини, VR46 Racing Team
Фото: M Saad
Лидер сезона Франческо Баньяя пробовал было угнаться за Мартином, но остался вторым, а следом за ним, избежав неприятностей на старте, неожиданно оказались сразу два гонщика заводской Honda – слабейшей марки нынешнего сезона.
Правда, Хоан Мир вскоре упал и выбыл из борьбы, а вот Марк Маркес довел гонку до финиша на третьем месте – для испанца это второй призовой кубок в сезоне и первый с дебютного этапа в Портимане.
Брэд Биндер из KTM после традиционно сильного старта оказался в группе лидеров и пробовал наседать на шестикратного чемпиона, но так и остался четвертым.
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Бедзекки, который на протяжении всех 11 кругов отчаянно прорывался через пелотон после стартового инцидента, в самом конце отобрал в Фабио Куартараро из Yamaha пятое место.
Занимавший седьмую позицию Жоан Зарко уронил байк вскоре после середины дистанции, и вакантное место досталось Джеку Миллеру из KTM.
Сильнейшим представителем Aprilia в этот раз стал Маверик Виньялес, который завершил дистанцию восьмым.
Штефан Брадль и Пол Эспаргаро стали участниками еще одной аварии на старте, а брат последнего Алеш упал по ходу дистанции.
Авария после старта: Пол Эспартаго, Tech3 GASGAS Factory Racing, Штефан Брадль, Team LCR Honda
Фото: M Saad
Алекс Маркес вовсе не участвовал в гонке – его не допустили медики, обнаружив после аварии в квалификации переломы двух ребер.
Результаты спринта Гран При Индии MotoGP (11 кругов)
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