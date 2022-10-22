Мартин выиграл поул в Малайзии, Баньяя упал
Оба гонщика Ducati вылетели с трассы
Хорхе Мартин стал победителем квалификации MotoGP на трассе "Сепанг". Он показал лучшее время в начале финала, перебить которое под конец удалось только ему самому. Вторым стартует Энеа Бастьянини, а третьим стал Марк Маркес, который воспользовался слип-стримом соперников.
Лидер чемпионата Франческо Баньяя упал в конце квалификации, пытаясь улучшить свое время. Показанный им до этого результат позволил Пеко занять только девятую позицию. Однако он все равно стартует впереди главного соперника Фабио Куартараро, который стал только 12-м.
Оба гонщика заводской команды Ducati на тренировках не смогли показать достаточную скорость для автоматического попадания в финал квалификации. Однако в Q1 поначалу именно они показали два лучших результата. К сожалению, во второй попытке Джек Миллер упал, а Марк Маркес смог перебить его время и прорваться в финал.
Квалификация запомнилась многочисленными падениями. Помимо гонщиков Ducati вылетели Алеш Эспаргаро и Алекс Маркес.
Результаты Q2
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'57.790
|2
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'58.246
|0.456
|3
|Марк Маркес
|Honda
|1'58.454
|0.664
|4
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'58.490
|0.700
|5
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'58.575
|0.785
|6
|Лука Марини
|Ducati
|1'58.579
|0.789
|7
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'58.654
|0.864
|8
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'58.766
|0.976
|9
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'58.862
|1.072
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'58.935
|1.145
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'59.145
|1.355
|12
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'59.215
|1.425
|Полные результаты
Результаты Q1
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'58.645
|2
|Марк Маркес
|Honda
|1'58.878
|0.233
|3
|Брэд Биндер
|KTM
|1'59.053
|0.408
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|1'59.064
|0.419
|5
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1'59.256
|0.611
|6
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1'59.278
|0.633
|7
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'59.363
|0.718
|8
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'59.690
|1.045
|9
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'59.699
|1.054
|10
|Реми Гарднер
|KTM
|1'59.803
|1.158
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|2'00.008
|1.363
|12
|Рауль Фернандес
|KTM
|2'00.077
|1.432
|13
|Тецута Нагасима
|Honda
|2'00.803
|2.158
|14
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|2'10.717
|12.072
|Полные результаты
Самое важное:
Гран При США: дуэли в квалификациях
Лэнс Стролл добыл лучший в сезоне квалификационный результат для Aston Martin, а Валттери Боттас дошел до третьего сегмента впервые с Венгрии
Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска»
В квалификации Гран При США Шарль стал вторым, но гонку ему предстоит начинать с 12-го места
Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull
Макс остался в американской квалификации третьим, но пообещал провести гонку так, чтобы Дитрих Матешиц мог бы им гордиться
Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение
Испанский гонщик стал лучшим по итогам субботней сессии в Остине, но его преимущество над преследователями сложно назвать убедительным