Мартин выиграл поул в Малайзии, Баньяя упал

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Хорхе Мартин стал победителем квалификации MotoGP на трассе "Сепанг". Он показал лучшее время в начале финала, перебить которое под конец удалось только ему самому. Вторым стартует Энеа Бастьянини, а третьим стал Марк Маркес, который воспользовался слип-стримом соперников.

Лидер чемпионата Франческо Баньяя упал в конце квалификации, пытаясь улучшить свое время. Показанный им до этого результат позволил Пеко занять только девятую позицию. Однако он все равно стартует впереди главного соперника Фабио Куартараро, который стал только 12-м.

Оба гонщика заводской команды Ducati на тренировках не смогли показать достаточную скорость для автоматического попадания в финал квалификации. Однако в Q1 поначалу именно они показали два лучших результата. К сожалению, во второй попытке Джек Миллер упал, а Марк Маркес смог перебить его время и прорваться в финал.

Квалификация запомнилась многочисленными падениями. Помимо гонщиков Ducati вылетели Алеш Эспаргаро и Алекс Маркес.

Результаты Q2

Результаты Q1