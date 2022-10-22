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MotoGP / Гран При Малайзии Отчет о квалификации

Мартин выиграл поул в Малайзии, Баньяя упал

Оба гонщика Ducati вылетели с трассы

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Мартин выиграл поул в Малайзии, Баньяя упал
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Хорхе Мартин стал победителем квалификации MotoGP на трассе "Сепанг". Он показал лучшее время в начале финала, перебить которое под конец удалось только ему самому. Вторым стартует Энеа Бастьянини, а третьим стал Марк Маркес, который воспользовался слип-стримом соперников.

Лидер чемпионата Франческо Баньяя упал в конце квалификации, пытаясь улучшить свое время. Показанный им до этого результат позволил Пеко занять только девятую позицию. Однако он все равно стартует впереди главного соперника Фабио Куартараро, который стал только 12-м.

Оба гонщика заводской команды Ducati на тренировках не смогли показать достаточную скорость для автоматического попадания в финал квалификации. Однако в Q1 поначалу именно они показали два лучших результата. К сожалению, во второй попытке Джек Миллер упал, а Марк Маркес смог перебить его время и прорваться в финал.

Квалификация запомнилась многочисленными падениями. Помимо гонщиков Ducati вылетели Алеш Эспаргаро и Алекс Маркес.

Результаты Q2

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'57.790  
2 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'58.246 0.456
3 Spain Марк Маркес Honda 1'58.454 0.664
4 Italy Марко Беццекки Ducati 1'58.490 0.700
5 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'58.575 0.785
6 Italy Лука Марини Ducati 1'58.579 0.789
7 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'58.654 0.864
8 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'58.766 0.976
9 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'58.862 1.072
10 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'58.935 1.145
11 Spain Хоан Мир Suzuki 1'59.145 1.355
12 France Фабио Куартараро Yamaha 1'59.215 1.425
Полные результаты

Результаты Q1

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'58.645  
2 Spain Марк Маркес Honda 1'58.878 0.233
3 South Africa Брэд Биндер KTM 1'59.053 0.408
4 Australia Джек Миллер Ducati 1'59.064 0.419
5 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 1'59.256 0.611
6 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'59.278 0.633
7 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'59.363 0.718
8 France Жоан Зарко Ducati 1'59.690 1.045
9 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'59.699 1.054
10 Australia Реми Гарднер KTM 1'59.803 1.158
11 Spain Алекс Маркес Honda 2'00.008 1.363
12 Spain Рауль Фернандес KTM 2'00.077 1.432
13 Japan Тецута Нагасима Honda 2'00.803 2.158
14 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 2'10.717 12.072
Полные результаты
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