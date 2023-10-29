Мартин выиграл дуэль у Баньяи и стал победителем яркой гонки MotoGP в Таиланде

Если в субботу Хорхе Мартин выиграл спринт, комфортно лидируя от старта до финиша, то путь к вершине подиума в главной гонке на трассе «Чан» оказался для испанца из Pramac Ducati намного более сложным.

Уже на стартовом разгоне с поула он уступил Луке Марини, однако когда показалось, что с первой позицией можно попрощаться, предельно позднее торможение позволило Мартину удержаться впереди.

После этого на протяжении 20 кругов он явно не атаковал на максимуме, сохраняя ресурс шин – в это время главные события происходили за его спиной. Сначала понемногу откатился назад занимавший второе место Алеш Эспаргаро на Aprilia, затем на 13-м круге из 26 упал и потерял третью позицию Алекс Маркес из Gresini.

В концовке главными преследователями лидера стали Брэд Биндер на KTM и постепенно пробившийся в тройку лидер сезона Франческо Баньяя. Гонщики устроили захватывающий спектакль, регулярно обгоняя друг друга на финальных минутах.

Биндер вышел в лидеры на 23-м круге, а на предпоследнем Баньяя совершенно невероятной атакой едва не обошел обоих соперников разом.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Подиум: Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки

Но все же Мартин, сдержав невероятный прессинг Баньяи, первым промчался под клетчатый флаг. Тройка лидеров уложилась в 0,253 секунды – это четвертый результат за всю историю премьер-класса.

Судьбу второго места в итоге решили судьи: у Биндера, который финишировал следом за победителем, зафиксировали выезд за пределы трассы на самом последнем круге. Южноафриканца переставили на третью позицию, а на вторую поднялся действующий чемпион. Это позволило лидеру Ducati спасти важные четыре очка, но его перевес над Мартином в таблице все равно сократился до 13 баллов.

Марко Бедзекки из VR46 финишировал четвертым – отставание итальянского гонщика достигло 79 очков, отыграть которые за три оставшихся Гран При можно только теоретически.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Хорхе Мартин, Pramac Racing, Брэд Биндер, KTM, Алекс Маркес, Gresini, Франческо Баньяя, Ducati

Стартовавший десятым Фабио Куартараро сильно провел гонку и поднялся до пятого места. Следом за гонщиком Yamaha финишировали Марк Маркес и Лука Марини. Примечательно, что в первую шестерку вошли гонщики шести разных команд на мотоциклах трех марок.

Гонка оказалась небогатой на происшествия, Маверик Виньялес и Мигель Оливейра досрочно выбыли из борьбы вследствие технических поломок.

Положение в общем зачете готовится

Сезон MotoGP продолжится после недельного перерыва на малазийском «Сепанге».

Результаты Гран При Таиланда MotoGP (26 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст 1 Хорхе Мартин Pramac Racing 39'40.045 2 Франческо Баньяя Ducati Team +0.253 39'40.298 3 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +0.114 39'40.159 4 Марко Бедзекки Team VR46 +2.005 39'42.050 5 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +4.550 39'44.595 6 Марк Маркес Repsol Honda Team +5.362 39'45.407 7 Лука Марини Team VR46 +6.778 39'46.823 8 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +7.303 39'47.348 9 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +7.569 39'47.614 10 Жоан Зарко Pramac Racing +9.377 39'49.422 11 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +11.168 39'51.213 12 Жоан Мир Repsol Honda Team +11.990 39'52.035 13 Энеа Бастьянини Ducati Team +12.323 39'52.368 14 Такааки Накагами Team LCR +14.537 39'54.582 15 Рауль Фернандес RNF Racing +15.093 39'55.138 16 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +17.640 39'57.685 17 Аугусто Фернандес Tech 3 +21.307 40'01.352 18 Пол Эспаргаро Tech 3 +21.435 40'01.480 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +3 круга 35'57.872 Алекс Маркес Gresini Racing +14 кругов 18'18.439 Мигель Оливейра RNF Racing +20 кругов 9'17.720