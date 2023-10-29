Мартин выиграл дуэль у Баньяи и стал победителем яркой гонки MotoGP в Таиланде
Захватывающее сражение с участием трех гонщиков продолжалось в Бурираме до последнего поворота – и еще более закрутило интригу в споре за титул
Если в субботу Хорхе Мартин выиграл спринт, комфортно лидируя от старта до финиша, то путь к вершине подиума в главной гонке на трассе «Чан» оказался для испанца из Pramac Ducati намного более сложным.
Уже на стартовом разгоне с поула он уступил Луке Марини, однако когда показалось, что с первой позицией можно попрощаться, предельно позднее торможение позволило Мартину удержаться впереди.
После этого на протяжении 20 кругов он явно не атаковал на максимуме, сохраняя ресурс шин – в это время главные события происходили за его спиной. Сначала понемногу откатился назад занимавший второе место Алеш Эспаргаро на Aprilia, затем на 13-м круге из 26 упал и потерял третью позицию Алекс Маркес из Gresini.
В концовке главными преследователями лидера стали Брэд Биндер на KTM и постепенно пробившийся в тройку лидер сезона Франческо Баньяя. Гонщики устроили захватывающий спектакль, регулярно обгоняя друг друга на финальных минутах.
Биндер вышел в лидеры на 23-м круге, а на предпоследнем Баньяя совершенно невероятной атакой едва не обошел обоих соперников разом.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Подиум: Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки
Но все же Мартин, сдержав невероятный прессинг Баньяи, первым промчался под клетчатый флаг. Тройка лидеров уложилась в 0,253 секунды – это четвертый результат за всю историю премьер-класса.
Судьбу второго места в итоге решили судьи: у Биндера, который финишировал следом за победителем, зафиксировали выезд за пределы трассы на самом последнем круге. Южноафриканца переставили на третью позицию, а на вторую поднялся действующий чемпион. Это позволило лидеру Ducati спасти важные четыре очка, но его перевес над Мартином в таблице все равно сократился до 13 баллов.
Марко Бедзекки из VR46 финишировал четвертым – отставание итальянского гонщика достигло 79 очков, отыграть которые за три оставшихся Гран При можно только теоретически.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, Pramac Racing, Брэд Биндер, KTM, Алекс Маркес, Gresini, Франческо Баньяя, Ducati
Стартовавший десятым Фабио Куартараро сильно провел гонку и поднялся до пятого места. Следом за гонщиком Yamaha финишировали Марк Маркес и Лука Марини. Примечательно, что в первую шестерку вошли гонщики шести разных команд на мотоциклах трех марок.
Гонка оказалась небогатой на происшествия, Маверик Виньялес и Мигель Оливейра досрочно выбыли из борьбы вследствие технических поломок.
Положение в общем зачете готовится
Сезон MotoGP продолжится после недельного перерыва на малазийском «Сепанге».
Результаты Гран При Таиланда MotoGP (26 кругов)
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