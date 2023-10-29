MotoGP Гран При Таиланда
Отчет о гонке

Мартин выиграл дуэль у Баньяи и стал победителем яркой гонки MotoGP в Таиланде

Захватывающее сражение с участием трех гонщиков продолжалось в Бурираме до последнего поворота – и еще более закрутило интригу в споре за титул

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
Updated
Впереди Хорхе Мартин, Pramac Racing

Если в субботу Хорхе Мартин выиграл спринт, комфортно лидируя от старта до финиша, то путь к вершине подиума в главной гонке на трассе «Чан» оказался для испанца из Pramac Ducati намного более сложным. 

Уже на стартовом разгоне с поула он уступил Луке Марини, однако когда показалось, что с первой позицией можно попрощаться, предельно позднее торможение позволило Мартину удержаться впереди. 

После этого на протяжении 20 кругов он явно не атаковал на максимуме, сохраняя ресурс шин – в это время главные события происходили за его спиной. Сначала понемногу откатился назад занимавший второе место Алеш Эспаргаро на Aprilia, затем на 13-м круге из 26 упал и потерял третью позицию Алекс Маркес из Gresini.

В концовке главными преследователями лидера стали Брэд Биндер на KTM и постепенно пробившийся в тройку лидер сезона Франческо Баньяя. Гонщики устроили захватывающий спектакль, регулярно обгоняя друг друга на финальных минутах.

Биндер вышел в лидеры на 23-м круге, а на предпоследнем Баньяя совершенно невероятной атакой едва не обошел обоих соперников разом. 

Подиум: Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Подиум: Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки

Но все же Мартин, сдержав невероятный прессинг Баньяи, первым промчался под клетчатый флаг. Тройка лидеров уложилась в 0,253 секунды – это четвертый результат за всю историю премьер-класса. 

Судьбу второго места в итоге решили судьи: у Биндера, который финишировал следом за победителем, зафиксировали выезд за пределы трассы на самом последнем круге. Южноафриканца переставили на третью позицию, а на вторую поднялся действующий чемпион. Это позволило лидеру Ducati спасти важные четыре очка, но его перевес над Мартином в таблице все равно сократился до 13 баллов. 

Марко Бедзекки из VR46 финишировал четвертым – отставание итальянского гонщика достигло 79 очков, отыграть которые за три оставшихся Гран При можно только теоретически. 

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Брэд Биндер, KTM, Алекс Маркес, Gresini, Франческо Баньяя, Ducati

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, Pramac Racing, Брэд Биндер, KTM, Алекс Маркес, Gresini, Франческо Баньяя, Ducati

Стартовавший десятым Фабио Куартараро сильно провел гонку и поднялся до пятого места. Следом за гонщиком Yamaha финишировали Марк Маркес и Лука Марини. Примечательно, что в первую шестерку вошли гонщики шести разных команд на мотоциклах трех марок.

Гонка оказалась небогатой на происшествия, Маверик Виньялес и Мигель Оливейра досрочно выбыли из борьбы вследствие технических поломок. 

Положение в общем зачете готовится

Сезон MotoGP продолжится после недельного перерыва на малазийском «Сепанге».

Результаты Гран При Таиланда MotoGP (26 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing

39'40.045
2 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+0.253

39'40.298
3 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+0.114

39'40.159
4 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+2.005

39'42.050
5 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+4.550

39'44.595
6 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+5.362

39'45.407
7 Italy Лука МариниTeam VR46

+6.778

39'46.823
8 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+7.303

39'47.348
9 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+7.569

39'47.614
10 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+9.377

39'49.422
11 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+11.168

39'51.213
12 Spain Жоан МирRepsol Honda Team

+11.990

39'52.035
13 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+12.323

39'52.368
14 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+14.537

39'54.582
15 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+15.093

39'55.138
16 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+17.640

39'57.685
17 Spain Аугусто ФернандесTech 3

+21.307

40'01.352
18 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+21.435

40'01.480
  Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+3 круга

35'57.872
  Spain Алекс МаркесGresini Racing

+14 кругов

18'18.439
  Portugal Мигель ОливейраRNF Racing

+20 кругов

9'17.720
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Льюис Дункан
Больше от
Льюис Дункан
Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

MotoGP

Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде

Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде

MotoGP
Гран При Таиланда

Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

MotoGP
Гран При Индонезии

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

Самое важное:

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

F1 Формула 1
Гран При США

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой «Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

WRC WRC
Ралли Центральная Европа

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико

Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.