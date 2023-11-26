Мартин выбыл из финальной гонки MotoGP, Баньяя стал чемпионом

Хотя Мартин и был на решетке только шестым, он сразу же после старта пробился на второе место и начал наседать на своего главного соперника, который лидировал с поула.

В самом начале третьего круга Хорхе пошел в атаку в конце стартовой прямой, мотоциклы соприкоснулись – а Мартину пришлось выехать в зону безопасности. Он продолжил борьбу в конце десятки, но на шестом круге допустил еще одно столкновение, теперь с Марком Маркесом.

На этот раз все закончилось для гонщика Pramac падением, а так как он проигрывал в общем зачете 14 очков – именно в эту секунду, даже не дожидаясь финиша, Франческо Баньяя и стал двукратным чемпионом мира.

Обновление: Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию