Мартин выбыл из финальной гонки MotoGP, Баньяя стал чемпионом
Два претендента на титул столкнулись в споре за лидерство на Гран При Валенсии – и Хорхе Мартин откатился назад. Вскоре ему и вовсе пришлось досрочно прекратить борьбу после столкновения с Марком Маркесом. Это решило исход борьбы за звание сильнейшего гонщика премьер-класса 2023 года в пользу Франческо Баньяи
Хотя Мартин и был на решетке только шестым, он сразу же после старта пробился на второе место и начал наседать на своего главного соперника, который лидировал с поула.
В самом начале третьего круга Хорхе пошел в атаку в конце стартовой прямой, мотоциклы соприкоснулись – а Мартину пришлось выехать в зону безопасности. Он продолжил борьбу в конце десятки, но на шестом круге допустил еще одно столкновение, теперь с Марком Маркесом.
На этот раз все закончилось для гонщика Pramac падением, а так как он проигрывал в общем зачете 14 очков – именно в эту секунду, даже не дожидаясь финиша, Франческо Баньяя и стал двукратным чемпионом мира.
Обновление: Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя, Ducati Team
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