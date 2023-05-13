Мартин впервые за два года победил в MotoGP

На протяжении пару первых кругов после старта казалось, что сценарий гонки будет предельно прямолинейным – начинавший борьбу с поула лидер сезона Франческо Баньяя удержал лидерство и начал отрываться от преследователей.

Однако затем картина существенно изменилась – по всей видимости, лидеру Ducati не удалось прогреть шины так быстро, как соперникам. Так или иначе, но Баньяя растерял созданное было преимущество, а на четвертом круге ничего не смог противопоставить атаке Хорхе Мартина в «эске» Dunlop.

Гонщик Pramac Ducati вышел вперед и стал отрываться, а следующим соперником Баньяи стал вернувшийся в чемпионат после очередной операции Марк Маркес. Он попробовал атаковать в той же «эске» кругом позже, но не сумел выйти вперед.

Острой борьбой двух чемпионов воспользовался Брэд Биндер – южноафриканец из KTM стартовал десятым, быстро пробился на четвертое место, а после двойного обгона в Dunlop и вовсе стал вторым.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Маркесу в итоге тоже удалось дожать Баньяю, но к тому времени действующий чемпион уже вернул темп. Откатившись на четвертое место, он вплотную преследовал лидера Honda, пробуя обозначать атаки – и незадолго до финиша все же вернулся вперед.

Что до Марка, то в концовке он не удержался и четвертым, пропустив Луку Марини.

Для Хорхе Мартина победа в Ле-Мане стала первой с лета 2021 года, когда он стал сильнейшим в Шпильберге. Биндер подтвердил гоночную силу KTM очередным подиумом, а Баньяе даже третье место позволило увеличить отрыв в общем зачете – его главный преследователь Марко Бедзекки в этот раз стал седьмым.

Не удалось добраться до финиша Джеку Миллеру, который упал в дебюте гонки, занимая третью позицию, также уронил байк главный кумир французских трибун Фабио Куартараро. В результате сильнейшим из местных гонщиков стал Жоан Зарко на шестом месте.

Результаты спринта Гран При Франции MotoGP (13 кругов)