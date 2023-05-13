Мартин впервые за два года победил в MotoGP
Гонщик Pramac Ducati воспользовался проблемами у обладателя поула Франческо Баньяи и уверенно выиграл субботний спринт в Ле-Мане
На протяжении пару первых кругов после старта казалось, что сценарий гонки будет предельно прямолинейным – начинавший борьбу с поула лидер сезона Франческо Баньяя удержал лидерство и начал отрываться от преследователей.
Однако затем картина существенно изменилась – по всей видимости, лидеру Ducati не удалось прогреть шины так быстро, как соперникам. Так или иначе, но Баньяя растерял созданное было преимущество, а на четвертом круге ничего не смог противопоставить атаке Хорхе Мартина в «эске» Dunlop.
Гонщик Pramac Ducati вышел вперед и стал отрываться, а следующим соперником Баньяи стал вернувшийся в чемпионат после очередной операции Марк Маркес. Он попробовал атаковать в той же «эске» кругом позже, но не сумел выйти вперед.
Острой борьбой двух чемпионов воспользовался Брэд Биндер – южноафриканец из KTM стартовал десятым, быстро пробился на четвертое место, а после двойного обгона в Dunlop и вовсе стал вторым.
Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Маркесу в итоге тоже удалось дожать Баньяю, но к тому времени действующий чемпион уже вернул темп. Откатившись на четвертое место, он вплотную преследовал лидера Honda, пробуя обозначать атаки – и незадолго до финиша все же вернулся вперед.
Что до Марка, то в концовке он не удержался и четвертым, пропустив Луку Марини.
Для Хорхе Мартина победа в Ле-Мане стала первой с лета 2021 года, когда он стал сильнейшим в Шпильберге. Биндер подтвердил гоночную силу KTM очередным подиумом, а Баньяе даже третье место позволило увеличить отрыв в общем зачете – его главный преследователь Марко Бедзекки в этот раз стал седьмым.
Не удалось добраться до финиша Джеку Миллеру, который упал в дебюте гонки, занимая третью позицию, также уронил байк главный кумир французских трибун Фабио Куартараро. В результате сильнейшим из местных гонщиков стал Жоан Зарко на шестом месте.
Результаты спринта Гран При Франции MotoGP (13 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|19'59.037
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|20'00.877
|1.840
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|20'01.669
|2.632
|4
|Лука Марини
|Ducati
|20'02.455
|3.418
|5
|Марк Маркес
|Honda
|20'02.578
|3.541
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|20'03.520
|4.483
|7
|Марко Бедзекки
|Ducati
|20'04.261
|5.224
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|20'05.396
|6.359
|9
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|20'07.373
|8.336
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|20'08.476
|9.439
|11
|Алекс Ринс
|Honda
|20'11.425
|12.388
|12
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|20'13.162
|14.125
|13
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|20'14.158
|15.121
|14
|Хоан Мир
|Honda
|20'14.420
|15.383
|15
|Алекс Маркес
|Ducati
|20'14.628
|15.591
|16
|Данило Петруччи
|Ducati
|20'18.452
|19.415
|17
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|20'26.029
|26.992
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|Йонас Фольгер
|KTM
|Аугусто Фернандес
|KTM
|Джек Миллер
|KTM
|Полные результаты
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