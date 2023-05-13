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Мартин впервые за два года победил в MotoGP

Гонщик Pramac Ducati воспользовался проблемами у обладателя поула Франческо Баньяи и уверенно выиграл субботний спринт в Ле-Мане

Александр Кабановский
Автор:
Хорхе Мартин, Pramac Racing

На протяжении пару первых кругов после старта казалось, что сценарий гонки будет предельно прямолинейным – начинавший борьбу с поула лидер сезона Франческо Баньяя удержал лидерство и начал отрываться от преследователей. 

Однако затем картина существенно изменилась – по всей видимости, лидеру Ducati не удалось прогреть шины так быстро, как соперникам. Так или иначе, но Баньяя растерял созданное было преимущество, а на четвертом круге ничего не смог противопоставить атаке Хорхе Мартина в «эске» Dunlop. 

Гонщик Pramac Ducati вышел вперед и стал отрываться, а следующим соперником Баньяи стал вернувшийся в чемпионат после очередной операции Марк Маркес. Он попробовал атаковать в той же «эске» кругом позже, но не сумел выйти вперед.

Острой борьбой двух чемпионов воспользовался Брэд Биндер – южноафриканец из KTM стартовал десятым, быстро пробился на четвертое место, а после двойного обгона в Dunlop и вовсе стал вторым. 

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Маркесу в итоге тоже удалось дожать Баньяю, но к тому времени действующий чемпион уже вернул темп. Откатившись на четвертое место, он вплотную преследовал лидера Honda, пробуя обозначать атаки – и незадолго до финиша все же вернулся вперед. 

Что до Марка, то в концовке он не удержался и четвертым, пропустив Луку Марини. 

Для Хорхе Мартина победа в Ле-Мане стала первой с лета 2021 года, когда он стал сильнейшим в Шпильберге. Биндер подтвердил гоночную силу KTM очередным подиумом, а Баньяе даже третье место позволило увеличить отрыв в общем зачете – его главный преследователь Марко Бедзекки в этот раз стал седьмым. 

Не удалось добраться до финиша Джеку Миллеру, который упал в дебюте гонки, занимая третью позицию, также уронил байк главный кумир французских трибун Фабио Куартараро. В результате сильнейшим из местных гонщиков стал Жоан Зарко на шестом месте. 

Результаты спринта Гран При Франции MotoGP (13 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 19'59.037  
2 South Africa Брэд Биндер KTM 20'00.877 1.840
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 20'01.669 2.632
4 Italy Лука Марини Ducati 20'02.455 3.418
5 Spain Марк Маркес Honda 20'02.578 3.541
6 France Жоан Зарко Ducati 20'03.520 4.483
7 Italy Марко Бедзекки Ducati 20'04.261 5.224
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 20'05.396 6.359
9 Spain Маверик Виньялес Aprilia 20'07.373 8.336
10 Japan Такааки Накагами Honda 20'08.476 9.439
11 Spain Алекс Ринс Honda 20'11.425 12.388
12 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 20'13.162 14.125
13 Italy Франко Морбиделли Yamaha 20'14.158 15.121
14 Spain Хоан Мир Honda 20'14.420 15.383
15 Spain Алекс Маркес Ducati 20'14.628 15.591
16 Italy Данило Петруччи Ducati 20'18.452 19.415
17 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 20'26.029 26.992
  France Фабио Куартараро Yamaha    
  Germany Йонас Фольгер KTM    
  Spain Аугусто Фернандес KTM    
  Australia Джек Миллер KTM    
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