Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
Гонщик Pramac Ducati показал лучшие секунды на «Сепанге», хотя и не превзошел результата Марко Бедзекки, показанного днем ранее
Погода осложнила работу участникам заездов премьер-класса: после ночного ливня асфальт не успел высохнуть к тому моменту, как на выезде с пит-лейна загорелся зеленый свет.
Только спустя два с лишним часа условия позволили участникам тестов атаковать по-настоящему, и Фабио Куартараро первым преодолел двухминутный рубеж – время лидера Yamaha составило 1:58.897. Команда дополнила свой мотоцикл дополнительными обтекателями в нижней части, призванными добавить прижимной силы.
По ходу четвертого часа Хорхе Мартин вышел вперед с результатом 1:58.736, а вскоре после этого над «Сепангом» вновь пошел дождь. Лидер сессии потерял равновесие на мокром поребрике и упал, но его результат так и остался лучшим до конца дня.
Лишь в самом конце асфальт вновь стал подсыхать, и за десять минут до конца заездов новичок Aprilia Мигель Оливейра показал второе время дня (1:58.839).
Тройку лидеров замкнул Пол Эспаргаро, выступающий на KTMза команду GasGas Tech3.
Франческто Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Куартараро остался четвертым, а замкнул пятерку сильнейших действующий чемпион мира Франческо Баньяя.
В отличие от других марок, Honda вновь не показала особенной скорости. Марк Маркес завершил день лишь с 13-м временем, уступив Мартину более семи десятых секунды.
Несмотря на сложные условия, суббота обошлась без неприятностей, хотя совсем избежать падений на сырой трассе гонщикам, разумеется, не удалось.
Первая часть тестов MotoGP финиширует 12 февраля.
Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 11 февраля
|Поз
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|Круги
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1:58.736
|17
|2
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|0.103
|52
|3
|Пол Эспаргаро
|GasGas
|0.145
|29
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.161
|34
|5
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.331
|35
|6
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|0.376
|35
|7
|Лука Марини
|Ducati
|0.382
|50
|8
|Алекс Ринс
|Honda
|0.427
|28
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.458
|32
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|0.494
|30
|11
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.553
|44
|12
|Марко Бедзекки
|Ducati
|0.625
|31
|13
|Марк Маркес
|Honda
|0.714
|36
|14
|Фабио Ди Джаннантонио
|Ducati
|0.766
|40
|15
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.767
|36
|16
|Хоан Мир
|Honda
|0.896
|36
|17
|Алекс Маркес
|Ducati
|1.011
|36
|18
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1.034
|35
|19
|Джек Миллер
|KTM
|1.123
|47
|20
|Алейш Эспаргаро
|Aprilia
|1.281
|26
|21
|Такааки Накагами
|Honda
|1.487
|32
|22
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1.618
|41
|23
|Аугусто Фернандес
|GasGas
|1.996
|32
Самое важное:
«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды
«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды «Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды
Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года
Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года
В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели
В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели
Галерея: все фото AlphaTauri AT04
Галерея: все фото AlphaTauri AT04 Галерея: все фото AlphaTauri AT04
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.