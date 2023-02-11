Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

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Погода осложнила работу участникам заездов премьер-класса: после ночного ливня асфальт не успел высохнуть к тому моменту, как на выезде с пит-лейна загорелся зеленый свет.

Только спустя два с лишним часа условия позволили участникам тестов атаковать по-настоящему, и Фабио Куартараро первым преодолел двухминутный рубеж – время лидера Yamaha составило 1:58.897. Команда дополнила свой мотоцикл дополнительными обтекателями в нижней части, призванными добавить прижимной силы.

По ходу четвертого часа Хорхе Мартин вышел вперед с результатом 1:58.736, а вскоре после этого над «Сепангом» вновь пошел дождь. Лидер сессии потерял равновесие на мокром поребрике и упал, но его результат так и остался лучшим до конца дня.

Лишь в самом конце асфальт вновь стал подсыхать, и за десять минут до конца заездов новичок Aprilia Мигель Оливейра показал второе время дня (1:58.839).

Тройку лидеров замкнул Пол Эспаргаро, выступающий на KTMза команду GasGas Tech3.

Франческто Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Куартараро остался четвертым, а замкнул пятерку сильнейших действующий чемпион мира Франческо Баньяя.

В отличие от других марок, Honda вновь не показала особенной скорости. Марк Маркес завершил день лишь с 13-м временем, уступив Мартину более семи десятых секунды.

Несмотря на сложные условия, суббота обошлась без неприятностей, хотя совсем избежать падений на сырой трассе гонщикам, разумеется, не удалось.

Первая часть тестов MotoGP финиширует 12 февраля.

Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 11 февраля

Поз Гонщик Мотоцикл Время/Отст. Круги 1 Хорхе Мартин Хорхе Мартин Ducati 1:58.736 17 2 Мигель Оливейра Мигель Оливейра Aprilia 0.103 52 3 Пол Эспаргаро Пол Эспаргаро GasGas 0.145 29 4 Фабио Куартараро Фабио Куартараро Yamaha 0.161 34 5 Франческо Баньяя Франческо Баньяя Ducati 0.331 35 6 Рауль Фернандес Рауль Фернандес Aprilia 0.376 35 7 Лука Марини Лука Марини Ducati 0.382 50 8 Алекс Ринс Алекс Ринс Honda 0.427 28 9 Энеа Бастьянини Энеа Бастьянини Ducati 0.458 32 10 Брэд Биндер Брэд Биндер KTM 0.494 30 11 Франко Морбиделли Франко Морбиделли Yamaha 0.553 44 12 Марко Бедзекки Марко Бедзекки Ducati 0.625 31 13 Марк Маркес Марк Маркес Honda 0.714 36 14 Фабио Ди Джаннантонио Фабио Ди Джаннантонио Ducati 0.766 40 15 Жоан Зарко Жоан Зарко Ducati 0.767 36 16 Хоан Мир Хоан Мир Honda 0.896 36 17 Алекс Маркес Алекс Маркес Ducati 1.011 36 18 Маверик Виньялес Маверик Виньялес Aprilia 1.034 35 19 Джек Миллер Джек Миллер KTM 1.123 47 20 Алейш Эспаргаро Алейш Эспаргаро Aprilia 1.281 26 21 Такааки Накагами Такааки Накагами Honda 1.487 32 22 Кэл Кратчлоу Кэл Кратчлоу Yamaha 1.618 41 23 Аугусто Фернандес Аугусто Фернандес GasGas 1.996 32