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Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

Гонщик Pramac Ducati показал лучшие секунды на «Сепанге», хотя и не превзошел результата Марко Бедзекки, показанного днем ранее

Льюис Дункан
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Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
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Погода осложнила работу участникам заездов премьер-класса: после ночного ливня асфальт не успел высохнуть к тому моменту, как на выезде с пит-лейна загорелся зеленый свет. 

Только спустя два с лишним часа условия позволили участникам тестов атаковать по-настоящему, и Фабио Куартараро первым преодолел двухминутный рубеж – время лидера Yamaha составило 1:58.897. Команда дополнила свой мотоцикл дополнительными обтекателями в нижней части, призванными добавить прижимной силы. 

По ходу четвертого часа Хорхе Мартин вышел вперед с результатом 1:58.736, а вскоре после этого над «Сепангом» вновь пошел дождь. Лидер сессии потерял равновесие на мокром поребрике и упал, но его результат так и остался лучшим до конца дня.  

Лишь в самом конце асфальт вновь стал подсыхать, и за десять минут до конца заездов новичок Aprilia Мигель Оливейра показал второе время дня (1:58.839).

Тройку лидеров замкнул Пол Эспаргаро, выступающий на KTMза команду GasGas Tech3.

Франческто Баньяя, Ducati Team

Франческто Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Куартараро остался четвертым, а замкнул пятерку сильнейших действующий чемпион мира Франческо Баньяя. 

В отличие от других марок, Honda вновь не показала особенной скорости. Марк Маркес завершил день лишь с 13-м временем, уступив Мартину более семи десятых секунды. 

Несмотря на сложные условия, суббота обошлась без неприятностей, хотя совсем избежать падений на сырой трассе гонщикам, разумеется, не удалось. 

Первая часть тестов MotoGP финиширует 12 февраля. 

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Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 11 февраля

Поз  Гонщик Мотоцикл Время/Отст.  Круги 
Spain Хорхе Мартин Ducati 1:58.736 17
Portugal Мигель Оливейра Aprilia 0.103 52
Spain Пол Эспаргаро GasGas 0.145 29
France Фабио Куартараро Yamaha 0.161 34
Italy Франческо Баньяя Ducati 0.331 35
Spain Рауль Фернандес Aprilia 0.376 35
Italy Лука Марини Ducati 0.382 50
Spain Алекс Ринс Honda 0.427 28
Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.458 32
10  South Africa Брэд Биндер KTM 0.494 30
11  Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.553 44
12  Italy Марко Бедзекки Ducati 0.625 31
13  Spain Марк Маркес Honda 0.714 36
14  Italy Фабио Ди Джаннантонио Ducati 0.766 40
15  France Жоан Зарко Ducati 0.767 36
16  Spain Хоан Мир Honda 0.896 36
17  Spain Алекс Маркес Ducati 1.011 36
18  Spain Маверик Виньялес Aprilia 1.034 35
19  Australia Джек Миллер KTM 1.123 47
20  Spain Алейш Эспаргаро Aprilia 1.281 26
21  Japan Такааки Накагами Honda 1.487 32
22  United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 1.618 41
23  Spain Аугусто Фернандес GasGas 1.996 32
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