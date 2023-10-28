MotoGP Гран При Таиланда
Отчет о гонке

Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде

Гонщик Pramac Ducati лидировал в субботу от старта до финиша, благодаря чему сократил отставание от Франческо Баньяи в общем зачете до 18 очков

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
Updated
Хорхе Мартин, Pramac Racing

Хорхе Мартин не дал повода усомниться в своем преимуществе над соперниками на трассе «Чан». Стартовав с поула, он возглавлял пелотон на протяжении всех 13 кругов. И хотя отрыв испанца оставался небольшим, он контролировал развитие событий. 

Победа стала для Мартина пятой подряд – он не проигрывает по субботам с начала сентября, при этом в главных гонках за это время стал сильнейшим только дважды. 

На руку лидеру сыграла и борьба его преследователей. Вторую позицию упорно оспаривали Брэд Биндер на KTM и Лука Марини на Ducati команды VR46. До середины гонки впереди держался итальянец, однако затем его сопернику удалась успешная атака, которая и стала определяющей при распределении призовых позиций. 

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Четвертое место в самом последнем повороте гонки у Алеша Эспаргаро из Aprilia красиво увел Марк Маркес. Для лидера Honda вся гонка прошла под знаком взлетов и падений, но в итоге он отыграл по сравнению со стартовой решеткой четыре позиции. 

Марко Бедзекки фактически выбыл из борьбы за титул после того, как провел еще одну блеклую гонку и финишировал шестым. Впрочем, он все же опередил лидера сезона Франческо Баньяю. 

Действующий чемпион неудачно начал борьбу с шестого места и первый круг завершил только восьмым. Существенно улучшить ситуацию ему так и не удалось – после чего от 27 очков преимущества над Мартином у лидера заводской Ducati осталось только 18. 

Раскатившийся в последних гонках Фабио Ди Джаннантонио выбыл из борьбы из-за поломки сцепления, тогда как Аугусто Фернандес и Такааки Накагами потеряли равновесие в коварном последнем повороте таиландской трассы. 

Результаты спринта Гран При Таиланда MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing

19'41.593
2 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+0.933

19'42.526
3 Italy Лука МариниTeam VR46

+1.841

19'43.434
4 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+3.503

19'45.096
5 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+3.581

19'45.174
6 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+4.029

19'45.622
7 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+4.121

19'45.714
8 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+6.727

19'48.320
9 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+7.323

19'48.916
10 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+9.240

19'50.833
11 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+9.339

19'50.932
12 Spain Хоан МирRepsol Honda Team

+10.356

19'51.949
13 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+12.312

19'53.905
14 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+15.390

19'56.983
15 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+15.535

19'57.128
16 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+15.644

19'57.237
17 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing

+17.753

19'59.346
18 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+22.675

20'04.268
19 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+37.854

20'19.447
  Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+4 круга

14'17.240
  Spain Аугусто ФернандесTech 3

+8 кругов

7'40.769
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
Льюис Дункан
Больше от
Льюис Дункан
Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

MotoGP

Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

MotoGP
Гран При Индонезии

Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP Мартин выиграл спринт в Индонезии и вышел в лидеры MotoGP

«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

MotoGP
Гран При Индонезии

«Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал «Заднице досталось, зато руки целы». Бедзекки поехал в MotoGP после операции и упал

Самое важное:

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

F1 Формула 1
Гран При Мексики

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

Стартовая решетка Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.