Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде
Гонщик Pramac Ducati лидировал в субботу от старта до финиша, благодаря чему сократил отставание от Франческо Баньяи в общем зачете до 18 очков
Хорхе Мартин не дал повода усомниться в своем преимуществе над соперниками на трассе «Чан». Стартовав с поула, он возглавлял пелотон на протяжении всех 13 кругов. И хотя отрыв испанца оставался небольшим, он контролировал развитие событий.
Победа стала для Мартина пятой подряд – он не проигрывает по субботам с начала сентября, при этом в главных гонках за это время стал сильнейшим только дважды.
На руку лидеру сыграла и борьба его преследователей. Вторую позицию упорно оспаривали Брэд Биндер на KTM и Лука Марини на Ducati команды VR46. До середины гонки впереди держался итальянец, однако затем его сопернику удалась успешная атака, которая и стала определяющей при распределении призовых позиций.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, Pramac Racing
Четвертое место в самом последнем повороте гонки у Алеша Эспаргаро из Aprilia красиво увел Марк Маркес. Для лидера Honda вся гонка прошла под знаком взлетов и падений, но в итоге он отыграл по сравнению со стартовой решеткой четыре позиции.
Марко Бедзекки фактически выбыл из борьбы за титул после того, как провел еще одну блеклую гонку и финишировал шестым. Впрочем, он все же опередил лидера сезона Франческо Баньяю.
Действующий чемпион неудачно начал борьбу с шестого места и первый круг завершил только восьмым. Существенно улучшить ситуацию ему так и не удалось – после чего от 27 очков преимущества над Мартином у лидера заводской Ducati осталось только 18.
Раскатившийся в последних гонках Фабио Ди Джаннантонио выбыл из борьбы из-за поломки сцепления, тогда как Аугусто Фернандес и Такааки Накагами потеряли равновесие в коварном последнем повороте таиландской трассы.
Результаты спринта Гран При Таиланда MotoGP (13 кругов)
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