Мартин в пятый раз подряд выиграл спринт в MotoGP – теперь в Таиланде

Хорхе Мартин не дал повода усомниться в своем преимуществе над соперниками на трассе «Чан». Стартовав с поула, он возглавлял пелотон на протяжении всех 13 кругов. И хотя отрыв испанца оставался небольшим, он контролировал развитие событий.

Победа стала для Мартина пятой подряд – он не проигрывает по субботам с начала сентября, при этом в главных гонках за это время стал сильнейшим только дважды.

На руку лидеру сыграла и борьба его преследователей. Вторую позицию упорно оспаривали Брэд Биндер на KTM и Лука Марини на Ducati команды VR46. До середины гонки впереди держался итальянец, однако затем его сопернику удалась успешная атака, которая и стала определяющей при распределении призовых позиций.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Хорхе Мартин, Pramac Racing

Четвертое место в самом последнем повороте гонки у Алеша Эспаргаро из Aprilia красиво увел Марк Маркес. Для лидера Honda вся гонка прошла под знаком взлетов и падений, но в итоге он отыграл по сравнению со стартовой решеткой четыре позиции.

Марко Бедзекки фактически выбыл из борьбы за титул после того, как провел еще одну блеклую гонку и финишировал шестым. Впрочем, он все же опередил лидера сезона Франческо Баньяю.



Действующий чемпион неудачно начал борьбу с шестого места и первый круг завершил только восьмым. Существенно улучшить ситуацию ему так и не удалось – после чего от 27 очков преимущества над Мартином у лидера заводской Ducati осталось только 18.

Раскатившийся в последних гонках Фабио Ди Джаннантонио выбыл из борьбы из-за поломки сцепления, тогда как Аугусто Фернандес и Такааки Накагами потеряли равновесие в коварном последнем повороте таиландской трассы.

Результаты спринта Гран При Таиланда MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст. 1 Хорхе Мартин Pramac Racing 19'41.593 2 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +0.933 19'42.526 3 Лука Марини Team VR46 +1.841 19'43.434 4 Марк Маркес Repsol Honda Team +3.503 19'45.096 5 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +3.581 19'45.174 6 Марко Бедзекки Team VR46 +4.029 19'45.622 7 Франческо Баньяя Ducati Team +4.121 19'45.714 8 Алекс Маркес Gresini Racing +6.727 19'48.320 9 Жоан Зарко Pramac Racing +7.323 19'48.916 10 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +9.240 19'50.833 11 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +9.339 19'50.932 12 Хоан Мир Repsol Honda Team +10.356 19'51.949 13 Энеа Бастьянини Ducati Team +12.312 19'53.905 14 Рауль Фернандес RNF Racing +15.390 19'56.983 15 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +15.535 19'57.128 16 Пол Эспаргаро Tech 3 +15.644 19'57.237 17 Мигель Оливейра RNF Racing +17.753 19'59.346 18 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +22.675 20'04.268 19 Такааки Накагами Team LCR +37.854 20'19.447 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +4 круга 14'17.240 Аугусто Фернандес Tech 3 +8 кругов 7'40.769