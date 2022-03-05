Мартин: Решение Ducati делает незаводских гонщиков фаворитами

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Вчера стало известно, что заводская команда Ducati приняла решение оставить на мотоциклах своих гонщиков Франческо Баньяи и Джека Миллера двигатели модели 2021 года. При этом клиентские команды остались в праве использовать новые двигатели модели 2022 года. В Pramac так и поступили, а в VR46 оставили новый мотор только на байке Луки Марини.

Выступая перед журналистами накануне старта первого Гран При 2022 года, гонщик Pramac Хорхе Мартин заявил, что не жалеет о выборе в пользу мотора 2022, и что это дает ему и другим участникам из клиентских команд редкую возможность побороться за титул.

«У меня есть предчувствие, что я теперь регулярно буду сражаться впереди, – сказал Мартин. – Я думаю, что я быстрее, опытнее многих, я умею контролировать скорость и смогу сражаться за место на подиуме в каждой гонке.

В Малайзии я показал третье время, в Индонезии был быстрейшим, здесь на тренировках пока четвертый, но быстрейший на Ducati. Так что я уверен, что мы правильно оставили новый мотор.

Конечно, нужно еще поработать над тем, как байк ускоряется, настроить управляющую электронику. На это может уйти две-три гонки, но я уверен, что в Ducati справятся. И тогда мы точно будем быстрее, чем в прошлом году».

Напомним, что главной проблемой нового мотора Ducati считается его излишняя «агрессивность» при ускорении.