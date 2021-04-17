Субботняя утренняя тренировка Гран При Португалии была остановлена из-за падения дебютанта сезона Хорхе Мартина. Обладатель поула прошлого этапа потерял равновесие в седьмом повороте, после чего на высокой скорости вылетел в гравийную зону безопасности.

Его сразу же отправили в медицинский центр автодрома.

По сообщению его команды Pramac, 23-летний спортсмен находится в сознании и первичный осмотр не выявил у него опасных повреждения.

«Сейчас его переправили в госпиталь для проверки, почти наверняка есть две небольших трещины, – сказано в твиттере Pramac. – Мы сообщим подробности, как только получим официальную информацию от медиков.

К сожалению, Хорхе не допустили к продолжению уик-энда по состоянию здоровья».

На предыдущем Гран При Дохи Мартин выиграл квалификацию, лидировал большую часть дистанции и финишировал третьим.

Кто станет сильнейшим в квалификации португальского этапа без участия Хорхе – покажут прямые эфиры Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция начнется в субботу в 15:30 и в воскресенье в 14:25 Мск.