Мартин переиграл всех в борьбе за поул MotoGP в Австралии

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Гонщик команда Pramac Ducati Хорхе Мартин сумел показать лучшее время в квалификации Гран При Австралии. Этому невольно поспособствовали Марк Маркес и Франческо Баньяя, которые, похоже, уже в субботу решили устроить гонку.

В финальной попытке показать лучшее время Маркес схитрил и выехал непосредственно позади Баньяи, чтобы воспользоваться его слип-стримом. Этот план сработал лишь отчасти:в конце круга Маркес фактически догнал итальянца, а тот словно начал обороняться, из-за чего оба потеряли время. Маркес стартует вторым, Пеко лишь третьим.

Действующий чемпион и лидер этого сезона Фабио Куартараро не смог развить скорость близкую к скорости Ducati и вынужден будет стартовать только пятым.

Чуть раньше Маркес в очередной раз показал себя в своей прежней форме, продемонстрировав невероятный сейв. На быстром круге он заскользил в повороте и внезапно вновь зацепился за асфальт. Обычно в таких случаях мотоцикл действует на гонщика как катапульта, перебрасывая его через себя. Но Маркес невероятным образом смог поймать байк в вертикальном положении и продолжить движение.

Энеа Бастьянини, который борется за титул и отстает от Куартараро на 39 очков, был вынужден пробиваться через Q1 и не справился с этой задачей. В последней попытке он шел с опережением лучшего времени, но потерял преимущество, будучи вынужден уйти с наилучшей траектории при опережении Мигеля Оливейры.

Показав в итоге лишь третье время, Бастьянини стартует лишь 13-м.

Результаты финала квалификации

Результаты Q1