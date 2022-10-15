Мартин переиграл всех в борьбе за поул MotoGP в Австралии
Баньяя помог Маркесу стать вторым, но сам стартует третьим
Гонщик команда Pramac Ducati Хорхе Мартин сумел показать лучшее время в квалификации Гран При Австралии. Этому невольно поспособствовали Марк Маркес и Франческо Баньяя, которые, похоже, уже в субботу решили устроить гонку.
В финальной попытке показать лучшее время Маркес схитрил и выехал непосредственно позади Баньяи, чтобы воспользоваться его слип-стримом. Этот план сработал лишь отчасти:в конце круга Маркес фактически догнал итальянца, а тот словно начал обороняться, из-за чего оба потеряли время. Маркес стартует вторым, Пеко лишь третьим.
Действующий чемпион и лидер этого сезона Фабио Куартараро не смог развить скорость близкую к скорости Ducati и вынужден будет стартовать только пятым.
Чуть раньше Маркес в очередной раз показал себя в своей прежней форме, продемонстрировав невероятный сейв. На быстром круге он заскользил в повороте и внезапно вновь зацепился за асфальт. Обычно в таких случаях мотоцикл действует на гонщика как катапульта, перебрасывая его через себя. Но Маркес невероятным образом смог поймать байк в вертикальном положении и продолжить движение.
Энеа Бастьянини, который борется за титул и отстает от Куартараро на 39 очков, был вынужден пробиваться через Q1 и не справился с этой задачей. В последней попытке он шел с опережением лучшего времени, но потерял преимущество, будучи вынужден уйти с наилучшей траектории при опережении Мигеля Оливейры.
Показав в итоге лишь третье время, Бастьянини стартует лишь 13-м.
Результаты финала квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'27.767
|2
|Марк Маркес
|Honda
|1'27.780
|0.013
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'27.953
|0.186
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'27.957
|0.190
|5
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'27.973
|0.206
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'28.007
|0.240
|7
|Лука Марини
|Ducati
|1'28.029
|0.262
|8
|Джек Миллер
|Ducati
|1'28.116
|0.349
|9
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'28.185
|0.418
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'28.541
|0.774
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|1'28.733
|0.966
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'28.765
|0.998
|Полные результаты
Результаты Q1
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'28.132
|2
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'28.347
|0.215
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'28.385
|0.253
|4
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'28.392
|0.260
|5
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'28.492
|0.360
|6
|Брэд Биндер
|KTM
|1'28.652
|0.520
|7
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1'28.677
|0.545
|8
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1'28.760
|0.628
|9
|Реми Гарднер
|KTM
|1'28.820
|0.688
|10
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1'28.830
|0.698
|11
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'28.859
|0.727
|12
|Рауль Фернандес
|KTM
|1'28.966
|0.834
|13
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'29.146
|1.014
|14
|Тецута Нагасима
|Honda
|1'29.624
|1.492
|Полные результаты
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