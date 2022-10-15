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MotoGP / Гран При Австралии Отчет о квалификации

Мартин переиграл всех в борьбе за поул MotoGP в Австралии

Баньяя помог Маркесу стать вторым, но сам стартует третьим

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Мартин переиграл всех в борьбе за поул MotoGP в Австралии
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Гонщик команда Pramac Ducati Хорхе Мартин сумел показать лучшее время в квалификации Гран При Австралии. Этому невольно поспособствовали Марк Маркес и Франческо Баньяя, которые, похоже, уже в субботу решили устроить гонку.

В финальной попытке показать лучшее время Маркес схитрил и выехал непосредственно позади Баньяи, чтобы воспользоваться его слип-стримом. Этот план сработал лишь отчасти:в конце круга Маркес фактически догнал итальянца, а тот словно начал обороняться, из-за чего оба потеряли время. Маркес стартует вторым, Пеко лишь третьим.

Действующий чемпион и лидер этого сезона Фабио Куартараро не смог развить скорость близкую к скорости Ducati и вынужден будет стартовать только пятым.   

Чуть раньше Маркес в очередной раз показал себя в своей прежней форме, продемонстрировав невероятный сейв. На быстром круге он заскользил в повороте и внезапно вновь зацепился за асфальт. Обычно в таких случаях мотоцикл действует на гонщика как катапульта, перебрасывая его через себя. Но Маркес невероятным образом смог поймать байк в вертикальном положении и продолжить движение.

Энеа Бастьянини, который борется за титул и отстает от Куартараро на 39 очков, был вынужден пробиваться через Q1 и не справился с этой задачей. В последней попытке он шел с опережением лучшего времени, но потерял преимущество, будучи вынужден уйти с наилучшей траектории при опережении Мигеля Оливейры.

Показав в итоге лишь третье время, Бастьянини стартует лишь 13-м.

Результаты финала квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'27.767  
2 Spain Марк Маркес Honda 1'27.780 0.013
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'27.953 0.186
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'27.957 0.190
5 France Фабио Куартараро Yamaha 1'27.973 0.206
6 France Жоан Зарко Ducati 1'28.007 0.240
7 Italy Лука Марини Ducati 1'28.029 0.262
8 Australia Джек Миллер Ducati 1'28.116 0.349
9 Italy Марко Беццекки Ducati 1'28.185 0.418
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'28.541 0.774
11 Spain Алекс Маркес Honda 1'28.733 0.966
12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'28.765 0.998
Полные результаты

Результаты Q1

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Жоан Зарко Ducati 1'28.132  
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'28.347 0.215
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'28.385 0.253
4 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'28.392 0.260
5 Spain Хоан Мир Suzuki 1'28.492 0.360
6 South Africa Брэд Биндер KTM 1'28.652 0.520
7 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 1'28.677 0.545
8 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'28.760 0.628
9 Australia Реми Гарднер KTM 1'28.820 0.688
10 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'28.830 0.698
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'28.859 0.727
12 Spain Рауль Фернандес KTM 1'28.966 0.834
13 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'29.146 1.014
14 Japan Тецута Нагасима Honda 1'29.624 1.492
Полные результаты
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