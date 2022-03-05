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MotoGP / Гран При Катара Отчет о квалификации

Мартин неожиданно завоевал поул MotoGP в Катаре

Гонщик Pramac Ducati показал лучшее время на мотоцикле с мотором 2022 года

Мартин неожиданно завоевал поул MotoGP в Катаре
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Еще вчера Хорхе Мартин причислял себя к одним из фаворитов нового сезона MotoGP, а сегодня в квалификации подтвердил свои слова, проехав круг на 0,147 секунды быстрее ставшего вторым Энеа Бастьянини. Третьим стартует Марк Маркес на Honda.

При этом Маркес первым показал лучшее время, а затем смог улучшить его, до последнего оставаясь быстрейшим. Мартин и Бастьянини сумели опередить шестикратного чемпиона на последних быстрых кругах перед клетчатым флагом.

На первом своем быстром круге Маркес едва не избежал столкновения в Хоаном Миром.

 

Лучшим из гонщиков заводской команды Ducati стал Джек Миллер, показавший только четвертое время. Напомним, что вчера стало известно, что в отличие от Мартина, пилоты заводской команды предпочли оставить на своих мотоциклах моторы образца 2021 года.

Действующий чемпион Фабио Куартараро, который жаловался на низкую максимальную скорость мотоцикла Yamaha, не смог попасть в финал квалификации по итогам тренировок и был вынужден сражаться в Q1. Там он показал лишь второе время, уступив Брэду Биндеру.

При этом Куартараро мог бы и вовсе остаться за пределами первой десятки, так как Жоан Зарко показал в Q1 лучшее время и должен был отодвинуть соотечественника на третье место. Однако время Зарко было аннулировано, так как он проигнорировал желтые флаги, вызванные падением новичка Дарена Биндера.

В финале Куартараро стал лишь 11-м.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'53.011  
2 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'53.158 0.147
3 Spain Марк Маркес Honda 1'53.283 0.272
4 Australia Джек Миллер Ducati 1'53.298 0.287
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'53.319 0.308
6 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'53.346 0.335
7 South Africa Брэд Биндер KTM 1'53.350 0.339
8 Spain Хоан Мир Suzuki 1'53.407 0.396
9 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'53.411 0.400
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'53.481 0.470
11 France Фабио Куартараро Yamaha 1'53.635 0.624
12 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'53.982 0.971
Полные результаты
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