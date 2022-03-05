Мартин неожиданно завоевал поул MotoGP в Катаре
Гонщик Pramac Ducati показал лучшее время на мотоцикле с мотором 2022 года
Еще вчера Хорхе Мартин причислял себя к одним из фаворитов нового сезона MotoGP, а сегодня в квалификации подтвердил свои слова, проехав круг на 0,147 секунды быстрее ставшего вторым Энеа Бастьянини. Третьим стартует Марк Маркес на Honda.
При этом Маркес первым показал лучшее время, а затем смог улучшить его, до последнего оставаясь быстрейшим. Мартин и Бастьянини сумели опередить шестикратного чемпиона на последних быстрых кругах перед клетчатым флагом.
На первом своем быстром круге Маркес едва не избежал столкновения в Хоаном Миром.
Лучшим из гонщиков заводской команды Ducati стал Джек Миллер, показавший только четвертое время. Напомним, что вчера стало известно, что в отличие от Мартина, пилоты заводской команды предпочли оставить на своих мотоциклах моторы образца 2021 года.
Действующий чемпион Фабио Куартараро, который жаловался на низкую максимальную скорость мотоцикла Yamaha, не смог попасть в финал квалификации по итогам тренировок и был вынужден сражаться в Q1. Там он показал лишь второе время, уступив Брэду Биндеру.
При этом Куартараро мог бы и вовсе остаться за пределами первой десятки, так как Жоан Зарко показал в Q1 лучшее время и должен был отодвинуть соотечественника на третье место. Однако время Зарко было аннулировано, так как он проигнорировал желтые флаги, вызванные падением новичка Дарена Биндера.
В финале Куартараро стал лишь 11-м.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'53.011
|2
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'53.158
|0.147
|3
|Марк Маркес
|Honda
|1'53.283
|0.272
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|1'53.298
|0.287
|5
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'53.319
|0.308
|6
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'53.346
|0.335
|7
|Брэд Биндер
|KTM
|1'53.350
|0.339
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'53.407
|0.396
|9
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'53.411
|0.400
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'53.481
|0.470
|11
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'53.635
|0.624
|12
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'53.982
|0.971
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