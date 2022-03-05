Мартин неожиданно завоевал поул MotoGP в Катаре

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Еще вчера Хорхе Мартин причислял себя к одним из фаворитов нового сезона MotoGP, а сегодня в квалификации подтвердил свои слова, проехав круг на 0,147 секунды быстрее ставшего вторым Энеа Бастьянини. Третьим стартует Марк Маркес на Honda.

При этом Маркес первым показал лучшее время, а затем смог улучшить его, до последнего оставаясь быстрейшим. Мартин и Бастьянини сумели опередить шестикратного чемпиона на последних быстрых кругах перед клетчатым флагом.

На первом своем быстром круге Маркес едва не избежал столкновения в Хоаном Миром.

Лучшим из гонщиков заводской команды Ducati стал Джек Миллер, показавший только четвертое время. Напомним, что вчера стало известно, что в отличие от Мартина, пилоты заводской команды предпочли оставить на своих мотоциклах моторы образца 2021 года.

Действующий чемпион Фабио Куартараро, который жаловался на низкую максимальную скорость мотоцикла Yamaha, не смог попасть в финал квалификации по итогам тренировок и был вынужден сражаться в Q1. Там он показал лишь второе время, уступив Брэду Биндеру.

При этом Куартараро мог бы и вовсе остаться за пределами первой десятки, так как Жоан Зарко показал в Q1 лучшее время и должен был отодвинуть соотечественника на третье место. Однако время Зарко было аннулировано, так как он проигнорировал желтые флаги, вызванные падением новичка Дарена Биндера.

В финале Куартараро стал лишь 11-м.