Мартин на 0,03 с опередил Куартараро в борьбе за поул в Австрии

Хорхе Мартин, выступающий за команду Pramac на мотоцикле Ducati, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Австрии. Таким образом, испанец, который в этом году проводит в чемпионате мира свой дебютный сезон, повторил свой успех недельной давности – тогда 23-летний спортсмен завоевал поул Гран При Штирии, проходившего на той же самой трассе «Ред Булл Ринг».

Мартин не смог пройти во второй сегмент квалификации по итогам тренировок (в частности, этому помешало падение в субботу утром) – но уверенно показал лучшее время в первом сегменте. Главным соперником испанца по борьбе за поул стал лидер чемпионата Фабио Куартараро, представляющий заводскую команду Yamaha. В итоге Мартин опередил соперника всего на три сотых секунды. Немаловажную роль в этом сыграл слип-стрим за спиной напарника Жоана Зарко, которым пилот воспользовался на своем быстром круге. Кстати, показанное Мартином время стало новым рекордом австрийской трассы.

К неудачникам квалификации можно отнести Алекса Ринса и Валентино Росси: пилот заводской команды Suzuki и многократный чемпион мира не смогли пробиться во второй сегмент и начнут гонку с 13-й и 18-й позиции соответственно.

Увидеть события Гран При Австрии (как и всех остальных этапов чемпионата мира) в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция заездов младших классов начнется в 11:45, а подготовка к старту гонки MotoGP – в 14:25.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента