Мартин на 0,03 с опередил Куартараро в борьбе за поул в Австрии
Воспользовавшись слип-стримом за спиной напарника, дебютант MotoGP одержал уже вторую победу в квалификации
Хорхе Мартин, выступающий за команду Pramac на мотоцикле Ducati, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Австрии. Таким образом, испанец, который в этом году проводит в чемпионате мира свой дебютный сезон, повторил свой успех недельной давности – тогда 23-летний спортсмен завоевал поул Гран При Штирии, проходившего на той же самой трассе «Ред Булл Ринг».
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Мартин не смог пройти во второй сегмент квалификации по итогам тренировок (в частности, этому помешало падение в субботу утром) – но уверенно показал лучшее время в первом сегменте. Главным соперником испанца по борьбе за поул стал лидер чемпионата Фабио Куартараро, представляющий заводскую команду Yamaha. В итоге Мартин опередил соперника всего на три сотых секунды. Немаловажную роль в этом сыграл слип-стрим за спиной напарника Жоана Зарко, которым пилот воспользовался на своем быстром круге. Кстати, показанное Мартином время стало новым рекордом австрийской трассы.
К неудачникам квалификации можно отнести Алекса Ринса и Валентино Росси: пилот заводской команды Suzuki и многократный чемпион мира не смогли пробиться во второй сегмент и начнут гонку с 13-й и 18-й позиции соответственно.
Увидеть события Гран При Австрии (как и всех остальных этапов чемпионата мира) в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция заездов младших классов начнется в 11:45, а подготовка к старту гонки MotoGP – в 14:25.
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Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.034
|0.034
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.420
|0.386
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.477
|0.057
|5
|Марк Маркес
|Honda
|0.584
|0.107
|6
|Джек Миллер
|Ducati
|0.677
|0.093
|7
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.735
|0.058
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.780
|0.045
|9
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.856
|0.076
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|0.925
|0.069
|11
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1.095
|0.170
|12
|Такааки Накагами
|Honda
|1.347
|0.252
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.168
|0.168
|3
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.273
|0.105
|4
|Алекс Маркес
|Honda
|0.338
|0.065
|5
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.593
|0.255
|6
|Икер Лекуона
|KTM
|0.628
|0.035
|7
|Лука Марини
|Ducati
|0.637
|0.009
|8
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.742
|0.105
|9
|Данило Петруччи
|KTM
|1.208
|0.466
|10
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1.312
|0.104
|Полные результаты