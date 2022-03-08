Мартин избежал травм в столкновении с Баньяей

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После аварии в Гран При Катара, где столкнулись Хорхе Мартин и Франческо Баньяя, испанец жаловался на боль в большом пальце руки и обещал в понедельник отправиться на проверку к докторам в Барселоне.

Как стало известно нашим коллегам из испанской редакции Motorsport.com, Мартин действительно побывал у врачей, и те не нашли никаких травм за исключением неопасного ушиба, который и стал причиной боли. Таким образом, этот ушиб совершенно точно не помешает Мартину принять участие в следующей гонке MotoGP в Индонезии.

Сам Мартин рассказывал, что очень испугался в момент аварии. Ее участники после столкновения вылетели на гравий на большой скорости в следующей последовательности: мотоцикл Мартина, сам Мартин, мотоцикл Баньяи и, наконец, сам Баньяя. Таким образом Мартин рисковал быть зажатым между двумя мотоциклами и именно в этот момент больно ударился кистью руки о Ducati итальянца.

После инцидента Баньяя взял на себя вину за аварию и попросил прощения у Мартина, а также у обеих команд. Мартин же заявил, что не сердится на соперника, и что в гонках такие аварии неизбежны.

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова