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MotoGP / Гран При Франции Новость

Маркес отказался от претензий на титул чемпиона MotoGP в 2022 году

По словам гонщика Honda, три последних Гран При окончательно убедили его в мысли, что стать сильнейшим в этом сезоне не получится

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Херман Гарсия Казанова
Маркес отказался от претензий на титул чемпиона MotoGP в 2022 году
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В этот уик-энд участники MotoGP проводят шестой этап сезона во французском Ле-Мане. Лидером премьер-класса на него приехал Фабио Куартараро из Yamaha, тогда как обладатель шести титулов Марк Маркес пока занимает девятую строчку, уступая 45 очков.

Ожидалось, что в этом году Маркес, который полностью справился с последствиями перелома руки двухлетней давности, будет одним из претендентов на звание сильнейшего. Но решение Honda серьезно переделать свой мотоцикл RC213V в сочетанием с проблемами Марка со зрением перечеркнули эти надежды. 

По итогам пятницы в Ле-Мане испанский гонщик стал только 14-м по скорости, после чего признался, что уже и сам не верит в титул. 

«Перед стартом сезона ты начинаешь работу, нацеливаясь на чемпионство, – объяснил гонщик репортерам. –  потом, когда начинаются гонки, мало-помалу соперники показывают тебе, на что реально можно претендовать. Это надо понять.

Я старался. У меня были проблемы с глазом, а три последних гонки – в Остине, Портимане и Хересе – показали, что мы не готовы биться за чемпионство. Я очень этого хочу, но мы не сможем».

Он добавил: «Надо реально ставить себе цели. Если с трудом заезжаешь в десятку, не стоит замахиваться на победу в гонке. Иначе вас будет ждать одно разочарование за другим. 

Если реально смотреть на вещи, то можно находить дополнительную мотивацию – как было у меня после четвертого места в Хересе. Отмечали ли мы этот результат? Да, поскольку для нас это была значимая цель, и мы смогли ее достичь. 

Надо радоваться такому, чтобы двигаться вперед. Надеюсь, в будущем мы сможем отмечать и победы, но пока о них говорить не приходится».

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Говоря о Гран При Франции, Марк признал, что даже простое попадание напрямую в финал квалификации (его получает первая десятка быстрейших по сумме тренировок) уже будет неплохим достижением. 

«Сегодня я атаковал, – сказал гонщик Honda. – Я пробовал пробиться туда, наша реальная позиция где-то в конце десятки. 

Мы много ездили на старых шинах, а когда поставили новые, я не улучшил. Надо понять, как можно использовать свежую резину в завтрашней тренировке. 

Мы не будем в пятерке, но попадание в десятку станет хорошим результатом».

Быстрейшим по итогам первого дня в Ле-Мане довольно неожиданно стал Энеа Бастьянини из Pramac Ducati.Лидер сезона Куартараро показал шестую скорость.

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