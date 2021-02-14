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MotoGP / Новость

Фото: Маркес показал огромную разницу между своими руками

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Фото: Маркес показал огромную разницу между своими руками
Автор:
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Почти семь месяцев восстановления не прошли для мышц гонщика даром

В прошедшую пятницу Honda сообщила положительные новости о здоровье шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса: его правое плечо, наконец, начало срастаться. Испанец перестал носить на плече защиту, с которой проходил около двух месяцев, и в Honda ждут дальнейшего улучшения его здоровья.

Однако более полугода, которые Маркес уже потратил на восстановление после травмы, не прошли для него даром. Гонщик выложил в сеть фотографию верхней части тела, на которой разница между здоровой левой рукой и травмированной правой очевидна: сломанная сторона имеет намного меньше мышечной массы.

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Марк Маркес (Twitter)

Маркес проходит восстановление с 19 июля прошлого года, когда сломал плечевую кость в результате аварии на Гран При Испании. С тех пор гонщик перенес уже три операции, последняя из которых состоялась 3 декабря. 

Маркес пропустил практически весь сезон-2020 и не побеждал в MotoGP с ноября 2019-го. В Honda надеются, что он восстановится к старту нового чемпионата 28 марта в Катаре.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Герман Гарсия Казанова

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