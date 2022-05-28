Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Проблемы Марка Маркеса начались на Гран При Испании 2020 года, когда он упал незадолго до финиша и получил перелом руки.

Для мотогонщиков такая травма является заурядной, однако первая операция по скреплению кости оказалась неудачной, а сам испанец усугубил ситуацию из-за спешки с возвращением.

В итоге потребовалась второе вмешательство, за которым последовал очень долгий период реабилитации. Следующей зимой руку вновь пришлось оперировать, и Маркес продолжил выступления лишь на третьем этапе сезона-2021.

Несмотря на три победы, гонщик испытывал проблемы на большинстве трасс: правый локоть не позволял проехать всю дистанцию гонки на максимуме.

По ходу чемпионата сложности усугубились: Марк еще дважды падал с неприятными последствиями и в итоге стал испытывать проблемы со зрением. Он вновь начал пропускать гонки.

Наконец, мотоцикл Honda получил перед сезоном-2022 серьезные переделки, которые, как оказалось, не подошли стилю Марка.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По информации Motorsport.com, череда операций не позволила Маркесу полностью восстановить функциональность правой руки.

В сочетании с низкими результатами на новом байке это подтолкнуло спортсмена к решению отказаться от борьбы в нынешнем чемпионате и как следует заняться своим здоровьем.

Это значит, что Марку вновь сделают операцию, после чего он едва ли выйдет на старт в 2022 году.

Официальное объявление об этом будет сделано на пресс-конференции в Мизано, которая начнется в 17:05 Мск. В команде Honda испанца, скорее всего, заменит Штефан Брадль, который уже не раз делал это за два последних года.