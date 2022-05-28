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MotoGP / Гран При Италии Новости

Маркесу сделают новую операцию на руке, он едва ли продолжит сезон

По ходу Гран При Италии команда Honda собрала специальную пресс-конференцию, чтобы объявить о планах шестикратного чемпиона премьер-класса на ближайшее будущее

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Ориоль Пучдемон
Маркесу сделают новую операцию на руке, он едва ли продолжит сезон
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Проблемы Марка Маркеса начались на Гран При Испании 2020 года, когда он упал незадолго до финиша и получил перелом руки. 

Для мотогонщиков такая травма является заурядной, однако первая операция по скреплению кости оказалась неудачной, а сам испанец усугубил ситуацию из-за спешки с возвращением. 

В итоге потребовалась второе вмешательство, за которым последовал очень долгий период реабилитации. Следующей зимой руку вновь пришлось оперировать, и Маркес продолжил выступления лишь на третьем этапе сезона-2021. 

Несмотря на три победы, гонщик испытывал проблемы на большинстве трасс: правый локоть не позволял проехать всю дистанцию гонки на максимуме. 

По ходу чемпионата сложности усугубились: Марк еще дважды падал с неприятными последствиями и в итоге стал испытывать проблемы со зрением. Он вновь начал пропускать гонки.  

Наконец, мотоцикл Honda получил перед сезоном-2022 серьезные переделки, которые, как оказалось, не подошли стилю Марка. 

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По информации Motorsport.com, череда операций не позволила Маркесу полностью восстановить функциональность правой руки.  

В сочетании с низкими результатами на новом байке это подтолкнуло спортсмена к решению отказаться от борьбы в нынешнем чемпионате и как следует заняться своим здоровьем. 

Это значит, что Марку вновь сделают операцию, после чего он едва ли выйдет на старт в 2022 году. 

Официальное объявление об этом будет сделано на пресс-конференции в Мизано, которая начнется в 17:05 Мск. В команде Honda испанца, скорее всего, заменит Штефан Брадль, который уже не раз делал это за два последних года. 

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