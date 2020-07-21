Маркесу прооперировали сломанную руку

Марк Маркес лидировал на первом этапе нового сезона MotoGP, когда в результате ошибки выехал в гравий и откатился на 16-е место. Шестикратный чемпион премьер-класса бросился в погоню за соперниками и очень быстро смог догнать Маверика Виньялеса, шедшего вторым.

Однако в третьем повороте 22-го круге Маркес в результате «хай-сайда» окончательно потерял гонку, причем после жесткого падения в Марка влетел его собственный байк.

Врачи диагностировали у спортсмена перелом правой плечевой кости. Во вторник в Барселоне ему сделали операцию – по информации Motorsport.com, она прошла успешно.

Действиями медиков лично руководил главврач MotoGP Хавьер Мир, бригаде удалось не только зафиксировать кости, но и убедиться, что плечевой нерв Марка не пострадал в аварии. Гонщику Honda установили титановую пластину на нескольких болтах.

Пока доктора не готовы дать точную оценку срока, который понадобится Маркесу для полного восстановления и возвращения в гонки. Но в понедельник Мир говорил, что если нервы не задеты, то можно говорить об участии испанца в августовском этапе в Брно.

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Honda уже объявила, что не станет заменять своего лидера в этот уик-энд на Гран При Андалузии.