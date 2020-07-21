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Маркесу прооперировали сломанную руку

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Маркесу прооперировали сломанную руку
Автор:
21 июл. 2020 г., 11:54

Гонщик Honda перенес операцию на правой руке, которую повредил в падении по ходу гонки в Хересе

Марк Маркес лидировал на первом этапе нового сезона MotoGP, когда в результате ошибки выехал в гравий и откатился на 16-е место. Шестикратный чемпион премьер-класса бросился в погоню за соперниками и очень быстро смог догнать Маверика Виньялеса, шедшего вторым. 

Однако в третьем повороте 22-го круге Маркес в результате «хай-сайда» окончательно потерял гонку, причем после жесткого падения в Марка влетел его собственный байк.

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Врачи диагностировали у спортсмена перелом правой плечевой кости. Во вторник в Барселоне ему сделали операцию – по информации Motorsport.com, она прошла успешно.

Действиями медиков лично руководил главврач MotoGP Хавьер Мир, бригаде удалось не только зафиксировать кости, но и убедиться, что плечевой нерв Марка не пострадал в аварии. Гонщику Honda установили титановую пластину на нескольких болтах.

Пока доктора не готовы дать точную оценку срока, который понадобится Маркесу для полного восстановления и возвращения в гонки. Но в понедельник Мир говорил, что если нервы не задеты, то можно говорить об участии испанца в августовском этапе в Брно.

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Honda уже объявила, что не станет заменять своего лидера в этот уик-энд на Гран При Андалузии. 

Кроме того, во вторник Кэла Кратчлоу в том же госпитале ждет операция на запястье. Британец, как и Алекс Ринс, выбыл из строя по ходу Гран При в Хересе.

Заезды всех классов MotoGP в ближайший уик-энд в прямом эфире можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Маркес точно пропустит второй этап MotoGP в Хересе

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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