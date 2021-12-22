Маркесу продлили запрет на вождение мотоцикла

В конце сезона MotoGP команда Honda сообщила, что травмированный Марк Маркес будет вновь обследован врачами примерно под Рождество и до тех пор не будет допущен к управлению мотоциклом.

Теперь, за несколько дней до Рождества, команда вновь сделала заявление о здоровье испанского гонщика. И хотя в документе говорится о видимом прогрессе, за руль Маркеса врачи опять не допускают.

Напомним, что Марк Маркес пропустил два финальных Гран При 2021 года после падения с мотоцикла во время тренировки на внедорожной трассе. В результате этого у него диагностировали отказ нерва, отвечающего за управление глазной мышцей. Эта травма не подлежит оперированию, но проблемы со зрением могут исчезнуть сами. Маркес уже получал такую травму в 2009 году и смог восстановиться.

По слухам, сейчас восстановление идет недостаточно быстро, чтобы гарантировать Маркесу место на старте первой гонки 2022 года. При этом руководитель команды Honda Альберто Пуч все еще не теряет надежды на выздоровление шестикратного чемпиона MotoGP и отказывается искать ему замену.

В заявлении команды также сказано, что Маркесу не противопоказаны тренировки в спортзале. Благодаря этому он может поддерживать себя в форме и быть готовым вернуться в гонки, как только врачи позволят ему это сделать.

Дополнительная информация: Себастьян Францшки