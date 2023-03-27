Маркесу потребовалась операция, он пропустит Гран При Аргентины

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Гонка первого этапа нового сезона MotoGP началась с серьезной аварии. Обладатель поула Марк Маркес увлекся борьбой с Хорхе Мартином и допустил небольшой контакт в десятом повороте третьего круга – после чего потерял контроль над своей Honda и врезался в Ducati Мигеля Оливейры.

После схода Маркес жаловался на боли в правой ноге, но медики успокоили болельщиков, диагностировав лишь сильный ушиб. Однако чуть позже команда официально сообщила, что у Марка все же нашли перелом пястной кости большого пальца на правой руке.

Гонщик обратился к медикам по возвращении домой – и уже в воскресенье вечером ему сделали операцию. Сломанную кость зафиксировали парой винтов. Вмешательство прошло в штатном режиме, и выздоровление не должно занять много времени. Однако Марк точно не сможет выступить в Аргентине в ближайший уик-энд.

Эта травма стала уже третьей по ходу Гран При Португалии – ранее падения вывели из строя Пола Эспаргаро и Энеа Бастьянини.

Между тем, судьи MotoGP назвали Маркеса виновником аварии в Портимане и присудили ему двойной проезд по штрафной петле в аргентинской гонке. Будет ли этот штраф перенесен на более поздний срок – пока неясно.

Участники чемпионата также подвергли Марка критике за допущенную ошибку, Алеш Эспаргаро из Aprilia даже предложил отстранить его от выступлений на один этап.

Сезон-2023 стал первым за долгое время, к старту которого Маркес подошел без физических проблем. Honda не станет заменять своего лидера на предстоящем Гран При – за команду выступит лишь Хоан Мир.