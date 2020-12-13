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MotoGP / Новость

Маркеса выписали из больницы после третьей операции

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Маркеса выписали из больницы после третьей операции
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Шестикратный чемпион MotoGP провел в мадридском госпитале десять дней из-за необходимости нового вмешательства после перелома руки

Падение Марка Маркеса на июльском этапе открытия сезона в Хересе поначалу не обещало серьезных проблем. Несколько переломой в правой руки потребовали немедленной операции, но по прогнозам восстановление гонщика Honda не должно было затянуться. 

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Однако Марк попробовал вернуться в гонки уже через несколько дней на Гран При Андалузии – из-за нагрузок ослабло крепление металлической пластины, скреплявшая кости. Вскоре Маркес неудачно потянулся, чтобы закрыть окно, что привело к окончательному повреждению пластины и потребовало второй операции. 

Она оказалась уже более сложной и не столь успешной, как первая. Выздоровление испанца шло хуже прогнозов, и в итоге он так и не вышел на старт до конца чемпионата. 

Когда по паддоку пошли слухи о необходимости третьей операции, команда первое время опровергала их. Но в итоге в костях была зафиксирована инфекция. что сделало повторное хирургическое вмешательство неизбежным.  

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В воскресенье вечером Honda выпустила официальное сообщение о состоянии гонщика: лечение инфекционного процесса анаболиками продвигается успешно, потому медики выписали Марка домой.

Текст короткого заявления гласит: «Медицинская команда сочла удовлетворительным прогресс Марка Маркеса после сделанной 3 декабря операции и начала анаболической терапии.

Сегодня его выписали из больницы Ruber Internacional для продолжения восстановления дома, где он будет и дальше проходить лечение анаболиками». 

Старт сезона-2012 в MotoGP намечен на 28 марта. когда состоится Гран При Катара. Тесты начнутся за месяц до этого. 

Ожидается, что Марк пропустит как минимум несколько первых этапов. Главными кандидатами на его замену остается Штефан Брадль, выступавший в 2020 году и ни разу не поднявшийся выше седьмого места на финише.  

В то же время Honda может договориться с Андреа Довициозо, который пока не имеет программы на предстоящий сезон после расставания с Ducati.

Второй байк команды вместо Алекса Маркеса займет перешедший из KTM Пол Эспаргаро. 

Тем временем Марк опубликовал в социальных сетях видео своего возвращения домой после 10-дневного отсутствия. Смотрите сами: 

 
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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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