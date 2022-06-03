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MotoGP / Гран При Каталонии Новости

Маркеса успешно прооперировали

Операция на плечевой кости длилась три часа

Льюис Дункан
Автор:
Маркеса успешно прооперировали
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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенес очередную операцию на руке. Она прошла в четверг, длилась три часа и закончилась успешно, говорится в сообщении команды Honda.

Маркес получил травму руки при падении на Гран При Испании в 2020 году. Он вернулся в гонки в апреле 2021 года и хотя одержал с тех пор три победы, жаловался на то, что рука до конца так и не восстановилась.

Прошедшая операция стала уже пятой по счету. Как выяснилось, плечевая кость, идущая от плеча к локтю, у Маркеса оказалась смещена относительно своей оси. Потому доктор на операции удалил ранее установленные на кости скобы, повернул ее на 30 градусов и вновь закрепил скобами.

В сообщении команды приводятся слова доктора с пожеланием гонщику скорейшего восстановления и возобновления карьеры, но ничего не говорится о сроках излечения. Предполагается, что в этом сезоне Маркес в MotoGP уже не вернется.

На ближайшем этапе в Каталонии его заменит резервист Honda Штефан Брадль. Однако пока не ясно, будет ли он выступать за Honda до конца сезона или Маркесу найдут другую замену.

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