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MotoGP / Гран При Андалусии / Новость

Маркеса допустили к старту Гран При Андалусии. Вместе с Марком разрешение получили еще два гонщика с переломами

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Маркеса допустили к старту Гран При Андалусии. Вместе с Марком разрешение получили еще два гонщика с переломами
Автор:
23 июл. 2020 г., 12:24

Врачебная комиссия MotoGP официально разрешила действующему чемпиону выступить на втором этапе сезона-2020

Марк Маркес получил разрешение выйти на старт второго этапа MotoGP. В четверг перед Гран При Андалусии в Хересе врачи мотоциклетного первенства проверили физическое состояние гонщика. Доктора признали спортсмена достаточно здоровым для того, чтобы выступить в гонке в ближайший уик-энд.

Марк Маркес сломал руку на первом этапе сезона, который прошел четыре дня назад. В воскресенье, 19 июля, испанец упал с мотоцикла. Пилота доставили в больницу, где провели операцию. В руку Марка вставили металлическую пластину и винты, которые ее крепят.

Команда Repsol Honda, за которую выступает Маркес, не рассчитывала, что спортсмен вернется в строй на ближайшем этапе. Гоночный коллектив успел сообщить, что Марк пропустит Гран При Андалусии, а его мотоцикл не отдадут другому гонщику. Таким образом, Honda должна была выставить на старт только один байк для напарника чемпиона, Алекса Маркеса.

Теперь ситуация изменилась. Примечательно, что врачебная комиссия MotoGP выдала разрешение на участие в гонке сразу трем пилотам, которые получили переломы в последние выходные. Вместе с Маркесом доктора допустили до старта Алекса Ринса и Кэла Кратчлоу. Оба спортсмена пропустили первую гонку в Хересе, так как получили травмы еще до старта: на разминке и в квалификации соответственно.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Андалусии
Сессия Четверг
Местонахождение Херес
Пилоты Кэл Кратчлоу В Магазин , Марк Маркес В Магазин , Алекс Ринс
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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