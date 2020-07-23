Маркеса допустили к старту Гран При Андалусии. Вместе с Марком разрешение получили еще два гонщика с переломами
Врачебная комиссия MotoGP официально разрешила действующему чемпиону выступить на втором этапе сезона-2020
Марк Маркес получил разрешение выйти на старт второго этапа MotoGP. В четверг перед Гран При Андалусии в Хересе врачи мотоциклетного первенства проверили физическое состояние гонщика. Доктора признали спортсмена достаточно здоровым для того, чтобы выступить в гонке в ближайший уик-энд.
Марк Маркес сломал руку на первом этапе сезона, который прошел четыре дня назад. В воскресенье, 19 июля, испанец упал с мотоцикла. Пилота доставили в больницу, где провели операцию. В руку Марка вставили металлическую пластину и винты, которые ее крепят.
Команда Repsol Honda, за которую выступает Маркес, не рассчитывала, что спортсмен вернется в строй на ближайшем этапе. Гоночный коллектив успел сообщить, что Марк пропустит Гран При Андалусии, а его мотоцикл не отдадут другому гонщику. Таким образом, Honda должна была выставить на старт только один байк для напарника чемпиона, Алекса Маркеса.
Теперь ситуация изменилась. Примечательно, что врачебная комиссия MotoGP выдала разрешение на участие в гонке сразу трем пилотам, которые получили переломы в последние выходные. Вместе с Маркесом доктора допустили до старта Алекса Ринса и Кэла Кратчлоу. Оба спортсмена пропустили первую гонку в Хересе, так как получили травмы еще до старта: на разминке и в квалификации соответственно.
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Гран При Андалусии в полном объеме покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Зрители смогут увидеть не только гонку, но и квалификацию, а также все тренировочные сессии и даже заезды младших категорий Moto2 и Moto3. Этап пройдет с 24 по 26 июля 2020 года.
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Андалусии
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Херес
|Пилоты
|Кэл Кратчлоу В Магазин , Марк Маркес В Магазин , Алекс Ринс
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Льюис Дункан