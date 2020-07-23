Марк Маркес получил разрешение выйти на старт второго этапа MotoGP. В четверг перед Гран При Андалусии в Хересе врачи мотоциклетного первенства проверили физическое состояние гонщика. Доктора признали спортсмена достаточно здоровым для того, чтобы выступить в гонке в ближайший уик-энд.

Марк Маркес сломал руку на первом этапе сезона, который прошел четыре дня назад. В воскресенье, 19 июля, испанец упал с мотоцикла. Пилота доставили в больницу, где провели операцию. В руку Марка вставили металлическую пластину и винты, которые ее крепят.

Команда Repsol Honda, за которую выступает Маркес, не рассчитывала, что спортсмен вернется в строй на ближайшем этапе. Гоночный коллектив успел сообщить, что Марк пропустит Гран При Андалусии, а его мотоцикл не отдадут другому гонщику. Таким образом, Honda должна была выставить на старт только один байк для напарника чемпиона, Алекса Маркеса.

Теперь ситуация изменилась. Примечательно, что врачебная комиссия MotoGP выдала разрешение на участие в гонке сразу трем пилотам, которые получили переломы в последние выходные. Вместе с Маркесом доктора допустили до старта Алекса Ринса и Кэла Кратчлоу. Оба спортсмена пропустили первую гонку в Хересе, так как получили травмы еще до старта: на разминке и в квалификации соответственно.

Гран При Андалусии в полном объеме покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Зрители смогут увидеть не только гонку, но и квалификацию, а также все тренировочные сессии и даже заезды младших категорий Moto2 и Moto3. Этап пройдет с 24 по 26 июля 2020 года.