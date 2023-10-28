Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно

В недавнем интервью Moto.it спортивный директор Ducati Паоло Чиабатти упомянул, что Марк Маркес, который предстоящей зимой покинет Honda и присоединится к итальянскому производителю, будет «гоняться практически бесплатно».

Однако в медиа-день перед Гран При Таиланда, где в этот уик-энд пройдет очередной этап MotoGP, сам испанец рассказал, что хоть согласился защищать цвета сателлита Gresini и не из-за денег, но не готов выступать исключительно за идею.

«Я амбициозен и стремлюсь достигать своих целей, – объяснил Марк. – И спортивные цели для меня всегда стоят на первом месте.

Но это вовсе не значит, что я собираюсь гоняться даром. Может, платить мне будет команда [а не Ducati], кто знает».

У испанца в любом случае есть личные спонсоры, также у любого гонщика MotoGP предусмотрены бонусы за хорошие результаты. Так что даже если его зарплата от Gresini действительно не предусмотрена, он в любом случае не останется совсем без заработка.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Кроме того, Motorsport.com стало известно, что в Honda изменили мнение по поводу того, кто должен заменить Марка с будущего сезона. Изначально японцы нацеливались переманить из RNF Aprilia Мигеля Оливейру.

Однако сейчас главным кандидатом стал Фабио Ди Джаннантонио – тот самый гонщик, место которого в Gresini займет Маркес. На недавнем Гран При Австралии итальянец громко напомнил о себе, впервые в карьере поднявшись на призовой подиум. Неделей ранее в Индонезии он финишировал четвертым.