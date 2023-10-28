Маркес заявил, что не собирается гоняться за Ducati бесплатно
Гонщик опроверг комментарии, сделанные представителями итальянской марки в начале этой недели
В недавнем интервью Moto.it спортивный директор Ducati Паоло Чиабатти упомянул, что Марк Маркес, который предстоящей зимой покинет Honda и присоединится к итальянскому производителю, будет «гоняться практически бесплатно».
Однако в медиа-день перед Гран При Таиланда, где в этот уик-энд пройдет очередной этап MotoGP, сам испанец рассказал, что хоть согласился защищать цвета сателлита Gresini и не из-за денег, но не готов выступать исключительно за идею.
«Я амбициозен и стремлюсь достигать своих целей, – объяснил Марк. – И спортивные цели для меня всегда стоят на первом месте.
Но это вовсе не значит, что я собираюсь гоняться даром. Может, платить мне будет команда [а не Ducati], кто знает».
У испанца в любом случае есть личные спонсоры, также у любого гонщика MotoGP предусмотрены бонусы за хорошие результаты. Так что даже если его зарплата от Gresini действительно не предусмотрена, он в любом случае не останется совсем без заработка.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Кроме того, Motorsport.com стало известно, что в Honda изменили мнение по поводу того, кто должен заменить Марка с будущего сезона. Изначально японцы нацеливались переманить из RNF Aprilia Мигеля Оливейру.
Однако сейчас главным кандидатом стал Фабио Ди Джаннантонио – тот самый гонщик, место которого в Gresini займет Маркес. На недавнем Гран При Австралии итальянец громко напомнил о себе, впервые в карьере поднявшись на призовой подиум. Неделей ранее в Индонезии он финишировал четвертым.
Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP Стартовая решетка Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Таиланда MotoGP
Босс Ducati: Маркес согласился выступать за нас бесплатно
Босс Ducati: Маркес согласился выступать за нас бесплатно Босс Ducati: Маркес согласился выступать за нас бесплатно
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии
Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati
Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati
Самое важное:
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой
«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой «Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой
Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку
Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку
Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико
Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.