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MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о гонке

Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии

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Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии
Автор:
, редактор
17 нояб. 2019 г., 13:47

Шестикратный чемпион мира одержал 12-ю победу за год, по ходу гонки догнав и обогнав Фабио Куартараро.

Марк Маркес неудачно провел старт заезда, откатившись с третьего места на пятое. Однако испанец вскоре отыграл две позиции, расположившись позади Фабио Куартараро и Джека Миллера. На обгон австралийца Маркесу потребовалась еще пара минут, после чего он ринулся в погоню за Куартараро.

 

Уже на пятом круге Маркес смог вплотную приблизиться к лидеру, а на седьмом пошел на обгон и сумел опередить француза с первой попытки.

 

После обгона Маркес уверенно довел гонку до победы. Благодаря этому он увеличил свой рекорд по числу очков, набранных за один сезон, до 420.

Также в этой гонке определился победитель командного зачета. Успех Марка Маркеса помог стать лучшим коллективу Honda Repsol, несмотря на незначительность вклада в командную копилку со стороны Хорхе Лоренсо и заменявших его пилотов. В последней гонке японскому коллективу надо было отыграть два очка отставания от Ducati, что удалось сделать благодаря победе Маркеса и падению Данило Петруччи. 

 

Одним из заметных событий гонки стала серьезная авария с участием Икера Лекуоны и Жоана Зарко. Пилоты потеряли контроль над мотоциклами независимо друг от друга – и неуправляемый байк Лекуоны сбил в зоне безопасности Зарко, который успел подняться на ноги после собственного падения. Француза пришлось отправить в медицинский центр трассы.

 

Гонка в Валенсии также стала последней в карьере трехкратного чемпиона серии Хорхе Лоренсо. Испанский ветеран финишировал 13-м.

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию гонки

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Spain Марк Маркес 27         25
2 France Фабио Куартараро 27 1.026       20
3 Australia Джек Миллер 27 2.409       16
4 Italy Андреа Довициозо 27 3.326       13
5 Spain Алекс Ринс 27 3.508       11
6 Spain Маверик Виньялес 27 8.829       10
7 Spain Хоан Мир 27 10.622       9
8 Italy Валентино Росси 27 22.992       8
9 Spain Алеш Эспаргаро 27 32.704       7
10 Spain Пол Эспаргаро 27 32.973       6
11 Spain Эстеве Рабат 27 42.795       5
12 Finland Мика Каллио 27 45.732       4
13 Spain Хорхе Лоренсо 27 51.044       3
14 Czech Republic Карел Абрагам 27 1'04.871       2
15 Malaysia Хафиз Сьяхрин 27 1'16.487       1
  Italy Андреа Янноне 26          
  Italy Франко Морбиделли 18          
  Italy Данило Петруччи 13          
  France Жоан Зарко 13          
  Spain Икер Лекуона 13          
  United Kingdom Кэл Кратчлоу 10          
  Italy Микеле Пирро 8          
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Сессия Гонка
Автор Иван Матушкин

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Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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