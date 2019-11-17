Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии

Марк Маркес неудачно провел старт заезда, откатившись с третьего места на пятое. Однако испанец вскоре отыграл две позиции, расположившись позади Фабио Куартараро и Джека Миллера. На обгон австралийца Маркесу потребовалась еще пара минут, после чего он ринулся в погоню за Куартараро.

Уже на пятом круге Маркес смог вплотную приблизиться к лидеру, а на седьмом пошел на обгон и сумел опередить француза с первой попытки.

После обгона Маркес уверенно довел гонку до победы. Благодаря этому он увеличил свой рекорд по числу очков, набранных за один сезон, до 420.

Также в этой гонке определился победитель командного зачета. Успех Марка Маркеса помог стать лучшим коллективу Honda Repsol, несмотря на незначительность вклада в командную копилку со стороны Хорхе Лоренсо и заменявших его пилотов. В последней гонке японскому коллективу надо было отыграть два очка отставания от Ducati, что удалось сделать благодаря победе Маркеса и падению Данило Петруччи.

Одним из заметных событий гонки стала серьезная авария с участием Икера Лекуоны и Жоана Зарко. Пилоты потеряли контроль над мотоциклами независимо друг от друга – и неуправляемый байк Лекуоны сбил в зоне безопасности Зарко, который успел подняться на ноги после собственного падения. Француза пришлось отправить в медицинский центр трассы.

Гонка в Валенсии также стала последней в карьере трехкратного чемпиона серии Хорхе Лоренсо. Испанский ветеран финишировал 13-м.

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию гонки.