Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии
Шестикратный чемпион мира одержал 12-ю победу за год, по ходу гонки догнав и обогнав Фабио Куартараро.
Марк Маркес неудачно провел старт заезда, откатившись с третьего места на пятое. Однако испанец вскоре отыграл две позиции, расположившись позади Фабио Куартараро и Джека Миллера. На обгон австралийца Маркесу потребовалась еще пара минут, после чего он ринулся в погоню за Куартараро.
Уже на пятом круге Маркес смог вплотную приблизиться к лидеру, а на седьмом пошел на обгон и сумел опередить француза с первой попытки.
После обгона Маркес уверенно довел гонку до победы. Благодаря этому он увеличил свой рекорд по числу очков, набранных за один сезон, до 420.
Также в этой гонке определился победитель командного зачета. Успех Марка Маркеса помог стать лучшим коллективу Honda Repsol, несмотря на незначительность вклада в командную копилку со стороны Хорхе Лоренсо и заменявших его пилотов. В последней гонке японскому коллективу надо было отыграть два очка отставания от Ducati, что удалось сделать благодаря победе Маркеса и падению Данило Петруччи.
Одним из заметных событий гонки стала серьезная авария с участием Икера Лекуоны и Жоана Зарко. Пилоты потеряли контроль над мотоциклами независимо друг от друга – и неуправляемый байк Лекуоны сбил в зоне безопасности Зарко, который успел подняться на ноги после собственного падения. Француза пришлось отправить в медицинский центр трассы.
Гонка в Валенсии также стала последней в карьере трехкратного чемпиона серии Хорхе Лоренсо. Испанский ветеран финишировал 13-м.
Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию гонки.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Марк Маркес
|27
|25
|2
|Фабио Куартараро
|27
|1.026
|20
|3
|Джек Миллер
|27
|2.409
|16
|4
|Андреа Довициозо
|27
|3.326
|13
|5
|Алекс Ринс
|27
|3.508
|11
|6
|Маверик Виньялес
|27
|8.829
|10
|7
|Хоан Мир
|27
|10.622
|9
|8
|Валентино Росси
|27
|22.992
|8
|9
|Алеш Эспаргаро
|27
|32.704
|7
|10
|Пол Эспаргаро
|27
|32.973
|6
|11
|Эстеве Рабат
|27
|42.795
|5
|12
|Мика Каллио
|27
|45.732
|4
|13
|Хорхе Лоренсо
|27
|51.044
|3
|14
|Карел Абрагам
|27
|1'04.871
|2
|15
|Хафиз Сьяхрин
|27
|1'16.487
|1
|Андреа Янноне
|26
|Франко Морбиделли
|18
|Данило Петруччи
|13
|Жоан Зарко
|13
|Икер Лекуона
|13
|Кэл Кратчлоу
|10
|Микеле Пирро
|8
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Иван Матушкин
Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии
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