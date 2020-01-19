Маркес задумался о выступлении в «Дакаре»

О своих планах Марк Маркес рассказал в блоге у спонсоров команды Honda из Repsol. За свою карьеру в гонках испанец никогда не менял два колеса на четыре (кроме тестов машины Ф1 с Toro Rosso) и выступал только на автодромах – но допустил возможность когда-нибудь выступить в «Дакаре».

«Среди всех видов автоспорта мне нравится "Дакар" из-за связанных с ним трудностей, – написал Маркес. – Как вы знаете, я более чем знаком с трудностями. Гонку сопровождают самые различные ситуации и непредвиденные события, превращая ее в самое тяжелое испытание. Интересно следить за ней каждый год.

Сейчас я уверен, что хочу продолжать выступать в MotoGP. Однажды я мог бы рассмотреть возможность проехать в "Дакаре", но пока это не более чем мечта.

Это очень сложное испытание, к нему нужно как можно лучше подготовиться. Это не гонки по воскресеньям, тут нужно быть готовым с физической, навигационной, технической точек зрения. Чтобы попасть туда, нужно хорошенько подумать и все спланировать.

Если бы я поехал в "Дакаре", то, вероятно, сделал это на мотоцикле, потому что они всегда были моей большой страстью. Но если бы я решил сесть за руль раллийной машины, то с удовольствием взял своего брата Алекса в качестве штурмана, было бы забавно посмотреть, как мы справимся вдвоем!

Возможно, я мог бы даже выступить в качестве штурмана, поскольку обычно у меня хорошее чувство направления. Если я оказываюсь в незнакомом месте, то открываю Google Maps, но не всегда! Честно говоря, мне пришлось бы много тренироваться, "Дакар" это требует. Пока я сосредоточен на MotoGP, но кто знает, что будет дальше?»

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