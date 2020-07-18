Маркес: Я сдался в борьбе с Куартараро и Виньялесом
Лидер MotoGP признался, что не стал рисковать в квалификации в Хересе
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес стал только третьим в квалификации первого этапа сезона-2020 в Хересе. Испанец проиграл 0,15 с обладателю поул-позиции Фабио Куартараро и всего на 0,018 секунды отстал от Маверика Виньялеса, ставшего вторым.
После сессии Маркес признался, что не выжал из своего байка максимум, потому что не хотел рисковать падением.
«На последнем круге я просто сдался, – сказал Маркес. – Нельзя забывать, что сезон только начинается и много гонок пройдут подряд. Надо понимать свои пределы. Я проехал хороший круг, и мне было бы трудно его улучшить. Поэтому я сдался, ведь работа была сделана. Конечно, можно было бы попытаться еще прибавить, но у гонщиков Yamaha после установки новых шин сцепление стало гораздо лучше.
Маркес отметил, что рассчитывает отыграться в гонке: «Самое важное будет завтра, когда мы постараемся провести гонку стабильно. Она будет сложной, ведь тут очень жарко».
Гонки всех классов MotoGP в Хересе в воскресенье в прямом эфире можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начиная с 11:00 по московскому времени.
Читайте также:
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Испании
|Сессия
|Квалификация 2
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин